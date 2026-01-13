Almeyda puso de ejemplo en Sevilla el peor momento que vivió en la historia de River

Tres derrotas consecutivas, entre las que se intercaló una más que significó la eliminación en la Copa del Rey, devolvieron al Sevilla de Matías Almeyda a su preocupante realidad, de equipo con jugadores discretos, sin la posibilidad de reforzarse por la delicada situación económica del club y con un retroceso en la Liga de España que lo acerca a los puestos de descenso.

La derrota de local por 1-0 ante Celta tuvo por cierre los insultos de los hinchas a la dirigencia. La caída fue más dolorosa porque llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, con un penal por imprudente que cometió Oso y convirtió Marcos Alonso.

Por ahora, el Pelado no está entre los más apuntados, se le reconoce un aceptable comienzo de campeonato, con un resonante 4-1 a Barcelona, y la razonable administración que está haciendo de la escasez. Pero ahora ya son cuatro encuentros consecutivos sin marcar goles. Este lunes reapareció el extremo Rubén Vargas, ausente desde fines de noviembre por una lesión muscular. No lo quisieron arriesgar en la fecha pasada para completar la recuperación. Ingresó a los 14 minutos del segundo tiempo y ocho después debió salir tras resentirse de la lesión. Los micrófonos del campo tomaron el grueso insulto, de bronca, que soltó Almeyda cuando Vargas se tomó la parte posterior de una pierna.

Todas las incorporaciones de Sevilla fueron de jugadores con el pase en su poder, sin desembolsar un euro por transferencia. Entre ellos está el chileno Alexis Sánchez, de 37 años, que disputó 14 encuentros (seis como titular), con dos goles y una asistencia.

En la conferencia de prensa tras la derrota con Celta, Almeyda respondió a la consulta periodística: “Ustedes conocen la parte económica del Sevilla. Es difícil que se pueda reforzar el equipo. ¿Qué debería hacer? ¿Ponerme a llorar? Solo podemos insistir y darle confianza a los chicos que están. Dije desde el primer momento que no me iba a quejar, pero también vengo hablando de la realidad desde que llegué“.

🔴🗣️ Matías Almeyda, en rueda de prensa:



“Yo me voy a mi casa ahora y no duermo pensando en CÓMO REVERTIR LA SITUACIÓN”.



“No es el momento adecuado pero son los jugadores que están y, por ahora, el ENTRENADOR QUE ESTÁ”.



En el 14° puesto y con 20 puntos, solo tres por encima de la zona del descenso, Almeyda es consciente de que el clima de crispación de los hinchas contra las autoridades del club solo puede agravar la situación. “¡Junior muérete", cantaron tras el final del encuentro, en referencia a José María del Nido Carrasco, accionista y presidente. También trataron a algunos jugadores de “mercenarios”.

Almeyda lanzó una advertencia con referencia al peor momento de la historia de River: “La falta de unión llevó a un grande como River a segunda división. Estamos a tiempo todavía. Hablando no se sale, se sale trabajando. Las cosas lindas o feas que pueda decir no sirven para nada”. El Pelado integró como futbolista el plantel de River que en 2011 descendió a la B Nacional tras perder la Promoción con Belgrano. A los pocos días fue nombrado por el presidente Daniel Passarella como el nuevo entrenador, en un campaña que devolvió a River a la primera división.

La Liga de España completó la primera mitad del fixture. “Si perdiste más de lo que ganaste [6 triunfos y 11 caídas], lo hecho no es bueno. Igual, las cuentas se hacen al final. Viví momentos peores que este. Nadie puede estar contento. Ahora en mi casa no duermo”, reconoció Almeyda.

El Pelado se siente con fuerzas (“Esto se saca trabajando, no lamentándose. Es el equipo que tenemos y mientras estemos con aire vamos a dar batalla”), pero también entiende que se pueda dudar sobre su continuidad: “Mientras me den posibilidad de trabajar, trabajo. Si piensan que lo mejor es seguir, sigo. Yo dedico muchas horas y hago esto con amor y con honestidad. Haber perdido no modifica mi pensamiento".