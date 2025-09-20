LA NACION

Almirante Brown - Defensores de Belgrano, Primera Nacional: el partido de la jornada 32

Los datos del partido y la tabla de posiciones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Almirante Brown-Defensores de Belgrano
Almirante Brown-Defensores de Belgrano

Almirante Brown y Defensores de Belgrano se miden este domingo a las 15:00 en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, en un partido de la fecha 32 de la Primera Nacional.

En el torneo, Almirante Brown viene de ganar ante Chacarita por 1-0 mientras que Defensores de Belgrano viene de empatar ante Chaco For Ever por 0-0.

Almirante Brown suma 32 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Defensores de Belgrano tiene 42 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Apareció el hincha de Liverpool que desató la furia de Simeone y dijo que un colaborador del DT lo escupió
    1

    El hincha del Liverpool que se cruzó con Simeone dio su versión: “Es un poco cobarde”

  2. La jugada salvadora de Echeverri, el exaltado arquero belga y la durísima caída del equipo de Icardi
    2

    Champions League: Claudio Echeverri, clave en el empate de Leverkusen, y la noche insólita del arquero del Brujas

  3. Scaloni, la mejor sensación "mundial", la camiseta retro que adora y el jugador que más lo sorprendió
    3

    Lionel Scaloni, la inquietud en medio de la definición por penales ante Francia y el jugador que más lo sorprendió

  4. Los ausentes, los "históricos" y las sorpresas de la lista de Diego Placente para el Mundial Sub 20
    4

    Radiografía de la lista de Argentina para el Mundial Sub 20: los ausentes, los “históricos” y las sorpresas de Diego Placente en busca de la séptima estrella

Cargando banners ...