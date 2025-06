Álvaro Angulo explotó contra la dirigencia de Independiente y dejó abierta la posibilidad de irse del Rojo

Ni el gol agónico, ni la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, ni el respaldo del cuerpo técnico alcanzaron para contener la bronca. Álvaro Angulo, el lateral colombiano y figura en la victoria por 2 a 1 de Independiente ante Gimnasia de Mendoza, fue lapidario con la dirigencia del club y dejó en el aire su continuidad en Avellaneda.

“Desde el club nunca me cuidaron y esa es mi bronca con los directivos. Se rompió una relación, no supieron manejar las cosas”, disparó sin filtro el colombiano luego de finalizar el encuentro en diálogo con TyC Sports.

Las declaraciones sacudieron el clima de alivio que generó el pase de ronda y marcaron un quiebre con la conducción del Rojo, justo en medio de los rumores sobre una posible venta del jugador a Pumas de México por 3,5 millones de dólares.

"SIENTO QUE DESDE EL CLUB NUNCA ME CUIDARON... SE ROMPIÓ UNA RELACIÓN. TENGO MUCHA BRONCA CON ELLOS"



Álvaro Angulo, en exclusiva con TyC Sports, expresó su enojo con los dirigentes del Rojo. pic.twitter.com/DVdKiVKIxj — TyC Sports (@TyCSports) June 29, 2025

Molesto por lo que considera un destrato institucional, el futbolista agregó: “No tengo temor de decirlo: tengo mucha bronca con los dirigentes, se lo dije al presidente. Al hincha, desde que estoy, le digo que entregué todo, es la institución a la que represento y nunca armé cosas o puse mala cara para entrenar, pueden preguntar. Cuando me toque, daré el 100 por ciento”.

Durante toda la semana se habló de que Angulo ya había aceptado condiciones con el equipo mexicano y que incluso no se había entrenado. Él mismo desmintió esos rumores: “Solo pienso en Independiente, por eso jugué el partido. Decían que no me había entrenado, se dicen tantas cosas... y terminé jugando. Estoy preparado para lo que me toque y ahora estoy acá. No puedo decir si me voy o me quedo”.

¡LO DIO VUELTA EL ROJO!



A los 88', Angulo puso el 2-1 ante #Gimnasia (M). #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/H1bW8Hfebb — TyC Sports (@TyCSports) June 29, 2025

Además del cruce con los directivos, el colombiano también apuntó con dureza contra el periodismo: “El papel de un periodista es investigar y nunca lo hicieron. Espero que no haya sido con mala intención, pero se volvió un caos. No pude disfrutar con mi familia, con temor de salir. Lo que más me preocupaba eran los comentarios que escuchaba mi familia”.

La escena fue tan inesperada como contundente. Había hecho el gol del triunfo, los hinchas lo ovacionaron y sus compañeros lo abrazaron, pero la procesión iba por dentro. “Siento el respaldo del cuerpo técnico y de mis compañeros. Respeto al hincha y siempre daré el 100%, pero estoy triste por todo lo que se habló. No debería ser así, pero es fútbol y hay que acostumbrarse”.

El respaldo de Vaccari

En la conferencia de prensa posterior, el entrenador Julio Vaccari también se mostró molesto con el manejo mediático de la situación y salió en defensa de su jugador: “Álvaro es jugador de la institución, hoy está con nosotros. Siempre se comportó profesionalmente y se brindó al máximo con la institución. Es un chico 100 puntos en lo humano y en lo profesional”.

Y apuntó también contra los trascendidos: “Parte del periodismo ha hablado cosas sobre Álvaro. Es muy fácil ensuciar al futbolista, pero después no es fácil limpiar eso. Invito a la gente a que cuando escucha mensajes, a veces del periodismo, se pregunte por qué”.

Con el objetivo cumplido desde lo deportivo, Vaccari no pudo disimular la incomodidad que generó el conflicto: “La verdad es que no sé cuánto tiempo estará con nosotros, pero el tiempo que esté hay que disfrutarlo”.

Angulo llegó a Independiente en febrero y se adaptó rápido al equipó y al fútbol argentino, al punto de ser una de las figuras del torneo Apertura y marcar goles muy importantes, como los que le anotó a Racing en la etapa regular y a Boca en los playoffs.

En un club que necesita calma para crecer, la relación rota entre Angulo y la dirigencia amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de desgaste institucional. Justo cuando Independiente había encontrado en el lateral colombiano alguien que resolvía mucho en su puesto, pero también en el plano ofensivo.