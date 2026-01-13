Álvaro Arbeloa inició su ciclo en el Real Madrid con un inminente debut y bajas sensibles

El sacudón mundial que significó el anuncio que hizo ayer Real Madrid, al dar por finalizado el breve ciclo de Xavi Alonso como entrenador del equipo, dio paso este martes al capítulo siguiente: Álvaro Arbeloa dirigió su primer entrenamiento al frente del primer conjunto blanco, en una sesión marcada por varias ausencias de peso y por una novedad significativa dentro del cuerpo técnico. La práctica se desarrolló sin Kylian Mbappé, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla derecha.

El delantero francés arrastra molestias desde la final de la Supercopa de España ante Barcelona (derrota por 3 a 2), encuentro que disputó forzando su físico y que ahora lo obliga a extremar precauciones. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió que continúe trabajando al margen del grupo, con el objetivo de evitar una recaída y evaluar su evolución día a día.

Alvaro Arbeloa, durante su primera práctica al frente de Real Madrid OSCAR DEL POZO� - AFP�

La gran novedad de la jornada estuvo en el trabajo físico. Antonio Pintus fue el encargado de dirigir el calentamiento, una señal clara de su regreso a un rol protagónico dentro del cuerpo técnico del primer equipo. El preparador italiano vuelve a asumir la responsabilidad principal de la planificación física, tal como ocurrió en etapas anteriores, y será una pieza clave durante el ciclo de Arbeloa en el banco blanco.

El cuerpo técnico se completa con Julián Carmona, exintegrante del Castilla, quien se desempeñará como segundo entrenador. Carmona y Arbeloa ya trabajan de manera intensa en la preparación del próximo compromiso oficial: el partido de este miércoles ante Albacete, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey.

La derrota por 3 a 2 ante Barcelona por la Copa del Rey decretó el final del ciclo de Xabi Alonso FADEL SENNA - AFP

Será un duelo a partido único y sin margen de error, en el que Real Madrid buscará sellar su clasificación y comenzar esta nueva etapa con buenas sensaciones. Arbeloa afrontará su primer desafío oficial con bajas sensibles, además de Mbappé: Rodrygo Goes, Antonio Rüdiger y Éder Militão tampoco estuvieron disponibles.

En su primera práctica, Arbeloa recurrió a cinco futbolistas del equipo filial en los que ya había confiado durante su etapa en el Castilla: Manuel Ángel, Cestero, David Jiménez, Joan Martínez y Palacios. Una señal clara de continuidad en su mirada sobre el semillero y de la intención de integrar jóvenes al trabajo cotidiano del primer equipo.

La despedida a Xabi Alonso

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid tomó por sorpresa al plantel, que se enteró de la noticia a través del comunicado oficial del club. El primero en reaccionar públicamente fue Kylian Mbappé, quien le dedicó un mensaje de agradecimiento en redes sociales.

El mensaje de Mbappé a Xabi Alonso

“Fue breve, pero fue un placer jugar para vos y aprender de vos. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu nueva etapa”, escribió el francés en Instagram.

Con el correr de las horas, los mensajes de despedida se multiplicaron. Arda Güler destacó la confianza recibida: “Gracias por creer en mí desde el primer día. Cada conversación y cada exigencia me ayudaron a alcanzar un nivel superior”.

“Gracias por todo, míster. Personas como tú se merecen lo mejor siempre”,le escribió Asencio. Federico Valverde publicó: “Míster, te deseo lo mejor a vos y a todo el cuerpo técnico que siempre ha tenido una gran actitud. Éxitos en todo lo que venga”. Y Fran García publicó:“Muchas gracias por todo, míster. Te deseo todo lo mejor a ti y a todo tu cuerpo técnico”.

El mensaje de Valverde a Xabi Alonso

También se expresaron Aurélien Tchouaméni (“Fue un placer aprender de uno de los mejores”), Dean Huijsen, Dani Ceballos, Andriy Lunin, Thibaut Courtois, Rodrygo Goes, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga y David Alaba, todos con mensajes de agradecimiento y reconocimiento. El capitán Dani Carvajal fue uno de los más escuetos: “Gracias por todo, míster”.

Gonzalo, en tanto, se mostró muy agradecido: “Míster, muchas gracias por todo: los aprendizajes, la confianza desde el primer día y, sobre todo, la oportunidad que me has dado. Te deseo lo mejor siempre”.

El mensaje de Gonzalo a Xabi Alonso

Hasta el momento, solo algunos futbolistas no habían publicado despedidas públicas, entre ellos Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Brahim Díaz —concentrado con Marruecos en la Copa África— y Franco Mastantuono. Endrick, cedido al Olympique de Lyon, tampoco se expresó, aunque ya no se encontraba bajo las órdenes del entrenador.

El adiós de Xabi Alonso

Un día después de que Xabi Alonso fuera destituido al frente del Real Madrid, el técnico vasco se despidió en un mensaje en Instagram en el que reconoce que le habría gustado tener un recorrido diferente en la Casa Blanca.

“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado”, empezó este martes Alonso en una publicación que difundió en su cuenta Instagram, junto a dos fotos en las que se le ve dirigiendo al equipo.

“Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”, prosiguió el entrenador, cesado tras perder el domingo la final de la Supercopa de España ante el Barcelona por 3-2 en Yedá, Arabia Saudita.

Para terminar, agradeció la confianza por parte de la directiva y de los futbolistas, así como los hinchas: “Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”.