Ancelotti defendió a Mbappé de los cuestionamientos en Real Madrid: “Especular con la salud mental es demasiado feo”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que “especular” con la salud mental del francés Kylian Mbappé es “demasiado feo” y que es “solo una cuestión de tiempo” para que vuelva a marcar goles, ya que tiene “una calidad descomunal”, y espera que el equipo pueda “confirmar” este domingo ante el Leganés en Butarque “las buenas sensaciones” que tuvieron en el último partido ante Osasuna.

Consultado sobre si el bajo rendimiento se debía a una cuestión de salud mental, el técnico fue tajante: “A mí no me lo parece, porque lo veo contento, tranquilo y feliz de estar aquí. A mí no me parece que haya sufrido algo de este tipo, por lo menos no lo muestra. Especular con esto me parece demasiado feo”, declaró en la rueda de prensa a la visita de este domingo a Leganés. “Ha tenido la oportunidad de entrenarse, se ha entrenado bien. Creo que ha mejorado su condición y que mañana, podrá mostrar toda su calidad, que es mucha”, añadió el técnico del equipo merengue, que marcha segundo en la liga con 27 puntos, a 6 del líder, Barcelona.

Ancelotti piensa y Mbappé ríe durante una práctica de Real Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

Además, Ancelotti recalcó que “las malas rachas” de cara al arco “las pasan todos los grandes delanteros. Hay momentos en los que el delantero no marca y se frustra un poco, pero no es el caso de Mbappé. Lo he visto motivado, feliz de entrenarse, de estar con los compañeros. La racha, antes o después, va a parar. Yo lo veo muy bien, convencido de que mañana va a ser un gran partido y de que esta racha de no marcar goles va a terminar mañana. Es solo un problema de tiempo, él tiene una calidad descomunal, antes o después la va a mostrar”, indicó.

Desde su llegada a Real Madrid, Mbappé anotó 8 goles en 16 partidos, teniendo en cuenta la liga, la Champions League y el encuentro por la Supercopa de Europa. Sin embargo, el atacante francés no celebra un tanto desde el 19 de octubre, cuando anotó en la victoria ante Celta de Vigo. Luego pasaron como rivales Borussia, Barcelona, Milan y Osasuna, sin que el ex PSG pueda festejar.

Ancelotti también negó que Mbappé le haya dicho que no está cómodo jugando en el centro mientras Vinicius Jr. lo hace por la izquierda. “Kylian nunca me ha pedido una posición en el campo, pide jugar y estar en el once inicial. Vinicius y él no tienen una posición fija en el campo, pueden cambiar de posición dependiendo de la situación del partido”, expresó.

En otro orden de cosas, valoró como “una opción” jugar con Fede Valverde de lateral derecho y Raúl Asencio de central con Antonio Rüdiger. “Hay otras opciones que hemos probado en este parón y mañana intentaré elegir las mejores opciones posibles para el equipo”, dijo, antes de hablar del canterano. “Está muy bien porque hizo su debut en el partido con Osasuna. Lo hizo muy bien, está preparado, está físicamente listo para competir. Está muy animado, muy motivado. Lo veo muy bien”, continuó.

También aseguró que algunos de los jóvenes del vestuario “están asumiendo más responsabilidades”. “Hablo de Valverde, hablo de Camavinga, hablo de Rodrygo, hablo de Vinicius, hablo de Bellingham. Este es un proceso que necesita tiempo. También hemos perdido la pieza más importante, que es Carvajal, pero que está con nosotros todos los días en el vestuario. El proceso de responsabilidad de los jóvenes necesita un poco de tiempo. Ellos son conscientes de que esto es un aspecto importante e intentarán progresar rápido en este sentido”, subrayó.

Ancelotti, durante la conferencia de prensa en Valdebebas, previa al encuentro entre Real Madrid y Leganés Alberto Gardin - ZUMA Press Wire

Sobre los minutos de los que disponen los canteranos, recordó que su “responsabilidad” es “poner el mejor equipo posible”. “¿Han participado canteranos? A veces sí. La cantera es una parte muy importante de este club. No quiero poner en duda la planificación que este club ha hecho en estos 10 años, que ha sido muy buena. Muchos jugadores de la cantera han estado, están y estarán en el primer equipo. Lo de darle minutos no es el objetivo de este club. Hay jóvenes aquí que pueden estar listos un día para jugar en el Real Madrid”, explicó.

En otro orden de cosas, el técnico italiano afirmó que Brahim volvió “muy bien” de la lesión y que “ha aprovechado el parón para jugar con Marruecos y marcar goles”. “Ha vuelto en una condición extraordinaria y va a ser muy importante para nosotros porque también puede jugar como extremo, ayudando mucho a los medios. Es una pieza muy importante para nosotros, como lo fue el año pasado. Lo va a ser también este año con más protagonismo”, aventuró.

Sobre el equipo, aseguró que está “bien” para afrontar el duelo ante el Leganés. “Los internaciones han vuelto en buena forma y en buenas condiciones, sin problemas. Los que han estado aquí han trabajado bien. Tenemos que confirmar las buenas sensaciones que tuvimos en el último partido. Empieza un ciclo de partidos muy importante para nosotros y queremos hacerlo bien. Las sensaciones son buenas y ojalá mañana pueda salir un buen partido”, expuso.

También advirtió de que, ante la carga de partidos, no hará un equipo A y un equipo B. “La idea es muy clara y sencilla: poner el mejor equipo cada partido. Lo haré mañana y también el miércoles. No nos planteamos hacer un equipo para cada competición”, señaló, sin querer hablar de posibles fichajes. “Lo empezaremos a hablar después de estos nueve partidos, el último es contra Sevilla el día 22. Ahí plantearemos qué hacer en el mercado de invierno”, finalizó.

