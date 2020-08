Crédito: Prensa Boca / Javier Garcia Martino - Photogamma

Diego Morini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 13:45

Es inevitable que la categoría de Esteban Andrada esté bajo la lupa de varios equipos. Y mucho más lógico que el arquero mire Europa como su futuro. Es moneda corriente que el arco de Boca siempre sea un punto de atención. Y en ese contexto es que se sacan conclusiones respecto de qué podría suceder si es transferido Andrada y quiénes podrían reemplazarlo. Aunque claro, las posibilidades de una venta del número 1 titular xeneize no sería una operación sencilla.

En medio de todas estas situaciones, se buscan alternativas y miran de reojo Miguel Angel Russo y el Consejo de Fútbol lo que pueda suceder con Andrada. En ese contexto es que no descartan la chance de contratar un tercer arquero y allí nuevamente aparece el nombre de Javier García, que quedó libre de Racing. Si bien en Boca se entrenan dos arqueros con categoría de titulares, como es Andrada y Agustín Rossi, no desconocen en el xeneize que podría aparecer alguna oferta por alguno de ellos y por eso no quieren ser sorprendidos.

Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

En el caso de Andrada, el representante del arquero, Luciano Nicotra, reconoció que no llegaron ofertas por el futbolista, aunque sí confió que su representado tiene como objetivo el fútbol de Europa. Ahora bien, la salida no es tan sencilla, ya que tiene contrato con Boca, es un futbolista de 29 años y una cláusula de salida acordada en 25 millones de dólares. En Boca entienden que una oferta acorde para dejar salir al arquero debería estar en el orden de los 14.000.000 de dólares, por lo tanto no descartan sentarse para charlar una mejora en el salario del futbolista. "Cuando terminó el torneo, Esteban me planteó la posibilidad de seguir su carrera en Europa. Pero no hay ninguna oferta formal por él", dijo Nicotra en Fox Sports.

La palabra del presidente Jorge Amor Ameal, que charló con Radio La Red, permite comprender también cuál es la mirada de Boca respecto al plantel con el que cuenta: "Voy a decir algo general y no particular. Desde hace mucho tiempo, los jugadores son transferibles en todas partes del mundo. Pero tenés que acordar el número. Después están las ganas del jugador. Acá hay un tema fundamental en el futbolista, en eso tiene mucho que ver. Yo lo veo feliz y contento en Boca a Andrada, esa es la realidad hoy. La foto de hoy es esta: el plantel está feliz y contento trabajando, pensando en lo que pensamos todos, tener una buena Copa Libertadores".

Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri / Archivo

En el caso de Rossi, existen ofertas, aunque algunas opciones no prosperaron. Es decir, cuando estaba todo encaminado para que emigre a Udinese, por una cifra cercana a los 6 millones de euros, no pudo concretarse porque todo estaba sujeto a que Juan Musso fuese transferido. Ante el escenario de que Andrada podría emigrar, en Boca entienden que deben tener más cautela con una posible salida de Rossi, que tiene 24 años y que ya reconfirmó en Lanús toda su categoría.

Por lo tanto, si aparece un club con el dinero para quedarse con Andrada, la intención de Russo es que Rossi se quede con el arco de Boca, ya que tiene contrato con el club por cuatro temporadas más. Dentro de ese mapa es que Javier García, amigo íntimo de Riquelme, entra en la gestión y estaría en carpeta para desembarcar en la Ribera, más allá de que también cuenta con el arquero juvenil Manuel Roffo, que todavía consideran que le falta rodaje para poder asumir la responsabilidad de ser una alternativa firme para el arco xeneize.