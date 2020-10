Radrizzani posa en Elland Road, el mítico estadio de Leeds. Crédito: Gentileza Leeds United

LEEDS.- Para Andrea Radrizzani, los últimos tres años y algunos meses han sido un torbellino emocional. A mediados de 2017, el empresario italiano completó la adquisición del Leeds United, un grande del fútbol inglés sumido en el abandono financiero y futbolístico. Inmediatamente, llamó a cambiar la cultura de la institución, recuperó el estadio Elland Road -liquidado a mediados de la década del 2000- y se impuso un ultimátum: en una declaración de riesgo, alertó que si "Los Blancos" no volvían a la Premier League en el siguiente lustro, su gestión tendría punto final.

En 2018, luego de otra insulsa campaña en el Championship, fichó al director técnico argentino Marcelo Bielsa. Con un fútbol ofensivo y de presión asfixiante, el club de Yorkshire lideró gran parte del campeonato 2018/19, pero no tuvo resto en la recta final y quedó a las puertas de la liga más fuerte del mundo. La frustración pasaría a ser cosa pasada y pisada en la temporada 2019/20, la de la consagración y el esperado regreso del equipo a la máxima categoría tras 16 años en el ocaso.

El desahogo, dos años antes del plazo autoimpuesto por el propio magnate de los medios, llegaría en el marco de una pandemia, después de una interrupción de más de tres meses y sin espectadores en los estadios. Pero el contexto no quita lo valiente: bajo la autoridad de Radrizzani, el hombre que apostó por Bielsa, el Leeds volvió a casa.

Liam Cooper, el capitán del equipo, Radrizzani y Bielsa, el día de la celebración del ascenso de Leeds a la Premier League, en julio. Crédito: Leeds

"Estoy sumamente agradecido por todo lo que he experimentado en tan corto tiempo al frente del Leeds United, incluido el fracaso de hace dos años y el éxito de la última temporada. Todas estas emociones me han enseñado mucho y espero seguir aprendiendo", afirma Radrizzani en una entrevista con LA NACION vía Zoom, desde Londres. El presidente y dueño mayoritario del club, que divide su tiempo entre la capital inglesa, Leeds y Milán -de donde es oriundo-, sabe que las luces de la Premier League, torneo que se transmite en 212 territorios, influirán sobre la curva de aprendizaje: "Ahora tenemos la atención de todo el mundo y debemos construir sobre las bases", señala.

Radrizzani, que forjó su fortuna -estimada en 450 millones de libras esterlinas- a través de la comercialización de derechos de transmisión de competencias deportivas, disfruta del presente de un Leeds que ha dado la talla ante rivales como Liverpool y Manchester City en el comienzo de la temporada, aunque no pierde el eje: "El objetivo es el mismo: mantener la categoría", insiste. Sin embargo, no se amilana y subraya la importancia de que "el club, dentro y fuera de la cancha, exhiba carácter, orgullo y confianza para hacerle partido a cualquier equipo".

En esta trama, la figura de Bielsa es central, como reconoce el patrón de 46 años. "Marcelo ha establecido un método de trabajo que coincide exactamente con mis ideales y valores: honestidad, integridad y disciplina. Esto se traduce en el campo de juego en el compromiso de los jugadores. Más allá de las diferencias en los presupuestos, nuestro espíritu nos permite enfrentar cara a cara a estos grandes clubes", revela. Según Radrizzani, "todo lo que dice Marcelo tiene sentido".

Un mural de Bielsa, de los tantos que hay en las calles de Leeds. Fuente: AP

-¿Cómo es su relación con él?

-Tenemos una relación buena y directa. No nos vemos en el día a día, pero me alegro cuando nos encontramos y hablamos de fútbol, ya que puedo aprender de él. Al mismo tiempo, intento transmitirle mensajes importantes sobre las prioridades del club. Durante la temporada, estoy allí para apoyarlo. Pero él sabe qué hacer y no hay mucho para decirle.

-Bielsa recientemente firmó un nuevo contrato de un año, pero los seguidores del Leeds ya temen el día que el argentino deje de dirigir al equipo. ¿Piensa en él a largo plazo?

-No tengo dudas de que Marcelo es la persona adecuada para dirigir al Leeds. Me gustaría continuar el ciclo con él, pero tampoco soy ingenuo. Por un lado, Marcelo es muy exigente. Para mí, eso no es un problema y tampoco lo es para los jugadores, que aceptan su cultura de trabajo y ven los beneficios. Por otro lado, Marcelo ya no es joven. Tiene 65 años y a menudo su familia se encuentra en Argentina. Entonces no sé si quiere quedarse y por cuánto tiempo. Lo analizamos todos los años y lo decidimos juntos. Obviamente, nuestra preferencia es que siga. Si eso no es posible, seguro que tendremos otras opciones en mente. Pero hasta el momento no hemos considerado estas opciones porque creemos y esperamos que pueda continuar con nosotros.

El encuentro inicial, el Spygate y el proyecto a cinco años

Radrizzani en las instalaciones del club, con una histórica formación de Leeds a su espalda. Crédito: Gentileza Leeds United

El perfil exigente de Bielsa cautivó a Radrizzani desde el vamos. "En nuestra primera reunión en Buenos Aires, lo primero que hizo fue mostrarme el campo de entrenamiento del equipo, con sugerencias sobre qué debíamos cambiar. Habló de la piscina, de las salas de descanso y de la pista de atletismo. Además, conocía a todos los jugadores. Me impresionó el nivel de detalle", recuerda el fundador y presidente de Aser Ventures, grupo inversor detrás de Eleven -plataforma internacional de contenidos deportivos- y de la productora NEO Studios, entre otros emprendimientos.

A principios de 2019, en el marco del denominado 'spygate' -cuando se descubrió que Bielsa envió a un colaborador a observar la práctica del Derby County-, la minuciosidad del rosarino provocó un cortocircuito con el milanés. En un esfuerzo por justificarse, el exentrenador de la selección argentina ofreció una rueda de prensa en la que admitió que había visto entrenamientos de todos los rivales del Leeds y reveló, Power Point de por medio, aspectos tácticos del conjunto entonces dirigido por Frank Lampard. La conferencia, ampliamente cubierta por la prensa inglesa y con rebote en todo el mundo del fútbol, maravilló a muchos, aunque no a Radrizzani, que en aquel momento la calificó de "innecesaria".

-¿La conferencia de prensa por el 'spygate' ha quedado atrás?

-En cierto modo, sí. Pero era importante aclararle a Marcelo que el Leeds está por encima de todo y que ciertas decisiones deben ser consultadas con el club. Hoy todo está olvidado y es apenas un bonito recuerdo de nuestras dificultades en la Championship.

El saludo afectuoso entre Bielsa y Guardiola, no bien terminó el partido entre Leeds y Manchester City, en la fecha pasada.

Superados los obstáculos de la segunda división, el Leeds United -que luego de cuatro fechas ocupa la octava posición en la Premier League- enfrentará el próximo lunes al Wolverhampton Wanderers, equipo que ascendió en 2018 y que, en menos de dos años, alcanzó los cuartos de final de la Europa League. Pero el modelo de éxito de "Los Wolves" no es replicable, dice Radrizzani, que aboga por una mirada realista. "En el fútbol todo pasa muy rápido, así que necesitamos tener una idea de dónde queremos estar en cinco años, pero también debemos concentrarnos en cada semana", sostiene. Para enseguida, agregar: "Creo que los próximos dos años son muy importantes para consolidarnos. Y a partir de ello, tendremos una base sólida para modernizar el club, renovar el estadio e impulsar esta marca, que ya es muy atractiva en el resto del mundo".

-¿Cómo proyecta al club en cinco años?

-El objetivo a cinco años es participar en competiciones europeas. Queremos ser un club moderno, pero también necesitamos conservar el legado y el espíritu de familia que tenemos ahora. Así, creo que podremos convertirnos en una institución fuerte del fútbol inglés y, a continuación, del fútbol mundial.

-Ha declarado que está dispuesto a vender una participación minoritaria en el club. ¿Hay alguna novedad sobre el tema?

-Hemos tenido diferentes conversaciones. Tenemos como socios minoritarios a los San Francisco 49ers de la NFL, que han expresado interés en aumentar su participación accionaria. Para ser honesto, no es hoy una necesidad, pero estamos trabajando bien juntos, son buenos amigos y si pueden ayudar al club a acelerar su crecimiento, ¿por qué no?

-Gracias a Bielsa, el Leeds United es hoy un fenómeno en Argentina y el resto de América Latina. ¿Tiene planes para impulsar la presencia del club en la región?

-En este momento estamos trabajando con socios internacionales para potenciar nuestra marca en mercados clave, como Estados Unidos, Escandinavia y China. Pero, con los seguidores que tenemos en Argentina gracias a Marcelo, debemos también pensar en acuerdos estratégicos para la región.

"Take Us Home", el documental que muestra la intimidad del Leeds de Bielsa

Entre los proyectos encarados por Radrizzani para internacionalizar la marca Leeds United, hace punta "Take Us Home", la atrapante serie documental del club -producida por NEO Studios y distribuida por Amazon- que semanas atrás estrenó su segunda temporada. Narrada por el actor neozelandés Russell Crowe, captura los altibajos de los últimos dos años y explora el vínculo de la institución con los hinchas y con la ciudad del norte de Inglaterra.

"El documental fue idea mía e inicialmente había mucha gente en contra, incluso en el club. Pero cuando vieron el producto final, todos, desde la dirección hasta los jugadores, estaban muy contentos. Y creo que fue importante porque permitió conectar al club con nuestros fanáticos de todo el mundo, a la vez que generamos simpatía y empatía con personas que no sabían sobre el Leeds United", explica el italiano.

¿Cómo fue producir la serie con Bielsa, una persona tan resistente a la exposición mediática? Entre risas, Radrizzani confiesa que cree que el argentino nunca estuvo al tanto de la realización audiovisual. No obstante, cuenta que, al finalizar la temporada 2018/19, sí le imploró al director técnico que prestara una hora de su tiempo para mostrar las áreas de entrenamiento ante las cámaras, como quedó registrado en el producto final. "Fue bueno porque enseñó instalaciones de las que está orgulloso y por las cuales hizo un gran trabajo", asegura.

Del fracaso al éxito, "Take Us Home" describe la historia de superación y reivindicación del Leeds United, el gigante dormido que recuperó su lugar en la élite del fútbol inglés. Quizás también la de Bielsa, el director técnico que no había alzado un trofeo en 16 años y que hoy es una figura de culto en Leeds. Y por qué no la del propio Radrizzani, un hombre que se hizo solo y que, como admite, constantemente ha ido de punto: "En todo lo que he intentado en mi vida siempre me dijeron que no podía lograrlo".

Andrea Radrizzani apostó por el Leeds United y por Bielsa. Hoy es mandamás de un equipo de la Premier League que infla el pecho y da pelea en cualquier cancha. Esta vez, como tantas otras, lo logró.

El principio, en el verano inglés de 2018, el día que Radrizzani presentó a Bielsa como nuevo entrenador de Leeds. Crédito: Gentileza Leeds United

"Las ligas deben cambiar el modelo de distribución"

Propietario de un club de fútbol y de plataformas de streaming, el italiano Andrea Radrizzani compartió durante la entrevista con LA NACION su postura sobre el futuro de la industria del deporte: "Considero que las ligas deben cambiar el modelo de distribución, hoy basado en vender exclusivamente a un único canal o plataforma".

El empresario, que en septiembre pasado presentó su visión en el encuentro SportsPro Live 2020, señaló que "la tecnología actual brinda la oportunidad de crear diferentes soluciones y de entablar una relación uno a uno con los fanáticos de todo el mundo". Al respecto, argumentó que un enfoque más democrático, que utilice la telefonía digital, las redes sociales, los influencers, y el sistema pay-per-view, generaría mayores beneficios, a su entender, tanto para las ligas como para los consumidores.

Radrizzani, un hombre de fútbol y negocios que canaliza las dos pasiones en Leeds. Crédito: Gentileza Leeds United

