Andrés Merlos, un árbitro polémico: desde aquel error hace 10 años en Lanús a un historial de controversias en el fútbol argentino

En el ojo de la tormenta desde hace casi 10 años. Andrés Merlos fue apuntado por su actuación el sábado en el duelo de los octavos de final de la Copa Argentina entre Boca y Talleres, disputado en Mendoza, y que terminó con la clasificación del equipo de Diego Martínez por penales 8-7 luego de igualar 1-1. La jugada que lo expuso fue en el gol del Xeneize. Esa acción fue el detonante de la pelea con el presidente del equipo cordobés, Andrés Fassi, tras el partido. Pero este árbitro, que debutó en primera división en 2013, tiene un recorrido con grandes polémicas. Una de ellas, muy recordada: en un partido que Lanús le ganó a Arsenal por 3-2 en el último minuto del tiempo agregado, en 2014. Por aquel escándalo, estuvo a punto de quedarse sin carrera arbitral.

El mendocino, de 43 años, fue protagonista en la clasificación de Boca ante la “T” el último sábado. Pero el clima enrarecido comenzó días antes, cuando desde el club de la Ribera no quedaron muy contentos con su elección, sobre todo por el último antecedente dirigiendo en la Bombonera, ante River, el año pasado por la Copa de la Liga. En la previa de aquella tarde, se habían filtrado algunas imágenes en la que Merlos sostenía una bandera de River y otra en la que utilizaba un short del Millonario. Ya en el encuentro que ganó el conjunto de Martín Demichelis por 2-0, quedó marcado por una falta que protestó el equipo por entonces dirigido por Jorge Almirón en el gol de Salomón Rondón y el empate anulado por offside a Edinson Cavani.

Pero en cuanto al partido por los octavos de final tuvo tres acciones polémicas. Una de ellas fue a los 15 minutos del primer tiempo cuando Kevin Mantilla cubrió la pelota en el fondo de la cancha, aguantando la presión de Brian Aguirre. El defensor se cayó y el atacante finalmente ganó la posición. Sin embargo, el balón estaba claramente afuera, pero ni Merlos ni su segundo asistente Pablo Gualtieri observaron eso y Aguirre anotó el 1 a 0 parcial, ante la protesta y el enojo de todos los futbolistas de Talleres.

Lo más sorprendente de esto es que unos minutos antes el propio Brian Aguirre llegó hasta el fondo de la cancha para enviar un centro y la pelota también había salido en su totalidad. En esa jugada no pasó nada tras el envío del delantero, pero ni Merlos ni Gualtieri cobraron que el balón se había perdido por la raya de fondo. Como si hubiera sido un aviso. Y no fueron las dos únicas polémicas de una noche tensa. El juez principal no observó un claro penal de Guido Herrera, arquero de la T, sobre Cristian Medina, a quien se llevó por delante con una de sus rodillas. También hubo un gol anulado a Jabes Saralegui por off-side previo de Giménez, pero el línea 1 sancionó y los jugadores del equipo cordobés se frenaron en medio de la acción.

Tras el partido en el que Boca ganó en la definición por penales, comenzaron las acusaciones cruzadas entre Andrés Merlos y Andrés Fassi. El dirigente acusó al juez de haberlo golpeado: “Hay muchísimas situaciones dando vueltas, se sigue perjudicando a Talleres. Pero que un árbitro le pegue una trompada al presidente y a un vicepresidente, no lo escuché nunca en mi vida. Quiso agredir, me agredió, agredió al vicepresidente. A mi una trompada y al vicepresidente una patada que lo tiró al suelo”.

Luego llegó el turno de la declaración del árbitro, que expresó que dos personas ingresaron a su vestuario armados: “Es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo. Me empezaron a gritar y me decían que me iban a matar. Uno de los custodios mete la mano en el bolsillo y veo la culata de un arma”.

Todo, en un contexto que todavía continúa y no para de escalar. Este lunes Fassi volvió a la carga contra Merlos: “A Merlos no le tengo respeto profesional. Me da lástima que se manche la profesión de esta manera. El arbitraje argentino es una cosa y cuatro o cinco vivos son otra... Cuando tengamos este informe que hagamos con todo lo que pasó en el ascenso y primera en los últimos cinco años se van a quedar con la boca abierta. Pero lo que pasó el sábado fue muy grave. Merlos me pegó una trompada con policías adelante”..

Desde su debut el 18 de mayo de 2013 en un duelo entre Atlético de Rafaela y Estudiantes de La Plata, Merlos era ponderado por ser un árbitro que no cobraba las infracciones pequeñas y que dejaba jugar el partido sin tantos cortes, algo que le valoraban los entrenadores. Pero su polémico historial como árbitro comenzó al poco tiempo, en uno de los partidos que lo marcó para siempre. Fue el 7 de noviembre de 2014. Aquella noche de viernes, Arsenal sorprendía a Lanús como visitante. Los del Viaducto ganaban 2 a 1 y el juez adicionó cinco minutos. En la última acción del partido y con el tiempo cumplido Diego González puso el 2 a 2 luego de un tiro de esquina. Esto enojó a Martín Palermo, quien por aquel entonces dirigía a Arsenal, gritando que ya había pasado el tiempo de adición. También, sus jugadores le protestaron al juez.

Además, por todas la demoras que significaron las protestas con los futbolistas y cuerpo técnico adentro del campo de juego. Todo esto derivó en la expulsión del DT de Arsenal y de su ayudante de campo Roberto Abbondanzieri. Merlos adicionó un minuto más y segundos después de que Arsenal sacó de la mitad de la cancha, tras una serie de rebotes Lautaro Acosta estableció el 3 a 2, que desató la furia de todos los integrantes del equipo visitante que fueron directo a buscar a Merlos con empujones y algunos golpes.

Tras ese escándalo, considerado como uno de los más grandes que tuvo el fútbol argentino con un arbitraje, Merlos fue “suspendido por tiempo indeterminado” por la AFA. Incluso se había barajado la posibilidad de darle por concluida la trayectoria profesional. En el inicio de la temporada 2015, lo sacaron del freezer y lo designaron en partidos de la B Nacional. Algunos de ellos fueron Douglas Haig-Juventud Unida de Gualeguaychú, Instituto-Boca Unidos, Los Andes-Chacarita, Patronato-Estudiantes de San Luis, Atlético Paraná-Atlético Tucumán, y Gimnasia de Mendoza-Independiente Rivadavia. Recién en abril de ese año, 148 días después, volvió a primera división para dirigir Atlético de Rafaela ante Temperley.

Merlos continuó dirigiendo. Recién en 2017 volvió a ser el árbitro de un partido de Arsenal y tuvo protagonismo en otro escándalo en 2019. Fue en un choque entre Almagro y Central Córdoba de Santiago del Estero, por el torneo reducido de la Primera B Nacional. En una jugada transcurrida en el primer tiempo los jugadores de ambos equipos fueron a disputar la pelota violentamente en varias ocasiones, pero Merlos dejó jugar con naturalidad, incluso haciendo señas con sus manos a algunos jugadores de que se levanten. Recién cobró falta en una acción menor y allí expulsó por doble amonestación a Leandro Acosta, jugador del Tricolor, que explotó con el árbitro, lo empujó y lo siguió insultando. Merlos, también enfrentó al futbolista.

En 2019, los jugadores de River terminaron enojados con Merlos luego de un triunfo de Vélez por 2-1. Las jugadas que encendieron la polémica fueron un penal no sancionado para el Millonario, no haber expulsado a Gastón Giménez por un golpe a Julián Álvarez. Además, sancionó un penal en favor de Vélez, pero no reparó en una mano previa de Thiago Almada.

En 2020 recibió muchas protestas en un San Lorenzo vs. Colón. El Sabalero reclamó dos penales no cobrados. El primero a los 5 minutos del primer tiempo, cuando Gattoni cruzó a Bernardi sin intención de jugar la pelota dentro del área.

En febrero de 2021, se dio un cruce entre el jugador de Rosario Central, Emiliano Vecchio y el árbitro Andrés Merlos, quedó en el centro de la escena, ya que el futbolista se molestó por una sanción, fue amonestado y en medio de los cruces verbales lanzó una frase desafortunada por la que después tuvo que pedir disculpas: “Tengo 20 palos verdes en el banco”.

El partido entre Rosario Central y Argentinos Junios estaba 0-0, sin demasiadas emociones, hasta que se dio este intercambio entre Merlos y Vecchio. El árbitro le sacó una tarjeta amarilla al futbolista de 32 años, que se molestó porque no le sancionaron una falta a favor, tras dejar al arquero de Argentinos, Lucas Chávez.

Las cámaras tomaron la discusión entre ambos y hasta se alcanzó a ver que tuvo que intervenir el arquero de Rosario Central, “Fatura” Broun, que a los gritos le decía a su compañero: “Emiliano, ey, no te podemos perder, déjate de romper las pelotas”. Ante esta situación, es que Merlos se acercó al guardavallas y le explicó por qué lo había amonestado: “Fatura, con todo respeto, vos sabes que te banco. Tengo 30 palos verdes, me dijo”, a lo que Vecchio desde atrás, le respondió: “Tengo 20″. Tras el partido se supo que Vecchio en el entretiempo del partido se acercó a Merlos y le pidió disculpas por lo que dijo.

Y en 2022 fue el primer encontronazo entre Andrés Merlos y Andrés Fassi. Luego de un triunfo de Central Córdoba por 2 a 0 ante Talleres en el Kempes, que tuvo un arbitraje polémico por la expulsión de un futbolista del local en la primera etapa, el presidente del conjunto cordobés cruzó al juez en el ingreso a los vestuarios. Tras algunos gritos del dirigente que le exigía una explicación de por qué siempre se metía con Talleres, Merlos lo trató de “mal educado y generador de violencia”.

Andrés Merlos es un árbitro que nunca logró asentarse en su carrera. Dirigió 383 partidos durante su trayectoria tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, siempre quedó envuelto en conflictos y ahora le sumó acusaciones que terminarán (según dijo Fassi) en una denuncia penal.

