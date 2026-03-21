En qué canal pasan Racing vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este sábado, desde las 22.15, Belgrano y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 12 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, se disputa en el estadio Julio César Villagra y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Pirata es uno de los mejores equipos del momento en la Primera División del fútbol argentino. Hasta el momento se mantiene en el segundo puesto de la clasificación general con 19 unidades, una menos que el líder Independiente Rivadavia. En la última jornada empató 0 a 0 con Talleres en una nueva edición del clásico cordobés, en un encuentro que se disputó en el estadio Julio César Villagra.

Belgrano empató 0 a 0 con Talleres en la última fecha del Torneo Apertura 2026 Belgrano

La Academia, por su parte, parece haberse acomodado después de un comienzo de año complicado, en el que llegó a acumular tres derrotas consecutivas. Gracias a esto, se trepó al sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 15 puntos, misma cantidad que Barracas Central pero con mejor diferencia de gol (+4 contra +1). Viene de ganarle 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete de Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

Belgrano vs. Racing: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 22.15 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.83 contra los 2.92 que se repagan por un hipotético triunfo de Belgrano. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

Las casas de apuestas ponen a Racing como favorito al triunfo en el duelo frente a Belgrano FACUNDO MORALES/ Fotobaires

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