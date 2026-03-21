En qué canal pasan Racing vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro entre el Pirata y la Academia se disputa este sábado a las 22.15 en el estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Andrés Merlos
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, desde las 22.15, Belgrano y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 12 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, se disputa en el estadio Julio César Villagra y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Pirata es uno de los mejores equipos del momento en la Primera División del fútbol argentino. Hasta el momento se mantiene en el segundo puesto de la clasificación general con 19 unidades, una menos que el líder Independiente Rivadavia. En la última jornada empató 0 a 0 con Talleres en una nueva edición del clásico cordobés, en un encuentro que se disputó en el estadio Julio César Villagra.
La Academia, por su parte, parece haberse acomodado después de un comienzo de año complicado, en el que llegó a acumular tres derrotas consecutivas. Gracias a esto, se trepó al sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 15 puntos, misma cantidad que Barracas Central pero con mejor diferencia de gol (+4 contra +1). Viene de ganarle 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete de Adrián ‘Maravilla’ Martínez.
Belgrano vs. Racing: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 22.15 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.83 contra los 2.92 que se repagan por un hipotético triunfo de Belgrano. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.
Posibles formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Julián Velázquez; y Nicolás Fernández.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Duván Vergara.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
- 1
Fixture de River en la Copa Sudamericana 2026: fechas y cuándo juega
- 2
Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
Del show del Toluca de Mohamed a la autocrítica de Mascherano por la eliminación de Inter Miami
- 4
Entradas para Argentina vs. Mauritania en la Bombonera: cómo comprar para el partido amistoso