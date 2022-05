El emovito video del llanto desconsolado de Paulo Dybala en su despedida de Juventus

Este fin de semana, la Juventus se enfrentó a la Lazio en Turín, pero más allá del resultado que fue un 2-2, el partido significó la despedida de Paulo Dybala. Un adiós que se anticipaba melancólico desde el mensaje que el jugador publicó en Instagram como forma de agradecimiento a todas las personas involucradas en el club, desde la afición hasta los trabajadores: “Mañana será mi último partido con esta camiseta, es difícil de imaginar, pero será nuestra despedida. No será fácil, pero entraré al campo con una sonrisa y con la frente en alto, sabiendo que lo he dado todo por ti”.

Pese a que Dybala no consiguió convertirse en el referente que se perfilaba para ser cuando lo contrataron en 2015, proveniente del Palermo con cifras importantes de goles y asistencias, la afición de la Vecchia Signora se entregó al jugador cuando en la recta final salió de cambio. La ovación fue tal que La Joya no pudo evitar las lágrimas y lloró desconsolado, un gesto que ha generado distintas reacciones en redes sociales porque podría indicar que no deseaba salir del equipo.

Sus compañeros debieron acercarse a consolarlo porque no podía controlar el llanto mientras en la tribuna coreaban su nombre y mostraban pancartas para agradecerle su entrega. Incluso Leonardo Bonucci trató de animarlo con algunas palabras y palmadas en la espalda. Sin embargo, la decisión de su salida estaba tomada desde marzo, cuando ambas partes fallaron en conseguir un acuerdo para alargar su estadía. “Pensé que estaríamos juntos más años, pero el destino nos pone en caminos diferentes. Nunca olvidaré todo lo que me hiciste vivir, cada partido, cada gol. Contigo crecí, aprendí, viví y soñé”, se lee en su publicación de despedida que también abre la posibilidad a las dudas sobre su deseo de quedarse.

Dušan Vlahović imitó el festejo de Paulo Dybala durante el partido de despedida del argentino en la Juventus. @juventus - @juventus

El homenaje no solo fue de parte de la afición, sus compañeros también reconocieron su esfuerzo durante estos años. Al 10′, Vlahovic abrió el marcador y celebró con Dybala sobre la espalda, además hizo el famoso gesto que acostumbra el cordobés cuando marca, una máscara de gladiador. Minutos más tarde, Giorgio Chiellini, quien también vivió su despedida en este partido, abandonó el campo para recibir una enorme ovación y le entregó la banda de capitán.

El técnico Massimiliano Allegri decidió hacer el cambio al 77′, precisamente para recordar los siete años que jugó en la Vecchia Signora. “Creció tras haber llegado como un niño a Juventus”, expresó.

Dybala jugó 291 partidos y marcó 115 goles, se va con 12 títulos: ganó el Scudetto en cinco temporadas, cuatro veces la Copa Italia y tres veces la Supercopa. Pero, más importante, se despide con el reconocimiento de la afición de la Juventus que hasta el último minuto valoró su presencia en el club.

En meses recientes, se ha especulado sobre el posible destino del futbolista para este verano, pero no hay una ruta clara. Medios italianos lo ubican en el Inter de Milan, pero también han aparecido Atlético de Madrid, Arsenal, Tottenham y hasta Paris Saint-Germain, aunque esta última es la menos probable. Con el Mundial de Qatar tan cerca, el objetivo de Dybala es conseguir un puesto en el equipo de Lionel Scaloni.