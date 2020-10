Pablo Giralt, relator, junto a Ángela Lerena, la primera comentarista de una transmisión del selccionado argentino. Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 22:15

Ángela Lerena festeja sus 25 años como periodista deportiva con un pasaje a la historia. Este jueves se convirtió en la primera mujer en comentar un partido de la selección argentina en una transmisión televisiva: debutó en ese rol en la Televisión Pública en el estreno de la selección argentina camino a Qatar, frente a Ecuador, en el arranque de las eliminatorias, en la Bombonera. Eran las 21.23 cuando el relator, Pablo Giralt, le dio el pase y Lerena arrancó.

"Estoy muy ilusionada con esta selección. Hoy arranca el sueño mundialista de ir a Qatar, pero para eso hay que encontrar el equipo, el juego", fueron sus primeras palabras en la transmisión. Lerena agregó: "Hay dos años y hoy empieza el camino y empezamos a buscar el juego". De cara al encuentro con los ecuatorianos, la periodista adelantó que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro cerraría los espacios y vaticinó: "Argentina va a tener que ser creativa".

Los primeros comentarios de Ángela Lerena en la TVP

Los primeros comentarios de Ángela Lerena, la primera mujer comentarista en un partido oficial del seleccionado argentino. 00:51

Video

La chica a la que le gustaba el fútbol

"A los 14 me enamoré perdidamente del fútbol, pero antes, a los cinco, de casualidad alguien me preguntó de qué cuadro era y yo no sabía. Le pregunté a un tío y me hice de su equipo. En mi familia el fútbol ni siquiera se comentaba, el único deporte era el golf", contó Lerena hace un tiempo. Más acá, hace un par de días, dijo en una entrevista en Radio Con Vos que estaba feliz con las muestras de cariño que había recibido y que era una apasionada de la Selección Argentina. Otra periodista deportiva argentina, Viviana Vila, había comentado en 2018 los partidos del Mundial de Rusia para la cadena estadounidense Telemundo y se había convertido en la primera mujer en hacerlo.

Ángela Lerena, la primera mujer en comentar un partido oficial del seleccionado argentino: la acompañó Pablo Giralt en la Televisión Pública. Crédito: @Angelalerena

Ángela Lerena tiene 44 años y una larga trayectoria en medios televisivos, gráficos y radiales que comenzó con el nacimiento de TyC Sports, la señal contra la que, justamente, compitió la TVP para quedarse con la mayor tajada de los televidentes de la selección. El extinto diario Crítica de la Argentina, los canales Encuentro, TNT Sports, C5N y Telefé, y las radios Mega y ESPN, que ya no está en el aire, fueron algunos de los lugares en los que Lerena trabajó a lo largo de su carrera.

Dueña de un sello propio a la hora de presentar las noticias, en los últimos años se transformó en una participante activa de las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde tiene más de 240 mil seguidores. Su defensa del rol de la mujer en el ámbito del periodismo deportivo, hizo que muchas estudiantes o incluso fanáticas del fútbol y otras disciplinas la tengan como referente.

La responsable política de contratar a Lerena para que se encargue de los comentarios en los partidos fue Rosario Lufrano, presidenta de RTA (Radio y Televisión Argentina). Su llegada a la pantalla oficial se cerró la semana pasada, aunque se venía hablando desde hacía varios días. La definición se dilató por las más de diez reuniones que el Gobierno nacional mantuvo con Torneos, la empresa dueña de los derechos de TV de la selección, para terminar de cerrar el acuerdo que le permitirá a la señal pública transmitir todos los partidos de la Argentina y otros dos encuentros a elección de cada una de las 18 fechas del torneo clasificatorio.

A punto de cumplir 45 años, Ángela Lerena celebró sus 25 años con el periodismo como la primera mujer en comentar un partido del seleccionado argentino en una transmisión televisiva. Fue en la señal pública, y junto al relator Pablo Giralt. Crédito: Televisión Pública

Madre de tres hijos, en 2013 conjugó sus tareas profesionales en el programa Fútbol Para Todos con la política: fue séptima candidata a legisladora porteña por Alternativa Popular, una colectora del Frente para la Victoria que en rigor era una alianza de partidos. Uno de ellos, el Partido Comunista para el que Lerena militaba, la propuso para integrar la lista.

"La propuesta tiene que ver con mi militancia en el PC, pero también con que soy un poco conocida mediáticamente, lo que aportará cierta visibilidad a algunos temas", dijo la periodista (casada con Alejandro Bercovich, conductor y periodista de C5N) a la agencia Télam, antes de las elecciones de 2013.

Su llegada a la TVP se da en el marco de una apuesta de los medios públicos por la igualdad de oportunidades y la equidad de género. En los últimos días la conductora y ahora comentarista de fútbol contó en las redes sociales cómo se había preparado para este nuevo desafío televisivo. Su formación en las últimas semanas incluyó charlas y talleres con expertos de táctica y hasta con analistas de video. Ayer mismo Lerena chicaneó a Ariel Senosiaín, también periodista de la TV Pública pero a la vez comentarista de la selección en TyC Sports: "Mañana hay combate, @arielsenosiain", escribió Lerena, que este jueves entró en la historia de la TV argentina.

Conforme a los criterios de Más información