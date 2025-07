Ann-Katrin Berger, arquera la sobreviviente del cáncer y heroína de Alemania en la Eurocopa

“Vivo mi mejor vida”. Quien lo dijo es Ann-Katrin Berger, la arquera de la selección alemana que se encumbró como la figura en el triunfo ante Francia, 6-5 en los penales tras el 1-1 en el tiempo regular y la prórroga, en los cuartos de final de la Eurocopa femenina que se disputó el último sábado. La jugadora disfruta de la madurez deportiva con el bagaje que le da haber mantenido una carrera en la elite a pesar del cáncer de tiroides que padeció en 2017 y reproducido en 2022.

La arquera Ann-Katrin Berger volando para atajar uno de los dos penales ante Francia, en Basilea, por los cuartos de final de la UEFA Euro 2025 FABRICE COFFRINI - AFP

“Todo lo que pasó en 2022 está en el pasado y ahora estoy mirando hacia el futuro. Vivo mi mejor vida”, repitió en la sala de prensa del estadio St Jakob Park, evitando lamentarse por las dificultades de salud pasadas. Berger protagonizó el milagro de la noche, atajando dos penales (y anotando uno), acción que le dio la clasificación a Alemania para las semifinales de este miércoles, frente a España.

Berger se sometió a un tratamiento contra el cáncer en 2017 y volvió a las canchas cuatro meses después. Sin embargo, ahí no terminó todo: en 2022, precisamente durante la Eurocopa en Inglaterra, la enfermedad regresó. Pero la leyenda de la selección germana luchó y ganó una nueva batalla. Volvió a los campos de juego y el año pasado fue clave para que Alemania se quedara con la medalla de bronce -ante España- en los Juegos Olímpicos París 2024.

Ann-Katrin Berger atajó dos penales y anotó uno en la victoria ante Francia, en los cuartos de final de la Euro 2025, en Basilea Martin Meissner - AP

Alemania, el gran dominador de la Eurocopa femenina con ocho títulos en trece ediciones, está ahora a dos desafíos de recuperar el trono continental. “Paso a paso. Primero lo celebramos (el triunfo ante Francia), luego nos centramos en España, un rival muy duro. Todo el mundo lo ha dado todo y tenemos que recuperarnos”, expresó la arquera de 34 años, nacida en Göppingen.

“Hice mi parte del juego. El equipo trabajó muy duro durante los 120 minutos, así que todo el mérito es del equipo, no mío. Todo el mundo debería hablar de la actuación del equipo, porque fue increíble, asombrosa”, apuntó la guardavalla, tratando de restarse méritos. Exjugadora de Chelsea, es desde el año pasado compañera de la máxima goleadora del torneo europeo, la española Esther González -cuatro goles-, en el Gotham FC de Nueva York, por lo se reencontrarán en las semifinales.

La alegría de las jugadoras alemanas tras la victoria ante Francia: Ann-Katrin Berger, la más felicitada por sus compañeras Sebastian Gollnow - dpa

Más allá de que Berger intentó salir de los focos, su compañera en la selección alemana, Sjoeke Nüsken, se encargó de encumbrarla: “Es una arquera increíble. Es tan tranquila, tan inteligente... Sabía que pararía los penales. Insisto: es una portera fantástica y estamos muy contentas de que esté en nuestro equipo”. Su técnico, Christian Wück, se refirió al “gran carácter” de Berger y de todo el equipo. Mientras que el DT francés, Laurent Bonadei, también le dedicó palabras elogiosas a Berger, ya que la destacó como una pieza clave en la victoria alemana. “Hay que reconocer a la arquera, quien tuvo tres o cuatro atajadas espectaculares”.

“No soy una persona emotiva. Estoy contenta de estar aquí y de tener el equipo que tengo. El tiempo que llevo me hace sentir orgullosa de estar aquí. Estoy viviendo mi mejor momento y estoy en la semifinal”, añadió Berger, que no quiso detenerse en su historia personal, aunque es imposible que la misma no trascienda. Su caso es emocionante e inspirador.

Lo mejor de Alemania-Francia