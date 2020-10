Ansu Fati recibió algunos consejos de parte de Ronald Koeman Fuente: AFP

Es toda una realidad: el presente y futuro de Barcelona se llama Ansu Fati. El jugador que mañana cumplirá 18 años hace soñar al club catalán que encontró a su nueva joya. Así, el juvenil vive sus días entre su nueva sociedad con Lionel Messi, los consejos del técnico Ronald Koeman y una cotización millonaria que inclusive lo eleva por encima de Cristiano Ronaldo: 80 millones de euros.

Fati fue tasado hoy en en la astronómica cifra por un sitio especializado en cotizaciones de futbolistas, con un valor superior al del portugués que juega en Juventus y muy cercano al del astro rosarino: 100 millones de la moneda europea.

Ansu Fati fue tazado en 80 millones de euros por el portal especializado Transfermarkt Crédito: Twitter

Ansu llegó al Barça en 2012, cuando tenía 10 años. El club lo fichó junto a su hermano Braima, ambos procedentes de la cantera de Sevilla. Nacido en octubre de 2002 en Guinea-Bissau, cuando tenía seis años arribó con su familia a la Sierra Sur de Sevilla.

En este contexto en el que empieza a maravillar al planeta fútbol, según el portal Transfermarkt, el joven español (quien hace poco más de un año debutó en la primera de Barcelona y recién este sábado alcanzará la mayoría de edad) protagonizó un meteórico incremento en su valor y fue tazado en 80 millones de euros, por encima de CR7, de 35 años, valuado en 60 millones, y cerca de Messi, a quien tazaron en 100 millones de euros.

El crecimiento de Fati, en cuanto a la valoración que formula Transfermarkt, se cuadriplicó en apenas 14 meses, ya que cuando debutó con la camiseta del Barcelona el 25 de agosto del 2019 costaba 20 millones de euros. Ansu ya varios récords: es el jugador más joven en marcar en la historia de la Champions League, con 17 años y 40 días, el más joven en debutar con el Barcelona en la Champions, con 16 años y 321 días y el goleador más joven de la historia del Camp Nou, con 16 años y 318 días.

Por otro lado, en las últimas horas Fati recibió un llamado de atención de Koeman. Cabe recordar que en el cruce ante Juventus, el juvenil falló una situación muy clara. Allí pecó de exceso de generosidad y provocó la ira del director técnico. Ya con el partido frente a Juventus prácticamente definido, el español quedó frente a frente con el arquero Wojciech Szczesny y en vez de definir la jugada, trató de asistir a su compañero de ataque Martin Braithwaite, que no llegó a tiempo para rematar su pase.

"Le aconsejaría seguir trabajando y seguir mejorando. Ayer estuvimos hablando el tema de la concentración. En ese sentido tiene que mejorar porque a veces sus pérdidas de balón son por concentración y no por calidad. Cuenta con nuestra ayuda todos los días. Es un gran talento y tenemos que ayudarlo a mejorar cosas en su proyección", dijo Koeman.

Barcelona busca la recuperación en la Liga

Después de una doble victoria en la Champions League que lo llevó a la cima del Grupo G, Barcelona quiere retomar la buena senda en la liga española, en la que apenas ganó dos de los cinco partidos que disputó. El próximo adversario del equipo que lidera Messi será Deportivo Alavés en Vitoria, el sábado desde las 17 horas (ESPN).

El club catalán confía en recuperarse en el torneo doméstico frente al Alavés. A priori, la visita al cuadro vasco se antoja ideal para salir de una racha de tres partidos sin ganar, incluyendo la derrota ante su clásico rival Real Madrid el pasado fin de semana. Barcelona se encuentra a seis puntos del Madrid, ocupante de la segunda plaza, y otro resbalón podría ampliar una inquietante brecha pese a que tienen un partido pendiente.

El marcador central Gerard Piqué, sancionado en la Champions League, y el jugador del equipo filial Konrad De la Fuente son las principales caras nuevas para visitar al Alavés con respecto al último duelo ante la Juventus. En tanto que se quedaron fuera de la convocatoria Marc-André Ter Stegen, Philippe Coutinho y Samuel Umtiti, por lesión, mientras que Riqui Puig y Matheus son baja por decisión técnica.

Barcelona busca recuperarse en la liga española Fuente: AFP

"Si seguimos así, los resultados serán más abultados'', comentó el lateral derecho azulgrana Sergio Roberto. "Después de la derrota ante el Madrid, era importante sumar y lo hicimos en la Champions. Hay que seguir en esta línea'', añadió.

Ya sin Josep Magia Bartomeu a cargo de la presidencia, el técnico Koeman trata de no pensar en relación a su futuro. "No lo sé. No está en mis manos. Soy el entrenador de este club y trabajo al máximo para sacar el equipo adelante, conseguir buenos resultados y ganar títulos. Es lo que tiene que hacer el entrenador y los jugadores", remarcó.

Cabe recordar que esta semana Bartomeu y el resto de la junta directiva renunciaron, para no exponerse a la posibilidad de convertirse en el primer presidente en la historia del club que es removido del cargo tras una moción de censura. Era lo que se palpitaba cuando más de 20.000 enojados socios lograron hacer realidad una consulta al reunir las firmas necesarias.

La era Koeman arrancó con el pie derecho, con un par de victorias con un marcador combinado de 7-0. Pero luego bajaron la guardia en La Liga, al empatar 1-1 con el Sevilla, perder 1-0 de visita al Getafe y la derrota 3-1 ante el Madrid en el Camp Nou. Esa racha adversa coincidió con las turbulencias en los despachos. Y tras la dura caída frente a su clásico rival el equipo tomó algo de aire en la visita a Turín.

Lionel Messi será titular en el cruce frente a Deportivo Alavés Fuente: AP

