Antoine Griezmann: el lado argentino del mejor jugador de Francia en el Mundial y su incidencia para Deschamps

escuchar

Los flashes en el Mundial de Qatar 2022 se van con los desequilibrios de Kylian Mbappé y los goles de Olivier Giroud, pero el mejor jugador de Francia sigue siendo Antoine Griezmann. En el camino a la final, el seleccionado de Didier Deschamps tiene varios puntos altos, pero lo del N° 7 resalta desde lo silencioso. Más cerebral que nunca, a los 31 años tiene el rol de unir líneas entre la entusiasta defensa, una línea de volantes con despliegue y la potente delantera que incluye al crack de PSG, Dembélé y Giroud. ¿Y él? Ocupa espacios, se va moviendo en función de lo que necesita el equipo. Atrás quedaron los tiempos en los que el delantero de Atlético de Madrid sólo se preocupaba por festejar goles. Su incidencia, revolucionaria ya en Rusia 2018, se destaca en otra categoría.

“Contra Argentina será diferente, con Messi enfrente será completamente diferente. Vimos todos los partidos de Argentina. Conocemos a Messi, pero tienen detrás un grupo que va a muerte con él. Es un grupo que funciona muy bien, como el nuestro”, dijo Griezmann tras la clasificación a la final del Mundial. Y agregó: “Estamos entrenando, analizamos todo y nos preguntamos cómo hacerles daño, vamos a prepararnos para esta final. Argentina es un muy buen equipo y encima tendrán en el apoyo de muchos hinchas en el estadio”.

Griezmann expuso su amor por el mate en Rusia 2018 y mantiene la costumbre

En la victoria ante Marruecos por 2-0, en la semifinal disputada este miércoles, fue Griezmann quien inició la jugada que destrabó el empate. Simplemente apareció para soltar esa pelota y hacer de nexo en la acción que finalizó en la anotación del lateral izquierdo Theo Hernández. Su primera cualidad es no entrar en una guerra de egos. Porque podría pedirle a Deschamps jugar de centrodelantero, pero no: sabe que allí está Giroud, que lo está haciendo muy bien (con 4 festejos). Podría elegir jugar recostado sobre la derecha, pero ahí está Dembélé; podría elegir el perfil izquierdo, aunque esa es la zona de Mbappé.

Deschamps tiene la solución. Lo pone de “falso 10″ , por detrás de Giroud, pero con libertades para moverse por todo el frente del ataque, aunque donde más contacto toma con la pelota es por los carriles centrales. Aparece de interior y también de lateral derecho bis para colaborar defensivamente. Griezmann es así, no se guarda nada de esfuerzo. “Siempre he trabajado defensivamente. Tengo más gente por delante de mí en este Mundial y estoy más retrasado, en la creación. Pero me gusta ser parte de este equipo y en el rol que me toque. Haré lo que necesite el equipo y lo que haga falta para ganar”, se sinceró en una declaración que podría anclarse con el Cholo Simeone jugador, su DT hoy en España. Hasta Emmanuel Macron, presidente de Francia, elogió la “generosidad” con la que juega Griezmann.

Francia llegó a cuatro de las ultimas siete finales mundiales que se jugaron con 32 selecciones.



Antoine Griezmann disputará su segunda final consecutiva e irá por el bicampeonato con los galos. Me alegra por el, que nos respeta siempre. Uruguayo!!!! 🇺🇾🇺🇾🇺🇾 pic.twitter.com/6kf8L2FSaj — Matias Torres (@99Matito) December 15, 2022

“Ha cambiado su papel en el equipo, pero tiene la misma calidad, cubre mucho terreno y juega con mucho compromiso, con un récord en asistencias”, dijo su compañero Raphaël Varane: ”Con un pase, una aceleración o una posición puede acelerar o temporizar un partido. Tiene la experiencia y la calidad para tener un papel central en el equipo. Tiene confianza y aporta mucho al equipo, fuera y dentro del campo”. Varane, como zaguero central, es uno de los que festeja el sacrificio defensivo de Griezmann.

Antoine Griezmann domina la pelota ante la marca de Yahya Jabrane, en la semifinal contra Marruecos Francisco Seco - AP

Hay un anclaje entre Griezmann y la cultura rioplatense: dijo ser hincha de Boca, escucha cumbia, toma mate e insulta como los argentinos. Empezó a tomar mate por Carlos Bueno, delantero con quien compartió plantel en Real Sociedad, en España: “Yo lo pasaba a buscar para ir a entrenar. Iba siempre con el mate. Un día me dice: ‘Ey, dame un mate’. ‘No te va a gustar’, le digo y no se lo doy. Al otro día igual, me pidió y se lo di. ‘Qué feo’, me dijo. ‘Yo te dije que no te iba a buscar’, le respondí. Tomé tres mates más y me dice que quiere otro. Le expliqué: ‘No me gusta que me toquen el mate, si no te lo tomás todo, no te doy nunca más un mate’. Y se lo tomó todo, obligado. Puso una cara de asco pero me dijo no estaba tan mal. Y a la tarde merendamos, fuimos a una plaza y me pidió otro mate. ‘Ya sabés lo que tenés que hacer. Lo tomás todo o te mato’, le dije, jajaja. Y ahí empezó todo”, recordó Bueno en una entrevista.

Antoine Griezmann remata al arco en el partido contra Dinamarca ap - AP

“Es uruguayo. Siempre estuvo rodeado de jugadores uruguayos. Ama lo que somos, comer asado, nuestra música, y toma más mate que yo”, contó Diego Godín. La relación de Griezmann con la selección celeste llegó a tal punto que, en la victoria de Francia sobre Uruguay, en 2018, hizo que el propio delantero no grite el gol que le convirtió al seleccionado sudamericano en los cuartos de final y hasta festeje con una bandera uruguaya tras coronarse campeón de la Copa del Mundo.

Además de ser dirigido por Diego Simeone, es compañero de Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa en el Atlético Madrid. Compartió plantel con Lionel Messi en Barcelona. También insulta como un argentino. En la segunda fecha de la Eurocopa 2016, Griezmann convirtió el gol agónico de la victoria frente a Albania y corrió hacia el córner para festejar. “La con... de su madre”, vociferó en criollo. Fueron las palabras que le brotaron desde lo más profundo en ese momento de desahogo. “No sé por qué, pero me salió así. Cuando tengo mucha rabia, puteo así”, contó.

Griezmann, con la camiseta de Boca

Martín Lasarte, DT que lo hizo debutar en Real Sociedad, opinó en declaraciones al diario Marca: “Hace 4 años le escribí al ganar el Mundial pensando que tardaría algún día en responder y me respondió con una foto con la copa a la media hora. Antoine es una persona cercana. Antoine es tal y como lo vemos, como juega. Cuando él está contento y está disfrutando es mejor. Es así en la vida y es así en el fútbol” Y agregó: “Lo hemos visto en algunos momentos un poco triste en el Atlético o incluso en el Barcelona, no como es el que nosotros conocemos. En la selección se le ve contento, ha recuperado la ilusión, disfruta y se le ve”.

Lo mejor de Francia ante Marruecos

Qatar 2022: resumen Francia vs. Marruecos

En Rusia 2018, Griezmann tuvo un rendimiento sobresaliente. Griezmann no fue N° 9, tampoco enganche; no se puede decir que es wing zurdo (por su perfil), pero tampoco que hace la diferencia jugando por la derecha. Pero es algo mejor que eso: es lo que el equipo necesita en función de cada jugada, toma la responsabilidad que el equipo le está pidiendo según los contextos. Hasta puede ser un volante central para perseguir a Luka Modric en una final del mundo si en el segundo tiempo, a partir de la diferencia favorable en el resultado, hay que defender más que en el primero. En partidos anteriores lo hizo con Eden Hazard y Lionel Messi marcándolos incluso en el área de Lloris. No se le caen los anillos para sacrificarse por el equipo.

Aún no convirtió goles en la actual Copa del Mundo y apenas pateó tres veces al arco en los seis partidos que jugó (cinco como titular). Lleva acumulados 466 minutos en la cancha y recuperó 32 veces la pelota, más de cinco por encuentro disputado, una estadística digna de un volante central o mediocampista mixto. Es un reflejo de los resultados defensivos que ofrece su sacrificio.

Griezmann arranca siendo una mediapunta por detrás de Giroud en un esquema 4-2-3-1. Lo hizo en Rusia 2018, lo hace ahora. Pero es solo el punto de partida. Y busca entenderse con cada compañero. Hace 4 años marcaba el ejemplo: “Es el estilo de juego que estoy acostumbrado, sé cómo manejarlo, cuándo acelerar y cuando frenar”, reconoce. ¿Si le costó convencer a Mbappé o Giroud que hagan lo mismo? “Nosotros mismos nos dijimos que debíamos ser un bloque sólido en Rusia. No tuve que hacer mucho esfuerzo en convencer a mis compañeros de equipo a la hora del sacrificio. Si Mbappé o Giroud me ven en mi área defensiva, ellos se dicen: ¿por qué yo no? La defensa, en nuestro equipo, es lo más importante”. Lo dijo en Rusia, pero lo podría repetir ahora, en la antesala del choque con la Argentina.

LA NACION