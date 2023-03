Antonio Mateu Lahoz, de nuevo en el ojo de la tormenta: sancionan a un jugador en España con cuatro partidos por una declaración televisiva

escuchar

Aquel intenso partido entre la selección argentina y Países Bajos, en los cuartos de final del Mundial de Qatar, puso la lupa en el controvertido árbitro español Antonio Mateu Lahoz, que allí repartió 14 tarjetas amarillas a los jugadores y también a integrantes de ambos cuerpos técnicos. El valenciano, no obstante, ya tenía un amplio historial de decisiones polémicas en la Liga de su país; una de las más recordadas había tenido como protagonista a Lionel Messi, cuando lo amonestó durante el homenaje que le realizó a Diego Armando Maradona a pocos días de su muerte, por usar una camiseta de Newell’s.

Con los años, el árbitro se ganó una reputación como alguien que conversa constantemente con los jugadores, lo cual lo hace propenso a sacar tarjetas muy fácilmente, y eso quedó más en evidencia en un incidente que protagonizó Sergio Canales, jugador de Real Betis, en octubre del año pasado. En un partido que se encaminaba a un empate sin goles frente a Cádiz, en el séptimo minuto de descuento el delantero le reclamó a Lahoz que podría haber añadido otro minuto, lo que le valió la primera amarilla y una posterior advertencia: “Si me sigues haciendo observaciones, te expulso”. Canales respondió que “si no puedo hablar, no me preguntes más por temas personales”, en relación a diálogos que Lahoz mantuvo con él durante el encuentro, y aquello fue motivo suficiente para ver la segunda expulsión de su carrera.

Sergio Canales, jugador de Real Betis, fue expulsado de manera polémica por Antonio Mateu Lahoz en un partido frente a Cádiz, y deberá cumplir cuatro partidos de suspensión

En aquel momento, Canales cumplió el partido de suspensión que le correspondió, pero la historia se profundizó cuando el capitán y el referí volvieron a encontrarse en febrero, en un partido ante Valladolid. Allí, el ex Real Madrid y Valencia limitó notablemente sus interacciones con Lahoz, pero sus declaraciones posteriores revivieron la polémica: “Al final ni siquiera protesté ni tuve ninguna falta de respeto, estoy muy tranquilo”, explicó hablando con DAZN. “Es verdad que soy el capitán y tengo que ir a hablar con el árbitro, y hoy he dicho que no lo iba a hacer porque siento que no corresponde. Esa vez, esa expulsión, desde mi punto de vista, la tenía premeditada, y al final eso no es parte del juego”.

Ese reclamo caló profundamente en el cuerpo de árbitros españoles, que tomó la protesta con mucha sensibilidad, a tal punto de que este miércoles, tras una extensa investigación, Canales recibió una inusual suspensión de 4 partidos. Además, el Comité de Competición determinó que el capitán de Betis debe pagar una multa de 601 euros, y el club comunicó también que buscará apelar ambas decisiones.

Estas fueron las declaraciones por las que Canales ha sido sancionado 4 partidos. Concretamente, según el Comité, por afirmar que la expulsión en Cádiz fue "premeditada". Sin embargo, el cántabro se trabó y en ningún caso lo dijo con claridad. Juzgad vosotros. #Betis pic.twitter.com/D56u4EFRCu — Pedro J. González (@PGonzalezMedina) March 29, 2023

En concreto, y de acuerdo con el expediente de Comité de Competición, la sanción se sostuvo en “exceder los límites de la sana y legítima crítica que ampara el derecho a la libertad de expresión. La atribución de la premeditación al colegiado cuestiona de manera evidente su imparcialidad y honradez, al imputarle una suerte de actitud fraudulenta al adoptar la decisión”.

Tras el incidente y la noticia de la suspensión, el jefe del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, realizó una defensa de su colega con la radio Cadena SER: “Lo primero que hice cuando escuché lo que había sucedido fue hablar con Mateu. Él me da su explicación, y lo que hice fue ir al VAR, porque tenemos todo el sonido”, contó Cantalejo, conocido por ser quien le avisó a Horacio Elizondo del cabezazo de Zinedine Zidane en la final del Mundial Alemania 2006. “Escuché desde el minuto 60, que entra Sergio, hasta el final. Y solo hay tres frases: una es ‘mucha suerte, Sergio’. En otra Sergio le recrimina una falta y le dice ‘oye, me están diciendo que posiblemente me haya equivocado’. Y la última es esa que hemos escuchado, que le dice ‘si sigues, te vas’. Siguió y se marchó”.

🟢 Medina Cantalejo, presidente de los árbitro, habló ya de la acción de Cádiz entre Mateu y Sergio Canales.



🗣️ El jugador del @RealBetis ha sido sancionado 4 partidos por decir que esa expulsión la tenía premeditadapic.twitter.com/TPOZzcfR4l — Álvaro Muñoz Gómez (@AlvarooSVQ) March 29, 2023

Acto seguido, el conductor del ciclo le señaló al ex árbitro que la grabación del VAR no toma las palabras de los jugadores, a lo que Cantalejo argumentó que Canales “está a cuatro o cinco metros, no hace gestos”, y que con respecto a los reclamos del jugador sobre los “asuntos personales”, que la grabación no habría captado esa conversación. Por ende, si la Liga no ha lugar a la apelación de Real Betis, el equipo que dirige Manuel Pellegrini no tendría disponible a su capitán durante cuatro semanas, dado que recién podría regresar el 26 de abril, cuando enfrente a Real Sociedad.

En todo caso, lo sucedido con Canales tiene un antecedente: el lateral Gayá, de Valencia, también recibió una suspensión de cuatro partidos. El capitán valenciano fue sancionado con el mismo procedimiento que Canales, después de un partido contra Osasuna en el que había dicho: “Es la tónica que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar de un penalti clarísimo, el árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante. Es lo de siempre”.

LA NACION