En qué canal pasan Betis vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey 2025-2026 hoy

El encuentro entre el conjunto bético y el Colchonero se disputa este jueves a las 17 (hora argentina) en el estadio La Cartuja de Sevilla, España
Este jueves, desde las 17 (horario argentino), Real Betis y Atlético de Madrid se enfrentan en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de César Soto Grado, se disputa en el estadio La Cartuja de Sevilla, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El conjunto bético accedió a la ronda de los ocho mejores tras superar cuatro compromisos, ya que comenzó su participación en la primera ronda. En el debut goleó 7 a 1 a Atlético Palma del Río, luego le ganó 4 a 1 a Torrent, posteriormente eliminó a Real Murcia por 2 a 0 y, por último, dejó en el camino a Elche en octavos de final tras vencerlo por 2 a 1. Hay tres argentinos en el equipo: Valentín Gómez, Giovani Lo Celso y Ezequiel ‘Chimy’ Ávila. El mediocampista no sumará minutos debido a que sufrió una lesión miotendinosa proximal moderada en el recto anterior del muslo derecho y volvería a jugar recién en abril.
El Colchonero, por su parte, se clasificó a esta instancia tras derrotar a Deportivo La Coruña por la mínima diferencia con un gol de Antoine Griezmann. Previamente dejó en el camino a Atlético Baleares por 3 a 2 con un doblete también de Griezmann y un tanto de Giacomo Raspadori (Gerardo Bonet y Moha Keita anotaron para los baleáricos). En el plantel, además, del DT Diego ‘Cholo’ Simeone, hay otros seis argentinos: Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada y Julián Álvarez. De ellos Musso, Giuliano y Julián serían titulares este jueves.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético de Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.16 contra los 3.51 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Betis. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.60.
Posibles formaciones
- Real Betis: Adrián; Ángel Ortiz, Marc Bartra o Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez; Sergi Altimira, Marc Rocca o Nelson Deossa; Antony, Pablo Fornals, Ez Abde; y Cedric Bakambu o Ezequiel ‘Chimy’ Ávila.
- Atlético de Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Álex Baena; Julián Álvarez y Ademola Lookman.
