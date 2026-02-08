Sigue la sequía de Julián Álvarez, el hastío de Simeone y el exdelantero de Boca que sorprende

El axioma futbolístico de que cada partido es diferente, aunque se enfrenten los mismos equipos en un plazo de tres días, se cumplió con el fuerte contraste que dejaron los choques entre el Atlético de Madrid y Betis. Setenta y dos horas después de que el equipo de Diego Simeone se paseara en el Benito Villamarín con un 5-0 que le dio la clasificación a las semifinales de la Copa del Rey, el conjunto de Manuel Pellegrini escribió una historia muy distinta este domingo al vencer 1-0 en el Metropolitano, por la 23ª fecha de la Liga de España.

La derrota termina de descolgar de la lucha por el título al Atlético, que quedó a 13 puntos del líder Barcelona, con la posibilidad de pasar del tercer al cuarto puesto si Villarreal, que tiene dos encuentros menos, obtiene cuatro de los seis puntos pendientes. El equipo del Cholo recibirá el jueves a Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, mientras que en la Champions League deberá disputar frente a Brujas los play-offs de los 16os de final.

El gesto de Simeone durante la derrota del Atlético de Madrid ante Betis THOMAS COEX - AFP

Con un planteo distinto al del último jueves, Betis controló al Atlético y consiguió el 1-0 con un remate desde fuera del área del brasileño Antony. Volvió a la titularidad Julián Álvarez, que había sido suplente sin ingresar en la Copa del Rey. Por primera vez formó pareja ofensiva con el nigeriano Ademola Lookman, refuerzo recientemente llegado de Atalanta por 35 millones de euros.

La Araña extiende la sequía y parece desconectado del resto del equipo. Es su peor momento en la temporada y media que lleva en el plantel colchonero. Intentó un par de combinaciones con Lookman, que con una asistencia lo dejó en situación de definición dentro del área; desde un ángulo un poco cerrado, el zurdazo de Julián fue desviado por el arquero Vallés junto a un poste. Además de la extendida ineficacia, se lo ve menos implicado en el juego del equipo. Reemplazado al final del primer tiempo, varias críticas le apuntan al Cholo Simeone por no crear el contexto de juego más favorable para el cordobés. Los medios españoles empiezan una “falta de química” entre el entrenador y el delantero de la selección argentina.

Lo concreto es que Álvarez atraviesa por el período más prolongado sin hacer goles desde que está en el fútbol europeo. Son 820 minutos, distribuidos en 11 cotejos, sin marcar. Supera ampliamente a los 590 minutos que sobrellevó en Manchester City en la temporada 2023/24.

Sustituido al igual que Thiago Almada tras la primera etapa, observó la segunda sentado en el banco con gesto sombrío. Tras la repetida consulta sobre si le preocupa la actualidad de Álvarez, Simeone empieza a dar síntomas de hastío con el tema: “No creo oportuno seguir comentando cosas sobre Julián”. Y enseguida repitió la valoración que en su momento hizo de la Araña: “Confiamos en él, es importantísimo, el mejor que tenemos”. Y dio a entender que aguarda su reacción para cuando empiecen a definirse los títulos de la temporada: “Esperemos que nos dé más cosas en los momentos importantes que se vienen por delante".

Si bien la Araña tiene contrato hasta 2030, no faltan especulaciones sobre un cambio de aires en el próximo mercado de pases. Los rumores apuntan a un interés de Barcelona, donde Robert Lewandowski no renovará el contrato que finaliza en junio próximo, o a una posible vuelta a la Premier League, con Arsenal o Chelsea como posibles destinos.

Giuliano Simeone intenta conectar un centro en el área de Betis THOMAS COEX - AFP

Atlético tuvo la posibilidad del empate con un gol de Antoine Griezmann que fue invalidado por un off-side milimétrico detectado por el VAR semiautomático. Hubo controversia sobre la sanción, pero Simeone no buscó excusas: “No me interesa esa situación. El partido no fue bueno y no creo que haya sido determinante. Hoy nos tocó en contra, quizá mañana toque a favor”.

El contrapunto de Simeone fue con Koke por el estado del campo de juego. El capitán del Atlético se quejó: “Sinceramente, no está en buenas condiciones. Resbalamos, el césped se levanta… Un equipo como el Atlético necesita un buen campo para jugar. Se espera que rindamos a un alto nivel, y necesitamos un campo de ese nivel para poder hacerlo; una superficie de primera calidad". Simeone relativizó la disconformidad de Koke: “No soy futbolista. Ellos están jugando y son los que interpretan mejor esto. Toda la vida se jugó en canchas buenas, normales, regulares… No dejamos de ganar por el estado del campo".

Luis Vázquez, otro gol en Getafe

A mediados de 2023, Boca vendió a Luis Vázquez a Anderlecht por 4,5 millones de euros. Emigró tras convertir 16 goles en 99 partidos. En Bélgica no mejoró mucho su promedio de eficacia: 18 tantos en 116 cotejos. En el mercado de pases de enero fue cedido a préstamo a Getafe, donde tuvo un impacto muy positivo: lleva dos goles en tres cotejos.

Con una muy buena definición cruzada de derecha, Vázquez, de 24 años, marcó el primer tanto en el 2-0 de visitante sobre el Alavés de Eduardo Coudet. El centro-delantero debutó el 26 de enero con un gol para el 1-1 contra Girona.

La alegría de Vázquez, autor de un gol en la victoria de Getafe sobre Alavés Getafe

El entrenador de Getafe, José Bordalás, se refirió a la llegada de Vázquez: “Estoy contento porque está trabajando muy bien, se integró rápido. Sintió un poco el cambio de ritmo porque viene de una liga que no digo que sea de menor nivel, pero sí donde el fútbol se interpreta de otra manera. Aquí la exigencia es más alta y es posible que le cueste al principio a nivel físico”.