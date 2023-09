escuchar

El escándalo que rodea a Antony continúa escalando. Hace una semana, el delantero fue acusado por su exnovia de supuesta violencia doméstica, razón por la que el director técnico de Brasil, Fernando Diniz, y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) determinaron “desconvocarlo” de la citación para los primeros dos partidos de las Eliminatorias. Y ahora el club propietario de su ficha, Manchester United, anunció que fue apartado del plantel “hasta nueva orden”.

Como consecuencia, el jugador se presentó en un programa de televisión de su país, en donde por primera vez habló públicamente de la acusación en su contra, realizada por Gabriela Cavallin, influencer y DJ, quien afirmó en una entrevista publicada por UOL Brasil que el jugador del Manchester United y de la selección de Brasil la había agredido en varias ocasiones entre junio de 2022 y mayo de 2023. El informe incluye fotografías y capturas de pantalla de mensajes de Whatsapp que intercambió con el futbolista. En su última acusación, ella dijo que el jugador le arrojó un vaso de vidrio y que al intentar defenderse se cortó el dedo hasta el hueso.

Al describir ese último incidente, ocurrido el 8 de mayo, Cavallin detalló: “Sabía que tenía que irme, pero no podía. Me gustaba mucho. Tenía muchas esperanzas. Estaba muy apegada al comienzo de nuestra relación, a las cosas que él era para mí al principio. Ese último día, fue muy serio. Tenía mucho miedo de no poder salir de casa. Antony cerró la puerta de la casa y no me dejó salir, y yo tenía el dedo abierto, lastimado. Rompió mis cosas, me quitó el pasaporte”.

La influencer Gabriela Cavallin exhibió heridas en su cuero cabelludo, supuestamente provocadas por Antony

En diálogo con SBT, el futbolista de 23 años afirmó que las denuncias no son ciertas: “No la toqué en ningún momento. Salí del entrenamiento por la mañana, tomé mi auto y fui al hotel donde ella estaba. Comimos y conversamos normalmente. Todo tranquilo. Se irritaba cuando decía que tenía que irme porque tenía mis compromisos. Dije que tenía que irme y empezó la discusión”.

Según el relato del futbolista, fue allí cuando comenzó la violencia: “Me pegó en la cara, se alteró. Arrojó un vaso y un plato al suelo, pero también en contra de mí. Yo le decía “calma, calma, calma. En ningún momento la agarré ni le di un cabezazo”, afirmó mientras explicaba que no fue él sino ella la que lo golpeó por un ataque de celos.

Poco antes de final esa entrevista, Antony se quebró y lloró: “Son tiempos difíciles. Mi mamá siempre me dice que los árboles que dan frutos son los que la gente siempre quiere apedrear. Yo soy alguien que salió de la nada, tuve muchas dificultades y estoy viviendo uno de los momentos más duros de mi vida, que es el hecho de que me acusen por algo que no hice”.

“Es duro. Al principio te convertís en referente de mucha gente y, por tantas mentiras, terminás siendo apedreado por todos. Miro a mi mamá, a mi familia. Miro a esa gente que me sigue desde pequeño, sufriendo conmigo... No es fácil, no es fácil estar crucificado y con la boca cerrada, ¿no crees que me hubiera gustado decir algo antes y defenderme? ¿mostrarle a la gente quién soy realmente? Me hubiera gustado eso”, continuó Antony, quien recientemente confirmó que acordó con el equipo tomarse “un período de ausencia”.

“Fue una decisión mutua para evitar distracciones a mis compañeros y controversias innecesarias para el club. Quiero reiterar mi inocencia de las cosas de las que me han acusado y cooperaré plenamente con la Policía para ayudarla a hallar la verdad. Espero volver a jugar lo antes posible”, agregó el jugador en una entrevista pblicada en Inglaterra.

Manchester United anunció este domingo que Antony estará apartado del equipo “de común acuerdo” y “hasta nueva orden”, para que pueda defenderse de las acusaciones de amenazas y violencia de género hacia su antigua pareja. ”Los jugadores que no han participado en los partidos internacionales deben reanudar el entrenamiento el lunes. Sin embargo, se acordó con Antony que retrasará su regreso hasta nueva orden para responder a las acusaciones”, hizo saber el club inglés.

Antony había sido llamado por el seleccionador de Brasil, Fernando Diniz, para los partidos contra Bolivia y Perú, los días 8 y 12 de septiembre. Pero la revelación de las acusaciones llevó a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) a apartarlo de la Seleção, “para proteger a la presunta víctima, al jugador, al equipo nacional brasileño y a la CBF”.

Presuntos mensajes de WhatsApp publicados por la prensa brasileña revelaron amenazas e intimidaciones supuestamente hechas por Antony a su exnovia. En una de las conversaciones citadas por medios locales, la expareja de Antony dice que el atacante debe pedirle disculpas por las “patadas y agresiones”. El extremo responde “perdón” en el mensaje siguiente.

La mujer, que llevó el caso ante la policía en Sao Paulo, también aparece en una foto con una herida en el cuero cabelludo. La ex pareja del brasileño compartió una storie en sus redes sociales tras escuchar la entrevista: “Mi celular está aquí para ser entregado a la encargada del caso, una persona neutra. Voluntariamente, sin problemas (...) ¿Vamos a entregar los dos celulares para ver quien está mintiendo?”, le advirtió.

Mientras Antony hablaba por TV, su exnovia Gabriela Cavallin escribió en Instagram: "Mi celular está a disposición de la Justicia, ¿estarán los dos para determinar quién miente?"

El inicio del escándalo

Gabriela Cavallin es influencer y DJ @djgabicavallin

Según lo que Cavallin le dijo a UOL, Antony la habría atacado por primera vez el 1° de junio de 2022, mientras ella estaba embarazada y de vacaciones en Brasil. También afirmó que Antony la metió en un auto, la atacó y amenazó con arrojarla a toda velocidad del vehículo en movimiento.

“Dijo que si no me quedaba con él, no me quedaría con nadie. Le dije que estaba embarazada, que me estaba asustando, haciendo que mi corazón se acelerara. Estaba temblando de miedo”, relató Cavallin en uno de los pasajes de la entrevista con el medio brasileño, en donde agregó que al día siguiente fue al hospital. Según consta en parte de la denuncia, ella perdió el bebé luego de unas 16 semanas de embarazo.

En su charla con UOL, Cavallin dio detalles de otro incidente ocurrido el 15 de enero de 2023. El sitio web asevera que ella le dijo a un tribunal que Antony le había dado un cabezazo y un puñetazo, lo que provocó que se dislocara un implante mamario.

LA NACION