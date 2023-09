escuchar

El atacante Antony, del Manchester United, fue desafectado de la selección brasileña este lunes, en medio de un escándalo policial por acusaciones de amenazas y violencia levantadas por su exnovia, hechos negados por el jugador en redes sociales. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) comunicó en una nota que “a fin de preservar a la supuesta víctima, el jugador, la Selección Brasileña y la CBF” el delantero fue “desconvocado” para el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Inicialmente, el entrenador, Fernando Diniz, había llamado a Antony para los duelos contra Bolivia (8 de septiembre en la ciudad brasileña de Belém) y Perú (el 12, en Lima). En su lugar, fue citado el delantero del Arsenal Gabriel Jesus.

Antony, de 23 años, se defendió de las imputaciones en su cuenta de Instagram, donde expresó que es “víctima de falsas acusaciones” por parte de su exnovia Gabriela Cavallin. ”Puedo afirmar con tranquilidad que las acusaciones son falsas, y que la prueba ya producida y las demás que serán producidas demuestran que soy inocente”, aseguró el jugador, que integró el plantel brasileño en el Mundial de Qatar 2022.

El posteo de Antony en Instagram, donde rechaza las acusaciones en su contra realizadas por su pareja sobre una supuesta violencia de género

Presuntos mensajes de WhatsApp publicados por la prensa brasileña revelaron supuestas amenazas e intimidaciones de Antony a su exnovia. En una de las conversaciones citadas por medios locales, la expareja de Antony dice que el atacante debe pedirle disculpas por las “patadas y agresiones”. El extremo responde “perdón” en el mensaje siguiente. La mujer, que llevó el caso ante la policía de San Pablo, también aparece en una foto con una herida en el cuero cabelludo.

Antony dijo que su relación con “la señora Gabriela” era “tumultuosa, con ofensas verbales de ambos lados”. “Pero jamás practiqué agresión física”, afirmó. ”En cada momento, ella presenta una versión diferente de las acusaciones”, se defendió el jugador, que explicó que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. ”Confío en que las investigaciones policiales en curso demostrarán la verdad”, concluyó.

Denuncias y escándalo

Gabriela Cavallin, influencer y DJ, afirmó en una entrevista publicada por UOL Brasil que el jugador del Manchester United y de la selección de Brasil la había agredido en varias ocasiones entre junio de 2022 y mayo de 2023. El informe incluye fotografías y capturas de pantalla de mensajes de Whatsapp que intercambió con el futbolista. En su última acusación, ella dijo que el jugador le arrojó un vaso de vidrio y que al intentar defenderse se cortó el dedo hasta el hueso.

Al describir ese último incidente, acontecido el 8 de mayo, Cavallin detalló: “Sabía que tenía que irme, pero no podía. Me gustaba mucho. Tenía muchas esperanzas. Estaba muy apegada al comienzo de nuestra relación, a las cosas que él era para mí al principio. Ese último día, fue muy serio. Tenía mucho miedo de no poder salir de casa. Antony cerró la puerta de la casa y no me dejó salir, y yo tenía el dedo abierto, lastimado. Rompió mis cosas, me quitó el pasaporte”.

Gabriela Cavallin es influencer y DJ @djgabicavallin

Según lo que Cavallin le dijo a UOL, Antony la habría atacado por primera vez el 1° de junio de 2022, mientras ella estaba embarazada y de vacaciones en Brasil. También afirmó que Antony la metió en un auto, la atacó y amenazó con arrojarla a toda velocidad del vehículo en movimiento.

“Dijo que si no me quedaba con él, no me quedaría con nadie. Le dije que estaba embarazada, que me estaba asustando, haciendo que mi corazón se acelerara. Estaba temblando de miedo”, relató Cavallin en uno de los pasajes de la entrevista con el medio brasileño, en donde agregó que al día siguiente fue al hospital. Según consta en parte de la denuncia, ella perdió el bebé luego de unas 16 semanas de embarazo.

En su charla con UOL, Cavallin dio detalles de otro incidente ocurrido el 15 de enero de 2023. El sitio web asevera que ella le dijo a un tribunal que Antony le había dado un cabezazo y un puñetazo, lo que provocó que se dislocara un implante mamario.

En foto del 19 de agosto del 2023, el brasileño Antony, del Manchester United, reacciona durante una encuentro ante el Tottenham en la Liga Premier. El lunes 4 de septiembre del 2023, dejan fuera a Antony de la convocatoria de Brasil tras acusaciones de violencia doméstica. (AP Foto/Alberto Pezzali) Alberto Pezzali - AP

“No recuerdo exactamente por quién fue la pelea, pero era alguien con quien había estado hace años. Me golpeó en el pecho y mi silicona se volteó”, compartió Cavallin. Y agregó: “Luego vine a Brasil para operarme. Tuve que cambiar la prótesis. Él dijo: ‘No quise lastimarte, fue accidental, no fue un puñetazo, sólo te empujé, sólo te sostuve contra la pared’. Según afirma UOL, ese día la DJ fue atendida por la doctora inglesa Hina Tehseen en una habitación del hotel donde se hospedaba el plantel del United en Manchester.

En una de las conversaciones que se hicieron públicas se ve que el delantero le envió a ella 13 mensajes de WhatsApp en los que la insulta llamándola “ridícula”, “asquerosa” y “destructora de vidas”. En esos mensajes, Antony le dice que no la quiere volver a ver en su vida y le desea la muerte expresándole que siente asco por la persona que ella es. “Somos tú y yo. Espero que te mueras, vete a la mierda. Hasta has dejado lo que es, qué asco de persona eres, ¿eh?”, se lee en las capturas presentadas.

En su entrevista con UOL, Cavallin contó que su abogado estuvo en contacto por la justicia civil y con la Policía de Manchester y de Brasil, e incluso con autoridades de la Confederación Brasileña de Fútbol, y afirmó, contrariada: “Hemos tenido respuestas mucho más rápidas de Manchester y de la policía en Inglaterra que aquí en Brasil. Allí nos están ayudando con todo lo que vamos a llevar, todo el material para el caso”.

Otro problema para Manchester United

Hasta el momento, Manchester United no se pronunció en relación con esta denuncia contra un futbolista de su plantel. Sin embargo, el caso ya genera dolores de cabeza en la cúpula de ese club. Ocurre que Antony no es el primer integrante del equipo que es acusado de violencia de género. El 22 de enero de 2022 Manchester United le ganaba a West Ham por 1 a 0 en la segunda parte de una temporada de la Premier League en la que los Reds navegaban en un mar de confusión bajo el interinato del alemán Ralf Rangnick. Ocho días más tarde, el club inglés recibiría un durísimo golpe a su patrimonio: la detención de una promesa que ya se había consolidado como gran figura del equipo, Mason Greenwood. El delantero era arrestado como sospechoso de violación y agresión a una mujer. Fue un sacudón al fútbol inglés, que tenía en ese joven de 21 años a una de sus grandes esperanzas de cara al Mundial de Qatar.

Mason Greenwood durante una de sus visitas para comparecer ante la justicia británica getty images - Getty Images Europe

Greenwood quedó en libertad bajo fianza el 2 de febrero, pero luego fue arrestado de nuevo por denuncias de agresión sexual y amenazas de muerte. Su carrera, definitivamente, cayó en un agujero negro. Manchester United, de manera automática, separó al futbolista, que no volvió a pisar un campo de juego. En octubre de 2022 fue formalmente acusado de intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo y agresión con ocasión de lesiones corporales reales. Greenwood negó todos los cargos y en febrero de ese año fueron retirados, después de que testigos clave “retiraran su cooperación de la investigación”.

Pasó más de un año y medio desde que salió a la luz el estremecedor audio en el que un hombre (presuntamente Greenwood) abusaba de una mujer e intentaba coaccionarla para mantener relaciones sexuales. La mujer también publicó fotos de su cara sangrando y de su cuerpo magullado, sugiriendo que Greenwood le había infligido las lesiones. El audio sigue ahí. El video, también. El futbolista no volvió a vestir la camiseta roja.

Con este panorama y frente al inicio de una nueva temporada, hace algunas semanas se filtró la información de que Manchester United estaba dispuesto a darle otra oportunidad a su joven estrella caída en desgracia. Incluso, desde el club emitieron un comunicado en el que afirmaban que iban a sopesar la situación. “Tras la retirada de todos los cargos contra Mason Greenwood en febrero de 2023, el Manchester United ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de las acusaciones vertidas contra él. Una vez tomada, la decisión se comunicará y explicará a las partes interesadas internas y externas del club”, decía parte del texto. Lo que sobrevino fue un aluvión de reacciones que condenan este intento de la directiva Red de amnistiar a Greenwood. Para mucha gente, la cancelación no tenía retorno.

Mason Greenwood no juega desde hace más de un año y medio getty images - Getty Images Europe

Cancelado en el medio inglés, la salida a un equipo español sin demasiadas presiones suena a un destierro que el futbolista deberá aprovechar para poder reinsertarse en el primer nivel. Al tener un contrato muy alto, trascendió que Manchester United se hará cargo de más de la mitad de lo que percibe, en un vínculo que durará hasta final de la temporada 2023/24.

“El fichaje permite a Greenwood empezar a reconstruir su carrera lejos del Manchester United. El club seguirá ofreciendo su apoyo a Mason y a su familia durante este periodo de transición”. Con este comunicado, el club inglés anunció que una de sus grandes promesas futbolísticas de los últimos años, aquejado por graves problemas en la justicia, jugará esta temporada en Getafe, de España. De esta manera, Mason Greenwood recibe una oportunidad en el fútbol luego de las acusaciones de violación y violencia por las cuales estuvo inactivo desde hace un año y medio.

