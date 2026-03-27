Aparecen más conversaciones que revelan el estrecho vínculo entre algunos árbitros y la AFA

La última actuación del árbitro santafesino Adrián Franklin en la Liga Profesional será recordada por los hinchas de Huracán. Fue el asistente de VAR en el encuentro entre el Globo en Barracas Central y, desde el edificio del predio de Ezeiza donde se auditan las jugadas, le dijo a Facundo Tello, el referí en el campo, que Damián Martínez, jugador del Guapo, hizo un movimiento natural para cabecear y que la pelota terminó dándole en la mano en forma accidental. Fue la jugada polémica del encuentro, reclamada a viva voz en todo Parque Patricios.

Franklin tiene un largo historial de partidos polémicos. Empezó en la Liga Santafesina y llegó al Torneo Federal, desde donde escaló a la Primera Nacional y luego a la máxima categoría, donde ya no dirige en cancha, sino desde el predio de Ezeiza detrás de una pantalla. En la AFA evocan aquella final entre Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán por un ascenso al Federal A. El partido, disputado en el estadio José María Minella, de la Ciudad Feliz, terminó suspendido: el equipo tucumano, disconforme con la expulsión de dos jugadores en el primer tiempo, primero se sentó en la cancha, luego se negó a jugar la segunda mitad del partido y, más tarde, se retiró a los 11 minutos del segundo tiempo.

La sentada de San Jorge - Fuente: DeporTV

Lejos de implicar una caída en desgracia, Franklin continuó su ascenso en la pirámide del fútbol argentino. Dirigió aquella final polémica, ascendió él también a la Primera Nacional y llegó a la Liga Profesional. “No pasaba las pruebas físicas”, recuerda un dirigente que lo conoció desde sus inicios. Sin embargo, Franklin siempre mantuvo aceitados vínculos con la cúpula de la AFA, como demuestran conversaciones a las que tuvo acceso LA NACION con Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Pablo Toviggino en el Consejo Federal.

El 1° de noviembre de 2021, a más de dos años y medio de la sentada de los futbolistas de San Jorge en Mar del Plata, Franklin y Beacon tienen un intercambio por WhatsApp. “Si yo te hablo, ya sabés de dónde viene, jaja”, le dice el abogado patagónico que trabajaba para Toviggino. “Sí, hermano”, le responde el árbitro, en un tono amigable, como si se conocieran de mucho antes. Árbitro y dirigente -en esa época Beacon gerenciaba Arsenal de Sarandí y Sol de Mayo, de Viedma- acuerdan verse cara a cara para charlar. “Antes de llegar al hotel me encuentro con vos”, le dice el árbitro.

Captura de la supuesta conversación entre el árbitro Adrián Franklin y Juan Pablo Beacon, el abogado de la AFA que trabajaba para Pablo Toviggino

En otra captura de las supuestas conversaciones entre Beacon y Franklin a la que obtuvo acceso LA NACION, el árbitro le dice al abogado lo siguiente: “Claro que sí, siempre al pie del cañón”. Y repite el sustantivo “hermano” para referirse a Beacon usado en la charla anterior.

Espinoza, el córner que no fue y el perjuicio a Racing

Fernando Espinoza también está en la mira de varios equipos del fútbol argentino. Y no es de ahora, sino de hace años. Al igual que Franklin, el mendocino también se las ingenia para seguir en la primera división -en campo, y no en el VAR como su colega santafesino- e incluso conduce la Asociación Civil Árbitros Mendocinos Asociados (Acama).

El 18 de abril de 2021 se enfrentaron Racing y Arsenal por Copa de la Liga Profesional en el Viaducto. Dirigió Espinoza y los de Sarandí -dirigidos por Sergio Huevo Rondina- se impusieron por 2-1 con los goles de Jhonatan Candia y Gastón Suso. Tomás Chancalay descontó para la Academia.

Al día siguiente, Espinoza y Beacon hablan por WhatsApp. Es otro de los supuestos chats a los que tuvo acceso LA NACION. “Ahora que me banquen porque Racing me borra... Avisale a Pablo”, le dice el árbitro mendocino al abogado de la AFA. El “Pablo” que se menciona es, claro, Pablo Toviggino, tesorero de la casa madre del fútbol argentino y mano derecha de Claudio Chiqui Tapia.

“A disfrutar”, agrega Espinoza en la conversación. Y le responde a Beacon sobre un pedido: “Amigo, ayudame a que no sigan viendo fantasmas el Huevo (Rondina) y Julito (Grondona)”. Rondina era el entrenador de Arsenal; Julito, el presidente. Ante esto, Espinoza dice: “Que disfruten Grondona y el Huevo ahora”. A continuación, el árbitro le envía a su interlocutor un video. Y una leyenda: “No es tiro de esquina”. Un detalle: el gol de Suso, que terminó siendo el del triunfo para Arsenal, provino de un tiro de esquina muy reclamado por la Academia, que, a fin de cuentas, tenía razón.

La supuesta conversación entre Fernando Espinoza y Juan Pablo Beacon

Espinoza y Franklin se suman a una lista de árbitros implicados en supuestos arreglos con la AFA que ya integraban Luis Lobo Medina y Nelson Sosa. El primero, por su aparición en otra presunta conversación con Beacon antes y después del partido entre Tigre y Mitre (Santiago del Estero) en la cancha del Matador, por la Primera Nacional. Y se sugiere que el contacto original de Beacon al referí era para favorecer al Matador de Victoria, cuyo hombre fuerte era Sergio Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados.

Los supuestos chats entre el árbitro Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon Captura TV

“Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”, le dice (supuestamente) Lobo Medina a Beacon, con quien habría acordado el pago de $400 mil. “Dejaste todo, hermano. Tranquilo, que esas cosas se ven. Mi amigo [por Toviggino, a cuyo nombre se había presentado ante el árbitro] está muy conforme”, le responde Beacon. En aquel partido, disputado el 12 de octubre de 2021 en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, Lobo Medina expulsó por doble amarilla a Sebastián Corda, del equipo santiagueño, a los 27 minutos del primer tiempo. Y, a los 28 de la segunda parte, le dio un penal inexistente al Matador. Pablo Magnín lo transformó en gol y fue el tanto del definitivo 3-3.