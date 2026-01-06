Argelia, rival de la Argentina en el Mundial, ganó a dos minutos de los penales y avanzó en la Copa Africana

La Copa Africana de Naciones continúa en Marruecos, ya en camino a la zona de definiciones. Este martes, en el primer turno, Argelia le ganó a República Democrática del Congo por 1 a 0 y se metió en los cuartos de final. Pero al rival que tendrá la Argentina en el Mundial 2026 le costó mucho más de lo esperado. El tanto del triunfo lo convirtió a dos minutos de la definición por penales, con un golazo de Adil Boulbina, que había ingresado hacía algunos minutos. En la próxima instancia jugará ante Nigeria. Además, en el segundo turno Costa de Marfil goleó y también se clasificó.

Argelia continúa con su camino victorioso en el certamen continental. Luego de ganar el grupo E con puntaje ideal por los triunfos ante Sudán (3-0), Burkina Faso (1-0) y Guinea Ecuatorial (3-1), debía medirse en los octavos de final con República Democrática del Congo, que se metió en esta instancia luego de ser segundo, por diferencia de goles, en la zona D.

Todos los compañeros fueron a buscar a Adil Boulbina que marcó un golazo en una de las últimas jugadas del alargue; Argelia se metió a cuartos de final y jugará ante Nigeria ABDEL MAJID BZIOUAT� - AFP�

No fue fácil el partido para los Guerreros del desierto, que son uno de los candidatos al título. Los Leopardos impusieron su personalidad. Incluso, cuando se jugaban 25 de la segunda parte Vladimir Petković decidió sacar a su figura, Riyad Mahrez. En ese contexto, el tiempo regular finalizó igualado 0 a 0 por lo que el partido continuó en el alargue.

El partido continuó muy disputado en el tiempo suplementario y en los segundos 15 minutos, el entrenador decidió meter más variantes. Cuando se jugaban los ocho de esa parte mandó a la cancha a Adil Boulbina, que unos minutos después se iba a convertir en el héroe argelino. En un ataque congoleño, Argelia recuperó la pelota en la defensa y recibió Ramiz Zerrouki en el medio campo. Levantó su cabeza y lo vio a Boulbina, que recibió el pase en el sector izquierdo. Cuando el jugador con la número 27 en la espalda llegó al vértice del área enganchó hacia adentro y sacó un derechazo potente para clavarla en el ángulo del segundo palo a los 13 minutos.

😱 Le BUT EXCEPTIONNEL d'Adil Boulbina qui sauve l'Algérie à la 119ème minute face à la RD Congo ! pic.twitter.com/HSfW1BCMn0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 6, 2026

Golazo. Muy festejado por todos, por sus compañeros que estaban en la cancha y los que estaban en el banco de suplentes entraron a celebrarlo y a abrazar al jugador de 22 años que dejó liquidada la serie en una de las últimas jugadas de un partido muy luchado. En los últimos minutos, Argelia se replegó para no llevarse ninguna sorpresa, y el equipo congoleño se quedó sin tiempo de reacción.

Boulbina, que juega en el Al-Duhail SC de Qatar, se llevó el premio al mejor jugador del partido en lo que fue triunfo y clasificación a cuartos de final para la selección argelina, que debutará en la Copa del Mundo del 2026 ante la Argentina el 16 de junio en Kansas City. En la próxima instancia, los Guerreros del Desierto se medirán ante Nigeria, en un duelo ente las dos únicas selecciones que ganaron todos sus partidos hasta acá. El partido de los cuartos de final se jugará el próximo sábado 10 en Marrakech a las 13, hora de la Argentina.

El partido del segundo turno era el del cierre de estos octavos de final y Costa de Marfil no tuvo problemas para eliminar a Burkina Faso. Ganó 3 a 0, en Marrakech.

Yan Diomande festeja el segundo tanto de Costa de Marfil, que se clasificó a los cuartos de final FRANCK FIFE� - AFP�

Amad Diallo, a los 20, y Yan Diamonde, a los 32, marcaron en la primera etapa. Luego de varias ocasiones de gol, Bazoumana Traoré liquidó el encuentro a los 42 del segundo tiempo. Con la victoria, la selección que formará parte del Grupo E en el próximo Mundial del 2026 junto a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, se medirá en cuartos ante Egipto. Será uno de los duelos más atractivos de la Copa Africana de Naciones y se jugará el sábado 10 de enero, desde las 16 de la Argentina, en Agadir.

Así continúan los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones que se juega en Marruecos hasta el 18 de enero.

Viernes 9 de enero

13 Malí vs. Senegal, en Tánger

16 Camerún vs. Marruecos, en Rabat

Sábado 10 de enero