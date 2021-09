Argentina - Bolivia. Lionel Scaloni, después del escándalo del partido con Brasil: “En ningún momento pensamos que podía pasar esto”

Lionel Scaloni no pudo eludir el gran tema del momento. No hubo manera, por más que él, con lógica, quisiera centrarse en el partido que la selección argentina jugara este jueves ante Bolivia, en el Monumental, por las eliminatorias. Ni el reencuentro con la gente, ni la celebración que habrá por el título reciente de la Copa América... El asunto central sigue siendo el escándalo ocurrido el domingo en San Pablo, en el fallido Brasil-Argentina: “El mundo esperaba un espectáculo de gran nivel y nos quedamos sin nada. Era un momento importante para nosotros. Nos quedaron sensaciones feas, extrañas. En ningún momento pensamos que podía pasar esto. Como entrenador tomé los recaudos, teníamos el OK de Conmebol para jugar. Fue extraño, raro, todos lo vieron”, se explayó el desde el predio de Ezeiza, en la conferencia de prensa virtual que ofreció este mediodía.

Lionel Scaloni habla con Tite después de que las autoridades de salud brasileñas interrumpieran el partido entre Brasil y Argentina Gustavo Pagano - Getty Images South America

Sobre si la selección tiene algo que revisar respecto de la manera que procedió, el DT fue tajante:: “Volveríamos a hacer lo mismo en cuanto a la convocatoria, teníamos el aval de FIFA. En lo legal, no me meto. No sabemos por qué pasó lo que pasó en la cancha ni quién está detrás. Fue inusual estar metidos ahí tres horas, pero estamos fuertes de todos modos. Lo que ahora me mantiene ocupado es el partido de mañana, no lo que pasó”, insistió.

La posible formación para enfrentar a Bolivia. Musso; Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuña; Di María, Paredes, De Paul, Nicolás González o Palacios; Messi y Lautaro Martínez

Claro que, más de ese episodio, toda esta triple fecha estuvo teñida de irregularidades. Empezando por la pelea de las ligas europeas para no ceder a sus futbolistas. En eso, Scaloni sabe que en octubre, ante un escenario similar, habrá que evitar que se repitan tantos incidentes extrafutbolísticos: “Siento que hay que replantearse un montón de cosas. No puede pasar lo que pasó con la cesión de jugadores. Los nuestros vinieron y tuvimos que devolverlos, otros, de otras selecciones, ni pudieron venir. Tenemos que reunirnos con las federaciones y otros entrenadores. Ya sabemos que no puede volver a suceder algo así para la próxima fecha, que también será de tres partidos. No sé cuál es la solución, no somos los encargados de buscarla. La competición no sería igual sin los mejores jugadores. Veo difícil que se arregle si los clubes siguen en esta tesitura”, sentó postura.

Emiliano Martinez, antes del fallido partido entre Brasil y Argentina Alexandre Schneider - Getty Images South America

Las desafectaciones de Dibu Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Cristian Romero -los cuatro que forman parte de clubes de la Premier League- contradijo lo que el propio Scaloni había manifestado en Caracas, antes del partido ante Venezuela, cuando aseguró que los futbolistas iban a estar en los tres partidos. Hoy explicó por qué, según él, las cosas cambiaron: “Sabíamos de la predisposición de los jugadores, hicieron lo imposible para estar. Después del partido con Venezuela, los jugadores vinieron a hablar conmigo por lo que estaba pasando en sus clubes. Había que tomar una decisión. Los vi preocupados y agobiados porque sus clubes querían que ellos regresaran lo más rápido posible, no podemos ponerlos en estos aprietos. No tiene que volver a pasar. La única selección que logró tener a todos los jugadores fuimos nosotros. La FIFA instó a las ligas para que los cedan. Nosotros estábamos totalmente en regla”, repitió.

El caso de Covid positivo (de un cocinero) dentro de la burbuja de Ezeiza. “Tenemos un miembro de la delegación que tuvo Covid, pero todos los demás dimos negativos. Hoy nos volvimos a hacer el test y esperamos los resultados. Estamos expectantes.”

Cómo puede afectarlos lo sucedido. "Este grupo es fuerte de por sí. No necesitamos algo de este estilo para sentirnos más fuertes. Creo que estamos en condiciones de ponerles las cosas difíciles a los mejores. Podemos competir con cualquiera. Tenemos una base de jugadores superior a la media de otras selecciones, estamos bien. Hemos visto campeones del mundo que pasaron raspando la zona… Es muy parejo todo, más en un Mundial."

Lionel Messi tiene 76 goles en la selección. El que más anotó en un par de Sudamérica es Pelé, con 77

El ingreso de Musso ante Bolivia. “Hoy haremos el último entrenamiento. Tenemos que decidir quiénes reemplazarán a los que no van a estar. Juan va a ser el arquero, no tengo por qué esconderlo. Podemos llegar a hacer algún cambio. Viene trabajando bien, siempre entrena con una gran predisposición. Estamos seguros de que va a aprovechar esta oportunidad. Cambió de club, pasó a uno importante. Mejoró mucho, tiene un poder físico increíble.”

El sentimiento del público. "Es una alegría enorme que la gente pueda disfrutar de los jugadores. La previa, los amigos pidiendo entradas… Ese runrún es una sensación hermosa, que no teníamos. ¿Festejos por la Copa América? Lo dejaría para después del partido, no antes. El hincha es incondicional de la selección, siempre lo sentí así. Muy rara vez se pone en contra, tiene que pasar algo grave. Es verdad que este furor puede estar relacionado con el título reciente, pero siempre los sentimos cerca.

Retiro de entradas para ver a la selección ante Bolivia Ignacio Sánchez

