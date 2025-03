Argentina-Brasil: Paredes, Julián y De Paul le respondieron a Raphinha por sus declaraciones

Argentina arrolló a Brasil desde el fútbol y desde el resultado. Fue por 4 a 1 en el Monumental por la fecha 14 de las eliminatorias. El equipo de Lionel Scaloni logró la clasificación al Mundial del 2026 cuatro fechas antes y la gente disfrutó de otro gran partido de la selección campeona del mundo. Luego del encuentro, Leandro Paredes, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul hablaron con la transmisión oficial y se refirieron al partido, la clasificación y los dichos de Raphinha, jugador brasileño.

¿Qué había dicho el jugador de Barcelona? En declaraciones al programa de Romario, expresó: “Vamos a darle una paliza, sin duda. Dentro y fuera de la cancha, como tiene que ser. Voy a meter un gol. Que se jodan”. La gente se acordó del delantero, y en medio del dominio táctico le cantó “poné a Raphinha, la p...”

El primero en hablar después del encuentro fue Leandro Paredes. El mediocampista se sintió gratificado por el momento que vive la selección: “Es increíble que se siga viviendo esto después de tanto tiempo, estoy feliz. Hay muchos partidos espectaculares, pero este por contexto fue uno de los mejores”, sentenció. Luego, expresó sobre Raphinha: “Nosotros hablamos en la cancha, nos pasó en el Mundial y lo demostramos ahora. Enseguida mandaron lo que dijo al grupo de WhatsApp y hablamos un poco, no mucho más. No hay que hablar tanto cuando después no te da cuando entrás a la cancha”.

Leandro Paredes fue uno de los que habló luego del partido Aníbal Greco - LA NACION

Julián Álvarez también habló del partido y al recuerdo reciente de su gol, el primero de la noche para la Argentina: “Fue un triunfo histórico por contexto, por lo que se habló, porque hicimos un partidazo y porque clasificamos al Mundial. El gol me hizo acordar un poco al de la semifinal contra Croacia en Qatar porque me quedó ahí”. También fue consultado sobre la frase de Raphinha y dejó una frase fuerte: “Aporta sus condimentos, pero nosotros salimos con humildad y les pegamos un baile”.

Julián Álvarez marcó el primer tanto de la Argentina en la victoria 4 a 1 frente a Brasil Aníbal Greco - LA NACION

Rodrigo De Paul no se olvidó de Lionel Messi, capitán del equipo. Ante la pregunta sobre si fue el mejor partido de la era Scaloni, el volante contestó: “Particularmente creo que los mejores son los partidos en los que está el 10. Espero que nosotros y la gente le den el valor que merece a este triunfo, jugamos con un gran rival, no es fácil”. Sobre lo que dijo Raphinha, De Paul respondió: “No pasa nada. Eso queda dentro en la cancha, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nunca le faltamos el respeto a nadie, y a nosotros en todos estos años sí nos faltaron el respeto bastante. Hace cinco o seis años que somos la mejor selección del mundo”, expresó. Por último, se mostró comprometido con lo que le queda al seleccionado argentino: “Quedan partidos de eliminatoria, pero ya estamos clasificados, no importa quién está en frente, nuestra gente es la mayor motivación”.

Por último, Dibu Martínez no se calló y dijo “a mí me enseñaron que hay que hablar después de los partidos. La verdad, este chico necesita un poco de educación”.

Lo que le queda a la selección de Lionel Scaloni en las eliminatorias son cuatro partidos. La próxima doble jornada será en los primeros días de junio. En fechas por confirmar, Argentina visitará a Chile y luego recibirá a Colombia. Las últimas dos jornadas serán en septiembre y allí el campeón del mundo cerrará la etapa de clasificación contra Venezuela como local y frente a Ecuador como visitante, en Guayaquil o en Quito.

LA NACION