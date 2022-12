Argentina campeón del mundo: el colmo de Kylian Mbappé, de hacer tres goles a quedarse con las manos vacías con Francia y rendirse ante el reinado de Lionel Messi

escuchar

Pocas cosas resultarían tan difíciles de explicar como la imagen de Kylian Mbappé, que hizo tres goles en una final del Mundial pero se quedó con las manos vacías. Eso sucedió este domingo, con el triunfo de la Argentina por penales 4-2 luego de empatar 3-3 en los 120 minutos en Qatar. La Copa la levantó Lionel Messi y el seleccionado de Lionel Scaloni, mientras que el crack francés se fue frustrado, tapándose la cara con la camiseta, no queriendo ver y sentado en el banco de suplentes.

Incluso haber subido para recibir el premio de goleador de la Copa del Mundo debió ser un sentido como un castigo, en esa foto que recorrió el mundo con Mbappé junto con Lionel Messi, Dibu Martínez y Enzo Fernández, quienes recibieron las distinciones individuales de la FIFA tras el cotejo en el estadio de Lusail, de Doha.

Mbappé, con los tres goles en la final, terminó como máximo artillero de Qatar 2022 con 8 festejos, mientras que Messi quedó segundo con 7 anotaciones, cuatro de ellas de penal. De todas formas, Mbappé logró ganarle a Messi el torneo de goleadores, pero el reinado sigue siendo del 10 de PSG, de su compañero de equipo. Mbappé venía de ser campeón del Mundo en Rusia 2018 y justamente tras eliminar a la Argentina en aquel gran triunfo por 4-3, pero en Qatar 2022 no pudo quitarle la corona a Messi, que -a los 35 años- sigue demostrando que es el número 1 del mundo.

Hasta Macron, presidente de Francia, se acercó al campo de juego para consolar a Mbappé: “Fue una de las mejores finales de la historia de la Copa del Mundo. Hoy tuvimos uno (Mbappé) que tiene sólo 24 años, hizo tres goles, es enorme, en el pasado le ocurrió de errar penales, pero siguió adelante. Y esto es lo que hace grande a los jugadores”, elogió Macron a Mbappé. ”Francamente, ahora no estoy en la mejor posición para intentar razonas con las personas, porque estaba triste como él (Mbappé). Lo que nos dice este partido es que nunca hay algo escrito por anticipado, que todo es posible”, completó Macron.

Deschamps: “Perder así es duro”

“Perder de esta manera es duro”, afirmó Didier Deschamps, técnico de una selección de Francia que cayó por penales frente a una Argentina que celebra su tercera Copa del Mundo tras ganar una final electrizante. ”Cuando la oportunidad se te escapa como hoy es difícil de digerir, pero si hubiésemos perdido por 3-0 no habría nada que decir”, reconoció Deschamps. Y agregó: ”No hicimos bien las cosas durante más de una hora, pero después logramos emparejar y llevar al límite a Argentina con coraje, energía y calidad”.

Deschamps explicó que las salidas de Olivier Giroud y de Ousmane Dembelé antes de finalizar el primer tiempo y cuando su equipo caía por 2-0 las decidió “porque no estaba satisfecho con el rendimiento y estaba convencido de que así podíamos mejorar. Esto no significa que quienes fueron reemplazados hayan sido culpables de esta derrota, pero creo que mejoramos y con carácter logramos remontar el partido, aunque lamentablemente no bastó”, comentó el DT en declaraciones reproducidas por la agencia ANSA.

”Es duro perder de este modo, pero debemos aceptarlo y destaco ese corazón y esa energía que mostramos a lo largo de todo el Mundial”, completó Deschamps, quien se había consagrado campeón mundial como DT en Rusia 2018 tras haberlo sido como jugador en Francia 98. El entrenador francés fue el tercero en lograrlo después de que lo hicieran Mario “Lobo” Zagallo con Brasil y Franz Beckenbauer con Alemania.

Francia dio pelea de la mano de Kylian Mbappé, goleador en Qatar, pero no pudo convertirse en el tercer bicampeón mundial de la historia, halago que sólo lograron Italia y Brasil. Consultado por el virus que afectó a varios de los jugadores de su plantel, Deschamps reconoció que “no llegamos a esta final con todas nuestras fuerzas por distintos motivos, pero sería muy largo explicarlo ahora”.

Lloris: “Felicitar a los argentinos”

“Hacía falta un ganador y se decidió en penales, son siempre crueles y salimos vacíos”, señaló el capitán francés Hugo Lloris, este domingo en la televisión francesa tras caer 4-2 en la tanda decisiva después de haber empatado 3-3 en la final del Mundial frente a Argentina. ”El único lamento que podemos tener es haber tirado completamente la primera parte. Pero no nos hemos dejado nada”, señaló el arquero francés en declaraciones reproducidas por la agencia AFP.

Francia fue capaz de llevar el partido a la prórroga con dos goles en la recta final. En la prolongación volvió a empatar un nuevo tanto de Lionel Messi. Todos sus goles llevaron la firma de Kylian Mbappé. ”Pudimos darnos por vencidos con 2-0, pero seguimos creyendo para darle la vuelta al partido. Cuando la suerte no quiere sonreír...”, dijo. ”Tuvimos una ocasión en el minuto 120 que nos ponía 4-3... Pero hay que felicitar a los argentinos, hicieron un gran torneo y una gran final”, añadió. ”Es una noche dolorosa para todos los jugadores, el equipo técnico y los aficionados, sentimos dolor por perder”, concluyó.

También tomó la palabra el central Raphael Varane: “Muy triste por la derrota pero muy orgulloso de este equipo. Hoy ha sido un partido difícil, donde durante una hora no estuvimos bien. Con mucho corazón volvimos y luchamos hasta el final”. Varane hizo referencia a las lesiones y al virus que perturbó la concentración francesa en la última semana.”Ha sido una competición con muchas dificultades, pero este equipo nunca bajó los brazos y luchamos hasta el final. Vaciamos toda nuestra energía en el campo para intentar ganarlo”, dijo.

”Estoy triste, pero orgulloso también. No conseguimos aplicar el plan que teníamos. Lo intentamos pero las cosas no salían bien. No sé si por algo físico o psicológico, pero no estábamos en el partido”, siguió. ”Cuando empatamos estábamos mejor a nivel físico y empujamos para ganarlo pero no lo conseguimos. Estoy orgulloso de todo lo que hicimos”.

