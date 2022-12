Argentina campeón mundial: si Lionel Messi es el primer convocado de Scaloni para 2026, ¿cómo puede llegar con 39 años?

escuchar

Con la copa acunada entre sus brazos, a la que miraba con la ternura solo comparable a la que podría reservar para sus hijos, Lionel Messi dio una frase concluyente: “No hay nada después de esto”. En otras palabras, estaba anticipando el cierre de un ciclo en el seleccionado. Pero no es algo inmediato: “Disfruto de estar en la selección, con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”.

El próximo Mundial queda lejos, faltan tres años y medio. Y Messi ya no se imagina en un futuro tan mediato, aunque Lionel Scaloni ya le extendió una invitación pública: “A Messi habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial. Si son 26 jugadores, ¿qué más da? Hay que guardarle la 10. Creo que él se ganó el derecho a decidir qué quiere hacer con su carrera y con la selección argentina. Lo que él transmite a sus compañeros es increíble. Nunca vi a una persona tan influyente”.

Messi con la copa que la Argentina, eliminatorias mediante, defenderá en el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá Instagram: leomessi

Messi llegaría a Estados Unidos/México/Canadá 2026 con 39 años recién cumplidos. En el Mundial que acaba de finalizar, hubo cinco futbolistas de 39 años: el portugués Pepe (titular en cuatro partidos), el brasileño Dani Alves (suplente, jugó cuando hubo recambio), el canadiense Hutchinson (con minutos en los tres encuentros), el neerlandés Pasver (arquero suplente) y el japonés Kawashima (arquero suplente).

Ángel Labruna jugó el Mundial de Suecia ‘58 con casi 40 años. Fue titular en una de las peores derrotas de la historia argentina, el 6-1 que propinó Checoslovaquia a partir de una marcada supremacía física. El seleccionado volvía a un Mundial después de 24 años y se topó con una realidad futbolística desconocida.

Por lo pronto, si Messi llega al próximo Mundial estaría sumando otro récord más, ya que se convertiría en el primer futbolista presente en seis citas. Por ahora comparte el récord de cinco con Matthäus, Cristiano Ronaldo y los mexicanos Carbajal, Rafa Márquez y Guardado.

Messi engancha ante Upamecano en la final frente a Francia Aníbal Greco - La Nación

Antes de pensar en el siguiente Mundial, Messi debe resolver cómo continuará su trayectoria de club. Se acerca el momento de responder a la propuesta de Paris Saint Germain, que ya le ofreció extender el contrato que vence en junio próximo. Leo, a través de la representación de su padre, había postergado cualquier conversación para después de Qatar. No quería desenfocarse. En el horizonte cercano está la posibilidad de la MLS, con los insistentes sondeos de Inter de Miami, el club de David Beckham. Messi sopesa esa alternativa como una experiencia de vida para su familia en los Estados Unidos. Por ahora no hay nada definido.

Messi en el Mundial

Este Messi campeón del mundo dio una muestra de que lleva de maravillas su veteranía futbolística. Es cierto, motivada sobremanera porque delante tenía el objetivo que más lo movilizaba, el único que le faltaba para completar su extraordinaria carrera. Estaba dispuesto a dar todo lo que tenía y algo más también. Habrá que ver hasta qué punto quedó saciada su hambre de gloria, cuántos estímulos lo llevarán a hacer un nuevo esfuerzo.

¿Es imaginable un Messi 2026? Hugo Tocalli, el entrenador que siguió de cerca sus primeros pasos en los juveniles argentinos, y Claudio Vivas, coinciden en un punto ante la consulta de LA NACION: “Tiene una ventaja: no sufrió lesiones durante tantos años en la alta competencia, eso ayuda mucho. Mantuvo una regularidad futbolística y física con una vida ejemplar, criteriosa, de deportista de elite”.

Entre Messi y el plantel se formó una mística que ayuda a extender su carrera en el seleccionado Aníbal Greco - LA NACIÓN

Vivas, que en enero asumirá la dirección general de los seleccionados juveniles de Costa Rica, agrega: “Pienso igual que Scaloni, la edad no le va a pesar”. Tocalli matiza: “No me animo a asegurar que va a jugar otro Mundial. Habrá que ver”. Ambos supeditan las posibilidades al nivel de competencia de club que elija. “No es lo mismo que siga en PSG que si se va a los Estados Unidos. Si juega en una liga de primer nivel mundial está en condiciones de alargar su carrera en el alto rendimiento. Le va a sobrar”, expresó Vivas.

Más allá de las cuestiones atléticas, de las respuestas que le dé el cuerpo, otro aspecto importante es el motivacional, el deseo renovado. “Cumplió una etapa, pero su ilusión sigue siendo grande. Me da la impresión de que, mientras siga jugando lo hará también en la selección; más aún si se mantiene este grupo, con el que se siente muy cómodo e identificado. Le van a dar ganas. Puede ser el referente para la nueva generación, que ya compartió prácticas con él, como Alejandro Garnacho, Matías Soulé, los hijos de Ezequiel Carboni (Franco y Valentín), el de Pablo Paz (Nicolás), Exequiel Zeballos. Son chicos que prometen mucho”, expresó Tocalli.

Agrega Vivas: “Mantiene el espíritu amateur. Ya demostró en este Mundial que no juega por el dinero, sino por la gloria. En la final, más de una vez, con el partido ya avanzado, se retrasó para ayudar en la recuperación de la pelota”.

Messi convierte su segundo gol ante Francia; en el Mundial sumó siete, uno menos que Mbappé Martin Meissner - AP

La veteranía muchas veces trae aparejada la reconversión futbolística, una adaptación física, combinada con una mayor y mejor interpretación del juego. Algunos talentosos fueron retrasando su posición, como Lothar Matthäus y Franz Beckenbauer.

En el caso de Messi, tanto Tocalli como Vivas estiman que Messi ya hizo ese ajuste en los últimos años. Y que no queda margen para más reposicionamientos. Descartan la posibilidad de verlo como integrante de un doble pivote en el círculo central. “Esta versión se parece a la de sus últimos tiempos en Barcelona, con tenencia de la pelota y terminación de las jugadas. Puede seguir siendo una segunda punta o un delantero retrasado. No lo veo en otro puesto. Él siempre piensa en el arco rival, eso no lo va a perder nunca. En su segundo gol contra Francia llega como si fuera un N° 9 de toda la vida”, responde Vivas.

Para Tocalli, se debe mantener la fórmula de “dejarlo libre”. Y acota: “Cuando yo lo conocí en juveniles era como esos autos que pasan de 0 a 100 kilómetros en cinco segundos. Obviamente, ahora maneja otros ritmos. Más de tener la pelota, de armar juego. Eso lo lleva a retrasarse en el campo, pero en un futuro no lo imagino en una función muy diferente a la actual”.

Messi y un país entero todavía siguen procesando la euforia y el orgullo por la gesta de Qatar. Por el momento, nadie quiere hacerse la idea de un seleccionado sin Messi. La pelota, como siempre, la vuelve a tener el N° 10.