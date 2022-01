Argentina - Colombia: el tobillo de Papu Gómez y un rosario de ausencias en la selección para el partido del martes

El triunfo de la Argentina en Chile tuvo varias aristas positivas: el éxito en sí, el valor de hacerlo como visitante, resistir la altura de Calama, no depender de Lionel Messi y hasta acercarse a Brasil en el segundo puesto de la eliminatoria rumbo al Mundial Qatar 2022. Pero no fue perfecto: las cuatro amonestaciones que recibió dejaron al seleccionado sin cuatro futbolistas para el próximo compromiso.

Que será frente a Colombia, este martes a las 20.30 en el estadio Kempes, de Córdoba. Nicolás Otamendi fue el primero en ver la tarjeta amarilla en Calama, a los 37 minutos. A los 7 del segundo tiempo, la advertencia en forma tangible fue para Rodrigo De Paul. Diecinueve minutos más tarde, el amonestado fue su compañero de mediocampo Leandro Paredes. Y cuando agonizaba el partido, a los 48, Nicolás Tagliafico cometió una falta peligrosa, que permitió un tiro libre chileno al área. La amarilla, a tan poco tiempo del cierre del encuentro, dejó al defensor de Ajax sin la chance de enfrentarse contra amarilla, la camiseta colombiana, a los cinco días.

Leandro Paredes pugna con Charles Aranguiz en el triunfo de la Argentina frente a Chile en Calama; el mediocampista de PSG fue amonestado y quedó indisponible para el cruce del martes con Colombia. JAVIER TORRES - POOL

En la eliminatoria mundialista la acumulación de amonestaciones que hace perder un partido es de apenas dos tarjetas. Y los cuatro argentinos sumaron la segunda, así que ninguno de ellos será de la partida por la fecha 16. Además, se extenderá la ausencia de la figura máxima, Lionel Messi, que no fue citado para esta doble ventana rumbo al Mundial en razón de su recuperación de Covid-19 y de no tensar el vínculo con su club, Paris Saint-Germain, que se ha molestado por el tiempo que su número 30 ha dedicado a su selección en los últimos seis meses.

El buen momento de Rodrigo De Paul en la selección experimentará una pausa: el volante de Atlético de Madrid (aquí, delante de Erick Pulgar) no será de la partida en la próxima fecha, por haber recibido una segunda amonestación en la eliminatoria. JAVIER TORRES - POOL

Esas cinco bajas pueden no ser únicas. A esta altura no está claro si podrán participar otros tres jugadores. Alexis Mac Allister se contagió de coronavirus y por eso no estuvo en Chile, y queda por ver si ya quedará habilitado para actuar en Córdoba. Su compañero en Brighton Emiliano Buendía no pudo estar esta vez por ser contacto estrecho del ex futbolista de Argentinos Juniors y Boca. Y el encuentro en Calama puso en duda a Alejandro Gómez, que padeció un fuerte golpe en un tobillo. Por lo hinchada que quedó esa parte de su pierna derecha, mostrada en Instagram, da la impresión de que Papu tiene pocas chances de actuar el martes.

El post de Instagram en el que se ve cómo quedó el tobillo de Alejandro Gómez Instagram

La Argentina ya está clasificada para Qatar 2022 y lo que está en juego ahora es cada lugar de la lista de buena fe. Faltar a un partido de los pocos que quedan en el año hasta el Mundial puede ser, sobre todo para algunos jugadores, una mala noticia en esa carrera.