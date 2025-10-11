Argentina - México, por el Mundial Sub 20 de Chile, en vivo
El conjunto albiceleste intentará confirmar su favoritismo en el estadio Nacional, en la etapa de los cuartos de final
México impone fricción
El equipo de Lalo Arce, técnico del conjunto Méxicano, apuesta a un juego físico y cortado, muy distinto al de Nigeria. La Argentina se repliega con un 5-4-1 para resistir el inicio intenso del rival.
Arrancó el partido
La selección argentina ya juega ante México por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile. En el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el equipo de Diego Placente busca meterse en semifinales.
Ya espera Colombia en semifinales
El ganador del duelo entre la Argentina y México se enfrentará con Colombia, que dio el golpe al vencer por 3-2 a España en un cruce vibrante. El seleccionado cafetero comenzó ganando, se lo dieron vuelta y logró reponerse en el final. Ya está entre los cuatro mejores con un triunfo inesperado y espera rival en semifinales.
La formación argentina
Diego Placente presenta una formación con dos variantes respecto al triunfo frente a Nigeria. El cambio obligado es la salida de Álvaro Montoro, lesionado en un hombro y reemplazado por Gianluca Prestianni. Ingresan Ignacio Pérez y el propio Prestianni en el inicio, en un equipo que mantiene su esquema base. Los once titulares serán Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez y Julio Soler (capitán); Tomas Pérez y Milton Delgado; Maher Carrizo, Valentino Acuña y Gianluca Prestianni, y Alejo Sarco.
🏆 #U20WC Formación confirmada para jugar los cuartos de final ante México 🫡— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 11, 2025
¡VAMOS LOS PIBES HOY! 🇦🇷 pic.twitter.com/oYNofT6lij
El seleccionado mexicano se alinea con Emmanuel Ochoa; José Pachuca, Diego Ochoa y Everardo del Villar; Iker Fimbres, Cesar Garza, Elías Montiel y Alexei Domínguez; Obed Vargas; Tahiel Jiménez y Gilberto Mora. El número 10, Mora, es la figura más destacada del equipo: habilidoso, desequilibrante y goleador, es la principal amenaza ofensiva del conjunto tricolor.
¿Cómo llegan ambos seleccionados?
La Argentina viene de golear por 4-0 a Nigeria en los octavos de final, con una actuación contundente y pasajes de alto nivel. Antes, había logrado el primer puesto en el grupo D con el puntaje ideal. México, a su vez, superó al anfitrión, Chile, por 4-1, en un encuentro que tuvo como gran figura a Gilberto Mora Zambrano, de 16 años, uno de los máximos goleadores del certamen (3) y gran promesa del fútbol de su país.
Bienvenidos a la cobertura en vivo
La selección argentina sub 20 se enfrenta este sábado con México por los cuartos de final del Mundial Chile 2025. El encuentro comenzará a las 20; se desarrollará en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de la región de Ñuñoa, y será televisado por Telefé y Dsports. Cuanto ocurra en este cruce será contado aquí, minuto a minuto.
