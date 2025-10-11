Argentina - México, por el Mundial Sub 20 de Chile, en vivo

Diego Placente presenta una formación con dos variantes respecto al triunfo frente a Nigeria. El cambio obligado es la salida de Álvaro Montoro, lesionado en un hombro y reemplazado por Gianluca Prestianni. Ingresan Ignacio Pérez y el propio Prestianni en el inicio, en un equipo que mantiene su esquema base. Los once titulares serán Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez y Julio Soler (capitán); Tomas Pérez y Milton Delgado; Maher Carrizo, Valentino Acuña y Gianluca Prestianni, y Alejo Sarco.

🏆 #U20WC Formación confirmada para jugar los cuartos de final ante México 🫡



— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 11, 2025

El seleccionado mexicano se alinea con Emmanuel Ochoa; José Pachuca, Diego Ochoa y Everardo del Villar; Iker Fimbres, Cesar Garza, Elías Montiel y Alexei Domínguez; Obed Vargas; Tahiel Jiménez y Gilberto Mora. El número 10, Mora, es la figura más destacada del equipo: habilidoso, desequilibrante y goleador, es la principal amenaza ofensiva del conjunto tricolor.