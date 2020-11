Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2020 • 08:32

Quedó una sensación amarga en la Argentina después del empate 1 a 1 ante Paraguay en la Bombonera. Se interrumpió una cosecha de puntos hasta anoche perfecta, tras las victorias sobre Ecuador y Bolivia en el comienzo de las Eliminatorias sudamericanas. Pero además hubo dolor por la grave lesión de Exequiel Palacios y furia por la anulación de un gol a Lionel Messi, que llegó a través del VAR luego de una falta 27 segundos después de que la pelota venciera las manos del arquero paraguayo Antony Silva.

Debido a esta decisión, el ambiente se fue caldeando yel capitán argentino terminó descargando su bronca contra el árbitro brasileño Raphael Claus."Ya nos cagaste dos veces", le señaló con dos dedos. Poco después lo repitio: "Dos veces nos cagaste", como se observa en las imágenes captadas por TyC Sports.

Sucedió que el juez se trasladó al monitor del VAR para revisar una falta en la recuperación del balón de Nicolás González sobre Ángel Romero en el centro del campo, casi medio minuto antes de que Messi recibiera un pase dentro del área que terminaría con el balón en la red besando el palo. El grupo albiceleste ya festejaba largamente, pero su celebración duró poco. El propio Lionel Scaloni se sumó a las protestas: "Es increíble, vergonzoso...", repetía una y otra vez.

Messi ya había empezado a contrariarse con el árbitro cuando no le cobró a los 14 minutos una falta sobre la derecha del ataque. No dudó en iniciar las protestas. Luego, el rosarino le cuestionó el penal de Martínez Quarta a Almirón que derivó en la apertura del conjunto guaraní. El 10 de Barcelona le reclamó, justamente, por la falta que no le había cobrado cuatro minutos antes.

La Pulga no tuvo reparos para cuestionar la falta de aplicación del VAR en la semifinal de la Copa América 2019, una particularidad que en la eliminación ante Brasil perjudicó a la selección de la Argentina.

"Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa America y hoy ni lo revisaron. Hoy nunca fueron al VAR. Todas las boludeces fueron para ellos. En el torneo hubo manos boludas, foules pelotudos, y nada. Ojalá que la Conmebol haga algo, aunque no creo que haga nada porque Brasil maneja todo", disparó Messi. Y agregó: Adentro de la cancha ya nos dimos cuenta de todo. Zambrano con su arbitraje nos faltó el respeto".

