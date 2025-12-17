Qué le pasó al hijo de Juan Esnáider, quien conmovió con el relato de su muerte

Juan Esnáider, el exfutbolista argentino con una destacada trayectoria en clubes como River y Real Madrid, brindó un testimonio público sobre el fallecimiento de su hijo Fernando durante una entrevista en el programa El Cafelito, donde detalló las circunstancias de la pérdida que definió como el momento más duro de su vida.

La dolorosa muerte de Fernando Esnáider, el hijo del exfutbolista de la selección

Fernando Esnáider fue el segundo hijo del exfutbolista y falleció a los 17 años de edad, el 25 de diciembre de 2012, debido a una enfermedad terminal. Esa situación extradeportiva condicionó para siempre la vida del exjugador.

El exjugador de River y la selección argentina junto a su familia

El joven tenía un futuro que se perfilaba en el fútbol, tras su paso por las divisiones inferiores en el Getafe, un club que lo tenía en cuenta.

Su padre, con lagrimas en los ojos, recordó a su hijo y lo describió como un “gran pibe y una maravilla”. Sin embargo, describió sus habilidades deportivas con gran sinceridad: “Era horrible jugando al fútbol, era muy malo, pero jugaba. O sea, era un defensor central que era malo técnicamente”. Recordó que preguntaba a los entrenadores: “Pero ¿qué le ven?”. A pesar de sus limitaciones técnicas, el joven continuó en el equipo.

Juan Esnáider debió afrontar la muerte de Fernando Esnáider, su segundo hijo, en 2012

El dolor de Esnáider y el proceso de duelo familiar

Al reflexionar sobre el impacto de la tragedia familiar en la entrevista concedida a Josep Pedrerol, el periodista introdujo el tema e indicó que la vida fue dura para Esnáider en varias ocasiones.

El exdelantero corrigió la apreciación del periodista y afirmó que la vida solo fue dura una sola vez. Citó: “Eso es duro. Lo demás son todas boludeces. Eso es lo único duro de la vida conmigo. Que no se lo perdono a nadie. Es lo peor que te puede pasar en la vida. El resto de las cosas son tonterías. Que me haya perdido la selección, todo eso...”.

El dolor de Juan Esnáider por la muerte de su hijo

Esnáider explicó que, desde ese entonces, algunos días se le hacen cuesta arriba. “Está bien decirlo, yo creo que una de las cosas buenas que hice con mi mujer fue hablarlo todo siempre, no callarnos. Si tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos que aguantarnos un día uno, un día otro, lo hacemos. Intentaré no ponerme mal…“

En la misma línea, indicó que el dolor lo acompaña todos los días. “Todos los días son duros. No el día de Navidad, mis días son todos duros. Depende de cómo me levante, el ánimo que tenga o lo que tenga que hacer”, afirmó. El drama familiar afectó tanto a él como a su esposa y sus otros dos hijos, Juan y Facundo.

La carrera de Juan Esnáider

Juan Esnáider comenzó su carrera futbolística en Ferrocarril Oeste. En su trayectoria vistió las camisetas del Real Madrid, Juventus, Zaragoza y River, antes de culminar su periplo en Newell’s Old Boys. A pesar de los buenos y malos momentos de su paso por el fútbol, Esnáider aseguró que ninguna dificultad deportiva se compara con la pérdida de su hijo.

Esnáider tuvo la posibilidad de vestir la camiseta de la selección argentina

Desde su retiro profesional, Esnáider se afincó en España, donde comenzó su carrera de entrenador, pero carrera en los banquillos no consiguió el mismo éxito que tuvo como futbolista. Su experiencia más reciente como técnico fue en el PSBS Biak, un equipo de la Primera División de Indonesia. Asumió el cargo en julio de 2024, pero fue cesado de su cargo tres meses después al no obtener resultados positivos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.