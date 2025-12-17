¿Dónde juega Argentina? Estas son las sedes que tendrá la selección en el Mundial 2026

El equipo albiceleste, que intentará defender el título que obtuvo en Qatar 2022, disputará sus partidos del Grupo J en dos ciudades
El sorteo del Mundial 2026, que se realizó a principios de diciembre en Washington, dejó a la selección argentina como cabeza de serie del Grupo J, cuyos partidos se disputarán en tres sedes diferentes de Estados Unidos, uno de los países coanfitriones junto a México y Canadá.
El equipo albiceleste intentará retener la corona que logró en Qatar 2022 y unirse a Italia y Brasil como los únicos países capaces de conseguir un bicampeonato en 1934-1938 y 1958-1962, respectivamente. Con ese anhelo, disputará su primer partido en el Arrowhead Stadium de Kansas City, ciudad situada en el corazón del territorio estadounidense, frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina).
Luego, se mudará a Dallas para afrontar los otros dos encuentros en el AT&T Stadium: el lunes 22 a las 14 (hora argentina) su rival será Austria y después, el sábado 27 a las 23, enfrentará a Jordania. Se trata de una ciudad ubicada en el norte de Texas, en el centro-sur del país gobernado por Donald Trump.
Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
- Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.
De acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial es que se decidirá su rival en la primera ronda de eliminación directa y, también, la sede en la que se presentará. Si gana el Grupo J, enfrentará al segundo de la zona H en el Hard Rock Stadium de Miami mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de esa misma zona que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde en el SoFi Stadium de Los Angeles.
Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina enfrentaría a un líder del grupo B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero y, también, de los otros elencos que sean terceros de zona. En la B competirán Canadá, Qatar, Suiza y el ganador del repechaje A de Europa (Italia, Bosnia, Gales o Irlanda del Norte); en la D lo harán Estados Unidos, Paraguay, Australia y el vencedor del repechaje C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo); en la G Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda; en la K Portugal, Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo); y en la L Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
La selección argentina es la tercera máxima ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado de este deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.
