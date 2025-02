Argentina empató con Brasil y la definición del campeón del Sudamericano Sub 20 quedó para el domingo

Se le escapó cerca del final al seleccionado Sub 20 argentino. Dominó el juego, estuvo en ventaja con un gol exquisito de Claudio Echeverri, que la “picó” en un penal, y Brasil le empató en la única llegada al arco, para darle suspenso a la definición del Sudamericano de Venezuela. Fue 1-1, un resultado que implica que el campeón del torneo se conocerá el domingo próximo.

Argentina tuvo la pelota, creó situaciones y no consiguió definirlo. En un ataque aislado, cuando el Diablito había salido lesionado, la Canarinha igualó el partido. Y a partir de ahí, poco de fútbol. Golpes, tumultos, protestas, insultos, nervios. Un desenlace caliente, que fue más allá del pitazo final del permisivo árbitro uruguayo.

Claudio Echeverri apeló a un lujo en el penal y la "picó" para poner el 1-0, pero a la Argentina se le escapó el título sobre el final cuando Brasil empató; se definirá el domingo. EDISON GAMEZ - AFP

“No nos habían generado peligro, es una lástima, fue una tristeza. Teníamos el partido controlado. Estoy contento por marcar, pero una lástima que no se pudo dar el triunfo. Tenía molestias en el tobillo desde el partido con Colombia y estuve jugando así. Hay que recuperarse para el domingo”, describió el Diablito, triste por el título que se escapó sobre el final. El ganador ya se aseguraba el primer puesto, porque el primer factor de desempate es el partido entre los que sumen igual cantidad de puntos en el Hexagonal Final, y los otros cuatro seleccionados no pueden superarlos. Ahora, será la diferencia de goles, si ambos terminan con el mismo puntaje.

"NOS VAMOS CON MUCHA TRISTEZA" 🇦🇷



🗣️ El Diablito Echeverri, tras el empate entre Argentina y Brasil por el CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS. pic.twitter.com/FrmrxYMpt8 — DSPORTS (@DSports) February 14, 2025

El domingo, Argentina se medirá con Paraguay, ya clasificado también, y Brasil ante Chile, que jugará el Mundial por ser el organizador. El equipo dirigido por Diego Placente necesita sacar un mejor resultado que los brasileños, que llegan con una mejor diferencia de goles (+4 contra +3). Será un final con la calculadora en la mano.

El resumen de Argentina - Brasil

51m Terminó el partido

Se marca el final del juego. Argentina y Brasil empataron 1-1 y la definición queda para la última fecha. Tras el pitazo del juez, otra vez hubo tumulto entre los jugadores y se vio a Woiski con lágrimas, mientras le costaba caminar. Un final caliente.

45m Más lucha que fútbol

Va al ataque Argentina y no tiene precisión en el área. Habrá cinco minutos más, en medio de empujones, más golpes y más amonestados. A Woiski, tras una falta de Igor, le cuesta moverse, pero el equipo nacional no tiene cambios disponibles.

40m Un final con suspenso

Algunos centros cruzados lastiman a Argentina. Brasil vuelve a replegarse y apuesta al contragolpe. Hay algunos golpes e Igor, que hizo varias faltas fuertes, se lleva la tarjeta amarilla. Por ahora no hay campeón en el Sudamericano.

37m Dos cambios en Argentina

Antes de un tiro libre, Placente hace las últimas dos modificaciones: Santino Andino y Alexander Woiski ingresan por Gorosito y Subiabre.

33m Empató Brasil

Un descuido en la defensa Argentina le permitió a Rayan quedar en soledad adentro del área, mano a mano con el arquero. El remate cruzado fue el 1-1.

30m Empuja Brasil

Sin orden, con algunos pelotazos, Brasil se adelanta en la cancha. El partido es muy cortado, crece la tensión. Argentina se repliega demasiado.

25m Se lesionó Echeverri

Al intentar bloquear la salida de Brasil, Echeverri llegó a evitar el despeje pero quedó tendido en el césped tras el esfuerzo. Enseguida, el 10 se tomó la pierna izquierda y pidió el cambio: Mastantuono tomó su lugar. Además, Gerez reemplazó a Acuña.

¡EL DIABLITO SALIÓ LESIONADO! 🇦🇷



❌ Claudio Echeverri pidió el cambio tras hacer un esfuerzo en la presión ante Brasil 🇧🇷.



👉 Fue reemplazado por Franco Mastantuono.



CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS pic.twitter.com/e0cAjG0EyW — DSPORTS (@DSports) February 14, 2025

15m Brasil pone cartas ofensivas

Dos modificaciones en Brasil, que pone jugadores en ataque, obligado por la desventaja: Deivid y Alisson. Un tiro libre de Echeverri dio en una barrera que no respetaba la distancia.

12m Cambio en Argentina

Placente busca tener una defensa que sea de 3 en ataque, con los laterales disponibles, y de 5 para proteger los avances. Así, Carrizo deja su lugar y Valente Pierani se suma como tercer central.

10m Brasil propone fricción

Argentina presiona arriba la salida del rival, Brasil no logra progresar demasiado en el campo y se pone áspero el juego. La Canarinha apela a la fricción y a la pierna fuerte.

ST, 3m Argentina controla el juego

Brasil no modificó demasiado su esquema en el inicio y sólo adelanta a dos mediocampistas por los costados cuando tiene la pelota o para presionar a los defensores argentinos. El que controla el juego y hace correr el balón es Argentina, sin apurarse y tratando de jugar lejos de su arco.

Comienza la segunda etapa

Argentina pone en juego la pelota y se reinicia el partido. En los últimos 45 minutos puede definirse al campeón del Sudamericano. Con el 1-0, el equipo nacional levanta la copa, a una fecha del final.

47m Concluyó el primer tiempo

Tras los dos minutos extra, el juez marca el final de la etapa inicial. La Argentina se va al descanso en ventaja por 1-0 y con este resultado se consagra campeón.

43m Nervios y golpes

El juez cobró una falta de Hidalgo, un brasileño lo empujó y gran parte de los jugadores terminaron en un tumulto y con empujones. Fueron amonestados el delantero argentino y Wesley, su agresor.

40m ¡Golazo de Argentina!

El arquero Felipe le pedía al Diablito que le patee a su derecha, pero Echeverri llegó a la pelota y se la “picó”. Un golazo de penal para poner el partido 1-0 para Argentina.

38m ¡Penal para Argentina!

Soler recuperó la pelota por izquierda, se metió en el área eludiendo rivales, fue bajado por Breno Bidon y es penal para la Argentina.

30m ¿Fue penal al Diablito?

Echeverri reclamó penal luego de una acción en la que cayó al ingresar al área, pero el árbitro marcó córner. El VAR advirtió que estaba revisando la jugada, pero el juego continuó sin que se convalide una falta.

Igor se cruza en el camino de Claudio Echeverri, que cae y reclama un penal en el primer tiempo de Argentina - Brasil EDISON GAMEZ - AFP

28m La primera polémica

Soler recibió una plancha de Igor, que en su afán de rechazar dejó la pierna arriba e impactó el tobillo del argentino. El árbitro no cobró falta ni le mostró una tarjeta al brasileño.

¡DURÍSIMA FALTA! 🫣



🇦🇷 Julio Soler recibió un planchazo de Igor Serrote 🇧🇷 y no fue amonestado.



🟥 ¿Era para expulsión?



CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS pic.twitter.com/PkZ2HSVjsQ — DSPORTS (@DSports) February 14, 2025

25m Echeverri probó otra vez

Otra vez apeló a la gambeta el Diablito y ensayó un tiro de media distancia. Desde la medialuna del área, de derecha, remató por encima del travesaño.

15m Argentina, cerca del gol

Una buena jugada de Echeverri estuvo cerca de abrir el marcador: el arquero logró bloquear el remate cruzado de zurda. En la continuidad de la jugada, Gorosito definió por encima del travesaño, tras una apilada bárbara de Ramírez, uno de los centrales.

¡LO TUVO ARGENTINA! 🇦🇷



⚽️ La Albiceleste casi marca el primer gol del partido ante Brasil 🇧🇷 tras una buena jugada de Ramírez.



CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS pic.twitter.com/tF3Y0QDDai — DSPORTS (@DSports) February 14, 2025

10m Un Brasil conservador

Casi todo el equipo brasileño está en su campo la mayor parte del juego, con la Argentina buscando asociaciones y espacios para llegar hasta el arco rival. Por ahora, sólo unos centros inofensivos. Brasil avanza en bloque cuando tiene la pelota.

PT, 5m Argentina tiene la pelota

En el inicio, el equipo argentino aparece más adelantado ante un rival que se repliega y tiene como único delantero a un mediocampista. El conjunto albiceleste propone y la Canarinha apuesta a la marca y la presión, con cautela.

22 ¡Se juega!

Movió Brasil y ya está en disputa Argentina - Brasil en Caracas, por la cuarta fecha del Hexagonal Final. Un título está en juego.

21.53 ¡A la cancha!

Los seleccionados de Argentina y Brasil van al campo de juego. Tras los himnos y el sorteo llegará el tiempo de que comience a rodar la pelota. Hoy se puede definir al campeón: si alguno gana, levanta la copa.

21.45 Los clasificados al Mundial

A una fecha del final del Sudamericano, ya están definidas las cuatro plazas para el Mundial de Chile 2025. Con los triunfos de esta tarde de Colombia por 3-1 sobre Chile y de Paraguay sobre Uruguay por 1-0, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay se aseguraron un lugar en la Copa del Mundo, donde el anfitrión también estará, por supuesto. El conjunto charrúa, último campeón del mundo, se quedó al margen.

21.30 Argentina, sin Ruberto

Agustín Ruberto, que marcó en el 6-0 ante Brasil en el inicio del Sudamericano y tuvo que ser reemplazado el viernes pasado en el triunfo por 4-3 ante Uruguay por un fuerte dolor en la rodilla izquierda, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Por eso, el seleccionado argentino se quedó sin el único 9 de área en el plantel para los últimos partidos. En la acción, por la que se reclamó penal, no hubo sanción ni intervención del VAR.

¡LA PRIMERA POLÉMICA DEL PARTIDO! 🧐



⚽ Ruberto llegaba en búsqueda de la pelota cuando Rodriguez cerraba ante la salida de Martínez en el CONMEBOL #Sub20EnDSPORTS.



▶️ El arbitro y el VAR dejaron seguir.



¿Qué te pareció? 🤔



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! 📺📱 pic.twitter.com/ho5kT54JYS — DSPORTS (@DSports) February 7, 2025

21.20 Los 11 de Brasil

Para enfrentar a la Argentina, Brasil formará con: Longo; Igor, Iago, Jair, Leandrinho; Moscardo, Breno Bidon; Rayan, Wesley, Prado; y Pedrinho. Hay cinco cambios respecto del equipo que cayó por 6-0.

21.10 Cómo ver el partido

El clásico entre Argentina y Brasil se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Aquellos que cuenten con DGO pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para ver el partido y, además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com. Aquí, en LA NACION, estaremos con lo más destacado minuto a minuto.

21 Los titulares de Argentina

Diego Placente confirmó el equipo que jugará ante Brasil en busca del título del Sudamericano Sub 20: Jeremías Martinet; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado; Maher Carrizo, Claudio Echeverri; Ian Subiabre e Santiago Hidalgo.

#ConmebolSub20 Los 1️⃣1️⃣ titulares para buscar el título ante Brasil 🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/hMxHxZiJf6 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) February 13, 2025

20.50 Un antecedente muy fresco

Argentina y Brasil ya se enfrentaron en la etapa de grupos del Sudamericano, en el debut de ambos seleccionados, y está muy fresca en la memoria de ambos la goleada por 6-0 del conjunto albiceleste, el 24 de enero. Después, los dirigidos por Diego Placente se mantuvieron invictos y la Canarinha avanzó al hexagonal final pese a caer, además, con Colombia por 1-0.

20.40 La definición del torneo

Ya clasificados al Mundial de Chile 2025, Argentina y Brasil comparten el primer puesto del Sudamericano Sub 20, con nueve puntos, y el título podría definirse esta misma noche. El que gane dará la vuelta olímpica, porque el primer criterio de desempate es el enfrentamiento entre los que igualen en puntos y eso dejaría al perdedor de hoy sin chances de superar a su rival (a tres puntos, con tres en disputa). En tanto, si hay empate la resolución quedará para el domingo, en la última fecha y con la diferencia de gol como instancia determinante. Los demás ya no pueden alcanzarlos.

20.30 Bienvenidos a la cobertura de Argentina - Brasil por el Sudamericano Sub 20

Desde las 22 (hora argentina), el seleccionado argentino Sub 20 se enfrenta al de Brasil por la cuarta fecha del Hexagonal Final del Sudamericano de Venezuela y habrá un campeón si en el partido hay un ganador. En el Estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas, los equipos que comparten el primer puesto de esta instancia final del torneo se vuelven a ver en suelo vinotinto, con el arbitraje del uruguayo Mathias De Armas.

Carlos Delfino Por