Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a la jornada 4 del Mundial 2026, se llevará a cabo este viernes 3 de julio a las 19.00 h en el Miami Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida.

El momento de los equipos

La selección argentina llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria en su presentación anterior, donde se impuso por 3-1 ante Jordania. Por su parte, Cabo Verde arriba tras igualar 0-0 frente a Arabia Saudí en su último encuentro, buscando ahora dar el golpe en esta etapa del certamen.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos saltarán al campo de juego con realidades distintas respecto a su última producción. Argentina ha demostrado contundencia ofensiva tras marcar tres goles en su anterior partido, mientras que Cabo Verde ha exhibido solidez defensiva al mantener su valla invicta en su último enfrentamiento.

Lo que está en juego

El resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos seleccionados en el marco de la cuarta jornada del Mundial 2026, donde cada punto es decisivo para consolidar sus chances de clasificación en esta instancia de la competencia.