Mundial 2026, en vivo: España y Portugal buscan un lugar en octavos, y Argentina afina detalles para jugar con Cabo Verde

Los anfitriones del Mundial 2026 gozan de buena salud deportiva. Ya se habían clasificado a los octavos de final Canadá, al derrotar el domingo agónicamente a Sudáfrica, y México, con su sólido triunfo del martes ante Ecuador. Ahora se les unió en esa instancia Estados Unidos, la selección que conduce el argentino Mauricio Pochettino, que este miércoles derrotó por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en la primera serie de eliminación directa. Los tres organizadores siguen su camino y se mantienen aferrados a la ilusión de darles pelea a los grandes en la Copa del Mundo más extensa de la historia.

En el estadio ubicado en la Bahía de San Francisco, allí donde en los años 70 una serie de detectives cautivó a la audiencia, el equipo local selló su clasificación buscando la claridad para resolver el caso lo más pronto posible. Puso en evidencia las fragilidades de su rival y actuó en consecuencia para un final feliz de su cuarto capítulo en este certamen, tras adjudicarse su grupo. No sería tan sencillo, igual. Antes, en la más emocionante de las múltiples definiciones con suspenso que lleva entregadas el torneo, Bélgica había remontado un 0-2 que parecía irreversible a cinco minutos de cumplirse el tiempo reglamentario para imponerse por 3-2 en la prórroga y postularse como su próximo escollo por ese lado de la llave. Así, Tielemans, Lukaku, De Bruyne y compañía serán el siguiente examen que le espera a Estados Unidos en la noche del lunes en Seattle, en medio de la efervescencia que crece al ritmo del buen juego de los norteamericanos.