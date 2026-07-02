Mundial 2026, en vivo: España y Portugal buscan un lugar en octavos, y Argentina afina detalles para jugar con Cabo Verde
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Estados Unidos completó el pleno de anfitriones en octavos de final: eliminó a Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026
Los anfitriones del Mundial 2026 gozan de buena salud deportiva. Ya se habían clasificado a los octavos de final Canadá, al derrotar el domingo agónicamente a Sudáfrica, y México, con su sólido triunfo del martes ante Ecuador. Ahora se les unió en esa instancia Estados Unidos, la selección que conduce el argentino Mauricio Pochettino, que este miércoles derrotó por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en la primera serie de eliminación directa. Los tres organizadores siguen su camino y se mantienen aferrados a la ilusión de darles pelea a los grandes en la Copa del Mundo más extensa de la historia.
En el estadio ubicado en la Bahía de San Francisco, allí donde en los años 70 una serie de detectives cautivó a la audiencia, el equipo local selló su clasificación buscando la claridad para resolver el caso lo más pronto posible. Puso en evidencia las fragilidades de su rival y actuó en consecuencia para un final feliz de su cuarto capítulo en este certamen, tras adjudicarse su grupo. No sería tan sencillo, igual. Antes, en la más emocionante de las múltiples definiciones con suspenso que lleva entregadas el torneo, Bélgica había remontado un 0-2 que parecía irreversible a cinco minutos de cumplirse el tiempo reglamentario para imponerse por 3-2 en la prórroga y postularse como su próximo escollo por ese lado de la llave. Así, Tielemans, Lukaku, De Bruyne y compañía serán el siguiente examen que le espera a Estados Unidos en la noche del lunes en Seattle, en medio de la efervescencia que crece al ritmo del buen juego de los norteamericanos.
Bélgica le ganó a Senegal en el alargue y pasó a los octavos de final del Mundial 2026
A falta de 35 minutos para el final del tiempo reglamentario, la frustración envolvió a Bélgica. Ismaïla Saar amortiguó la pelota con el pecho y definió para que Senegal aventajara por 2 a 0. Los fantasmas del pasado sobrevolaban el cielo de Seattle y atrapaban a los Diablo Rojos. Al desconcierto futbolístico del equipo se le sumó una disputa verbal entre el capitán Youri Tielemans y Leandro Trossard; antes, el seleccionador Rudi García provocó las salidas de un referente como Kevin De Bruyne y de Jerémy Doku, que con sus engaños, velocidad y regates intentó, en medio de la oscuridad, alumbrar el camino. Nadie en el Lumen Field se esperanzó con un desenlace diferente, aunque el juego reveló sorpresas y en una ráfaga de tres minutos, entre los 41 y 44 del segundo tiempo, Bélgica, igualó el marcador y estiró la definición al tiempo suplementario. El libreto estaba descontrolado y tenía más arrebatos: un penal, tras el llamado del VAR al árbitro hondureño Saíd Martínez para que revise una falta de Lamine Camara sobre Tielemans, el giro insospechado con el que los Diablos Rojos, después de 131 minutos, consumaron la epopeya y se clasificaron para los octavos de final.
La sorpresiva respuesta de Lamine Yamal cuando le preguntaron sobre los delanteros de Francia
Los delanteros españoles Lamine Yamal y Nico Williams dieron una entrevista al canal de su selección a horas del cruce ante Austria por los 16avos del Mundial 2026 y palpitaron el partido. Además, el futbolista de Barcelona se animó a revelar cuáles son sus encuentros de semifinales ideales y lanzó una sorpresiva respuesta cuando le preguntaron sobre los atacantes que tiene Francia, una de las favoritas a ganar la Copa del Mundo.
Durante la entrevista, el periodista Dani Martínez les preguntó cuáles serían las selecciones que preferían evitar y marcó a Brasil como una de las más difíciles. Sin embargo, Yamal lo retrucó y afirmó: “No, para mí sería perfecto un España-Francia y un Argentina-Portugal”. Cabe señalar que el reportaje fue grabado antes de que se definieran los cruces, y ahora la albiceleste y el conjunto liderado por Cristiano Ronaldo solo pueden cruzarse en la final.
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