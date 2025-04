Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega el partido pendiente

La Finalissima, el trofeo que pone en disputa la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) entre los campeones de América y de Europa, tiene una gran atracción en el mundo del fútbol porque pone cara a cara a los dos últimos campeones continentales de las asociaciones más importantes del planeta y su disputa permite que dos combinados de relevancia se puedan medir con un título oficial en juego.

La edición venidera la tienen que disputar la Argentina y España como ganadores de los certámenes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Unión Europea de Fútbol (UEFA), respectivamente, y el encuentro, por el calendario de ambos combinados, todavía no se programó oficialmente, aunque hay una fecha tentativa que se anunciaría en el transcurso del año.

Lionel Messi y Lamine Yamal estarán cara a cara en la Finalissima entre la selección argentina y de España Canchallena

Es una una certeza que el duelo no se desarrollará en 2025, sino el siguiente y antes del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene programados este año otros cuatro partidos, todos por las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo, y los afrontará de a pares en junio y septiembre. Así, le resta calendario para cuatro encuentros más en las dos últimas ventanas de la FIFA los cuales, muy probablemente, serán amistosos contra rivales a confirmar. El conjunto ibérico, que en la primera ventana de partidos de la FIFA jugó vs. Países Bajos los cuartos de final de la la Nations League y avanzó a semifinales por penales, tiene más compromisos en la UEFA por las eliminatorias europeas a la Copa del Mundo.

Con el calendario de los próximos meses ocupados tanto para la Argentina como España, la certeza es que la Finalissima será en los meses previos al Mundial 2026 siempre que ambos equipos tengan buena predisposición. Antes del máximo certamen internacional la FIFA dispondrá de dos ventanas para encuentros internacionales y la AFA no ocupará esas fechas con juegos extraoficiales para darle lugar a la programación del choque contra los europeos, ya sea en marzo o abril de 2026. El momento tiene una ventaja: competir en esa fecha puede ser una gran prueba para ambos para saber en qué lugar están en la antesala del gran objetivo del próximo año.

El trofeo de la Finalissima que levantará el campeón: la selección argentina o España Kristian Skeie - UEFA - UEFA

Con la disponibilidad de la Argentina garantizada porque en la ventanas de marzo y abril de 2026 ya no tendrá eliminatorias sudamericanas, la disputa del partido dependerá también de si el elenco de Luis De la Fuente debe jugar o no repechaje en Europa para ingresar al Mundial.

La sede no está definida y, de acuerdo a lo manifestado por las autoridades de la organización, debería ser en América porque la anterior edición se llevó a cabo en el Viejo Continente. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) quiere llevarla a Estados Unidos a pesar de la resistencia de la UEFA para que no salga de su territorio. Aunque todavía no hay decisión, la opción del país norteamericano gana adeptos teniendo en cuenta que el encuentro se disputará en la antesala del Mundial.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, declaró públicamente que era "difícil" que la Finalissima se juegue este año Rodrigo Nespolo - LA NACION

El conjunto albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo por penales. Anotó nueve goles y recibió solo uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’, con cinco conquistas. España, por su parte, ganó la Eurocopa por cuarta vez con una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra en la final. Salió victorioso en los siete partidos que disputó, anotó 15 tantos y recibió apenas cuatro. Su máximo goleador fue Dani Olmo, con tres anotaciones.

El historial entre argentinos y españoles tiene 14 antecedentes con seis victorias por lado y una igualdad. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1.

La última vez que la selección argentina enfrentó a España perdió 6 a 1 Reuters

El historial del trofeo, que cambió de nombre

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. Allí, la Argentina e Italia chocaron en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra. El equipo albiceleste llegó envalentonado por el gran nivel que mostró en el certamen continental y en las eliminatorias sudamericanas, mientras que la Azzurra arribó golpeada por no haberse clasificado a la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Scaloni aprovechó el momento y se consagró campeón tras ganar por 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto, en contra, y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.