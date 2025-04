Así quedó Boca en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025, tras la derrota vs. River

Boca Juniors perdió este domingo el Superclásico ante River Plate 2 a 1 en el estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 y, más allá del duro golpe que significa perder ante el clásico rival, sigue en lo más alto de la tabla de posiciones del grupo A.

El xeneize lidera con 32 puntos producto de 10 victorias, dos pardas y tres caídas y su único escolta es Argentinos Juniors con 30, luego de su igualdad ante Belgrano de Córdoba 1 a 1. Huracán, que el próximo martes visitará a Newell’s en Rosario, marcha tercero con 27.

En la última fecha Boca visitará a Tigre en Victoria con el objetivo de terminar la primera etapa del certamen en el primer lugar y así ser local en los octavos de final y, en caso de avanzar, en los cuartos y las semifinales. Para ello, deberá ganarle al Matador para no depender de otros resultados. En caso de igualar dependerá de que el Bicho no golee a Estudiantes de La Plata y que el Globo no supere a Newell’s esta jornada y Barracas Central en la siguiente.

Si el conjunto del barrio porteño de la Boca cede ante los de Diego Dabove, logrará el primer lugar si Argentinos no supera al Pincha y si Huracán no suma más de cuatro puntos en sus dos cotejos restantes.

Fixture, resultados y posición de Boca en el Torneo Apertura 2025

0-0 vs. Argentinos Juniors (L).

1-1 vs. Unión (V).

2-1 vs. Huracán (L).

0-2 vs. Racing (V).

2-0 vs. Independiente Rivadavia (L).

1-0 vs. Banfield (V).

2-1 vs. Aldosivi (L).

1-0 vs. Rosario Central (L).

3-0 vs. Central Córdoba (V).

4-0 vs. Defensa y Justicia (L).

0-2 vs. Newell’s (V).

1-0 vs. Barracas Central (L).

3-1 vs. Belgrano de Córdoba (V).

1-0 vs. Estudiantes de La Plata (L).

1-2 vs. River Plate (V).

Vs. Tigre (V).

El Torneo Apertura 2025 es uno de los dos torneos en los que participa Boca actualmente porque en paralelo disputa la Copa Argentina, donde derrotó en la primera ronda a Argentino de Monte Maíz 5 a 0 y jugará en 16avos de final ante Atlético Tucumán, verdugo de All Boys por 2 a 1.

En el plano internacional el xeneize quedó eliminado en la Fase 2 del Repechaje de la Copa Libertadores 2025 y recién volverá a competir fuera de la Argentinaen el Mundial de Clubes que se realizará entre el 15 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos. El conjunto de Fernando Gago comparte el grupo C con Benfica de Portugal, Bayern Múnich de Alemania y Auckland City de Nueva Zelanda. Debutará el lunes 16 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami contra el club en el que se desempeñan los argentinos Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni. En la segunda fecha, el viernes 20, chocará con el conjunto bávaro en el mismo recinto y en la tercera jornada de la zona se medirá el martes 24 de junio con los neozelandeses en el GEODIS Park de Nashville.

LA NACION