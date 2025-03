Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega y todo lo que se sabe

La realización de la segunda edición de la Finalissima es una incógnita. El calendario aprieta y las posibles fechas para que se juegue el partido se agotan con el correr de los meses. Sin embargo, todo indica que se disputaría en el primer semestre del 2026, con el enfrentamiento entre la selección argentina y España, campeones de la Copa América y la Eurocopa 2024, respectivamente: sería en marzo, en la previa de la Copa del Mundo de selecciones.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se clasificó tras conquistar la Copa América por segunda vez consecutiva y 16ª en total el año pasado, al derrotar a Colombia 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Se coronó invicta con tres victorias en la primera etapa: 2 a 0 sobre Canadá, 1 a 0 ante Chile y 2 a 0 frente a Perú. En cuartos de final, en tanto, eliminó por penales a Ecuador tras igualar 1 a 1 y en semifinales su víctima fue nuevamente el conjunto canadiense, al que otra vez venció por 2 a 0.

La selección argentina ganó los últimos cuatro torneos que disputó desde fines de 2021 Aníbal Greco

La Furia Roja, por su parte, hizo lo propio tras celebrar por cuarta ocasión en la Eurocopa Alemania 2024 con una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Nico Williams, la joven estrella de Athletic Bilbao, abrió el marcador para el equipo dirigido por Luis de la Fuente, mientras que Cole Palmer, la gran figura de Chelsea, igualó para los ingleses. Sobre el cierre, Mikel Oyarzabal, emblema de Real Sociedad, le dio el triunfo y, en consecuencia, el trofeo a su país.

La Finalissima en cuestión será la segunda edición de la renovada final que reemplazó a la Copa Artemio Franchi, nombrada así en honor al ex presidente de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) entre 1972 y 1983. Al igual que en 2022, cuando el conjunto albiceleste goleó por 3 a 0 a Italia en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra, el compromiso sería en un estadio neutral que, de no mediar inconvenientes, no saldría de Europa o Estados Unidos.

El desarrollo del encuentro dependerá, en gran parte, de la buena predisposición de los seleccionados. A fines de 2024, ambos entrenadores se manifestaron sobre el certamen. “En principio no sé si se va a jugar. El año que viene (2025) seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene Eliminatorias hasta noviembre. No lo veo factible”, declaró Scaloni la última vez que tocó el tema. El DT español, Luis De la Fuente, por su parte, se mostró entusiasmado: “Con Argentina tenemos pendiente la Finalissima que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, pero aún no hay fecha. Disputar ese partido también nos hace una especial ilusión”, comentó en diciembre.

