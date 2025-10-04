Argentina vs. Italia, en vivo, por el Mundial Sub 20

La selección argentina Sub 20 está clasificada para los octavos de final del Mundial Sub de Chile. Si le gana esta noche, desde las 20, a Italia, va a terminar en la cima del grupo B. También un empate le alcanza para cumplir ese objetivo. El encuentro se puede seguir en vivo por televisión a través de Telefé y Dsports, y todo lo que pase estará aquí, minuto a minuto.