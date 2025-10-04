Argentina vs. Italia, en vivo, por el Mundial Sub 20
El equipo que dirige Diego Placente ya está clasificado para los octavos de final
Etapa de estudio
Si bien es cierto que Italia dispuso de una aproximación, el partido es parejo y monótono. El equipo europeo tiene que ganar, si quiere finalizar primero en el grupo.
Centro... y casi gol
Julio Soler es uno de los mejores intérpretes. De lateral a wing, levanta la cabeza y lanza un centro, pero la pelota choca con el travesaño. Pudo ser un golazo.
Un sistema clásico
Diego Placente, el conductor del seleccionado juvenil, dispone de un sistema tan clásico como moderno: 4-2-3-1. Carrizo, Montoro y Andino en la zona de gestación y Sarco, en el ataque.
Empieza el partido
Argentina juega con Italia en el último partido de la zona.
La formación argentina
Diego Placente dispuso de esta formación argentina: Santino Barbi; Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez y Julio Soler; Tobías Andrada, Milton Delgado, Álvaro Montoro y Maher Carrizo; Alejo Sarco y Santino Andino.
🏆 #U20WC— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 4, 2025
📝 Así formará @Argentina 🇦🇷 para el encuentro ante #Italia 🇮🇹
¡Vamos los pibes! 🤍 pic.twitter.com/O72x0Ui44y
El pasado
El seleccionado argentino se impuso en sus dos primeros partidos (le ganó por 3-1 a Cuba y 4-1 a Australia), con muy buenas actuaciones, pero el de este sábado es su oponente más complicado. La Azzurra, justamente, fue finalista en el último Mundial Sub 20, que se desarrolló en la Argentina y que ganó Uruguay.
Bienvenidos a la cobertura en vivo
La selección argentina Sub 20 está clasificada para los octavos de final del Mundial Sub de Chile. Si le gana esta noche, desde las 20, a Italia, va a terminar en la cima del grupo B. También un empate le alcanza para cumplir ese objetivo. El encuentro se puede seguir en vivo por televisión a través de Telefé y Dsports, y todo lo que pase estará aquí, minuto a minuto.
