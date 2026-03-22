Argentina vs. Mauritania en la Bombonera: cuánto cuestan las entradas para el partido amistoso y cómo comprarlas

Luego de la sorpresiva cancelación de la Finalissima ante España, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) anunció que el conjunto nacional disputará dos encuentros amistosos en el país. El primero de ellos será frente a Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, a las 20.15, en la Bombonera.

En ese contexto, la entidad detalló que la venta de tickets comenzará este lunes 23 a las 10, con valores que parten desde los $90.000 para las generales y alcanzan los $490.000 para los sectores preferenciales.

La scaloneta disputará dos encuentros amistosos en La Bombonera Gonzalo Colini - LA NACION

De las plateas, la Alta K tiene un costo de $150.000, mientras que en el mismo sector las H-I-J-F-G valen $200.000. La platea media (C, D y M) cuesta unos $330.000 y la A-B $350.000, igual que la platea baja (L). La preferencial cuesta 490.000 pesos.

El proceso de adquisición se realizará exclusivamente de forma virtual a través de la plataforma Deportick, aunque el canje de los tickets físicos se llevará a cabo entre el martes 24 y el jueves 26 de marzo en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15.

Asimismo, AFA detalló que el estadio Alberto J. Armando incluirá shows en vivo de Pablo Lescano y Mala Fama con un espectáculo de fuegos artificiales.

Desde la organización recomendaron asistir con antelación, ya que las puertas del estadio abrirán a las 16.15 para garantizar un acceso fluido y evitar las previsibles demoras en las inmediaciones de la calle Brandsen.

La selección argentina volverá a jugar en La Bombonera el martes 31 de marzo, a la misma hora, ante Zambia.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania y Zambia

Para los amistosos ante Mauritania y Zambia, el DT Lionel Scaloni citó a 30 futbolistas y varios de ellos se juegan la última ficha para ir a la Copa del Mundo.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.



¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dzyWhNClTD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2026

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Máximo Perrone (Como)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros