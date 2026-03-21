Convocados de la selección argentina al Mundial 2026: quiénes tienen un lugar asegurado y quiénes lo pelean

El Mundial 2026 permitirá, al igual que en Qatar 2022, la convocatoria de 26 futbolistas por selección. En este escenario, Lionel Scaloni, DT de la Argentina, tiene cerca del 80% de la nómina confirmada, pero aún monitorea el rendimiento de varios futbolistas para completar la delegación que intentará defender su condición de campeona del mundo. Con más de uno intentando ganarse el puesto en el sprint hacia la competencia, tal fue el caso de Enzo Fernández, figura en el título logrado en Medio Oriente, quien se metió “por la ventana” en la lista y terminó siendo el Mejor Jugador Joven del Mundial.

La incógnita sobre la presencia de Lionel Messi ocupa un lugar central en la hoja de ruta del entrenador. El capitán evitó confirmar su asistencia y supeditó la decisión al estado físico que exhiba en el día a día. De concretarse su convocatoria, se convertirá en el futbolista con más Mundiales disputados de la historia, una marca que también busca Cristiano Ronaldo con Portugal. Ante este panorama, el cuerpo técnico mantiene cautela y espera definiciones.

Lionel Messi quiere jugar su sexta Copa del Mundo para intentar consagrarse como bicampeón mundial Gustavo Garello - AP

Scaloni ya dejó en claro que sigue a varios jugadores. “Manejamos una lista de más de 50 futbolistas con nivel parejo y dentro de eso pueden estar todos. Estamos alerta a lesiones o bajo rendimiento y en eso somos inflexibles, con todo el dolor del alma. No descartaría a ninguno de los que hemos convocado”, señaló el técnico a principios de este año.

La base está. Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Gerónimo Rulli se perfilan como dos de los tres los arqueros. En la última línea, nombres como Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico cuentan con el respaldo y la confianza del cuerpo técnico. La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes, a los que se le suma Thiago Almada. En ataque, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y el propio Messi son indiscutibles, salvo alguna cuestión extraordinaria.

Emiliano 'Dibu' Martínez, el dueño indiscutido del arco de la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

La competencia por las vacantes es intensa y los amistosos de la doble fecha FIFA de marzo ante Mauritania y Zambia serán clave. Si bien se trata de rivales de tercer nivel para el selecionado argentino, resultaron los únicos posibles ante la caída de la Finalissima con España, que era el mejor parámetro imaginable en la previa mundialista. Juan Musso y Walter Benítez integran las opciones en el arco, aunque el de Atlético de Madrid fue citado en la última nómina y el de Crystal Palace no, aunque venía siendo habitué en las convocatorias.

En los laterales, Gonzalo Montiel, en alza en las últimas semanas en River, sostiene su puesto como recambio de Molina. Por la izquierda, Marcos Acuña recuperó terreno, aunque compite directamente con Valentín Barco, también convocado pero con presente como mediocampista en Racing de Estrasburgo, lejos de la banda.

Valentín Barco fue convocado para ser una opción como lateral en la selección argentina, aunque en Francia está como mediocampista JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN - AFP

La zona de volantes aguarda la evolución física de Giovani Lo Celso, quien busca aprovechar su oportunidad tras la ausencia forzada en la última Copa del Mundo por lesión. El surgido en Rosario Central tampoco fue citado para jugar ante los africanos por una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho. Nico Paz y Franco Mastantuono completan el radar de Scaloni pese a las diferencias en el nivel actual de cada uno, con Paz como figura en la Serie A y Mastantuono con poquito protagonismo en Real Madrid.

En ataque,Joaquín Panichelli y José Manuel López aparecen como los principales candidatos a ocupar el rol de tercer centrodelantero. Por otro lado, Gianluca Prestianni, Marcos Senesi, Tomás Palacios, Gabriel Rojas y Máximo Perrone quieren demostrar en los próximos días para meterse por la ventana a la lista de 26.

Máximo Perrone es uno de los mejores mediocampistas centrales de la Serie A y sueña con jugar el Mundial

El factor de la polifuncionalidad resulta vital para los cupos de “comodines”. Nicolás González y Giuliano Simeone poseen una ventaja en este rubro por su capacidad de ocupar varios roles, una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente tras el aporte de ambos en las eliminatorias. Futbolistas como Kevin Mac Allister y Facundo Medina mantienen sus posibilidades abiertas gracias a su flexibilidad para adaptar esquemas defensivos, aunque no recibieron el llamado del DT para los amistosos de marzo.

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania y Zambia

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Máximo Perrone (Como)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Nicolás González (Atlético Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Thiago Almada (Atlético Madrid)

José López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético Madrid)

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo)

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.



¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dzyWhNClTD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2026

*Mastantuono y Panichelli se sumaron a la lista de convocados posteriormente, tras no ser anunciados en primera instancia.