Argentina vs. México, en vivo: cómo ver online el partido por el Mundial Sub 17 2025

La selección argentina Sub 17 se enfrenta este viernes a México en el Mundial de la categoría que se juega en Qatar, con la gran ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo en la que nunca se pudo consagrar pese al éxito histórico de sus equipos juveniles. El encuentro ante un rival ya habitué en los últimos tiempos, inicia las 11.45 (horario de la Argentina) y se puede ver por televisión a través de TyC Sports y DSports, o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El conjunto dirigido por Diego Placente, que recientemente fue subcampeón en el Mundial de Chile con el Sub 20, pretende dar un paso más en la búsqueda por convertirse en monarca de la categoría. Fue el mejor de la primera etapa del certamen que por primera vez se juega con formato de 48 equipos (el mismo que se utilizará el año que viene en el de mayores) y quiere ratificarlo a partir de los 16vos, cruce en el que se las verá con México.

Diego Placente comanda los destinos de los seleccionados Sub 20 y 17 y es un actor clave en la formación de los futbolistas RODRIGO ARANGUA - AFP

Argentina vs. México: todo lo que hay que saber

Mundial Sub 17 - 16avos de final

Día: Viernes 14 de noviembre de 2025.

Hora: 11.45 (hora argentina).

Estadio: Cancha N° 2 del complejo Aspire Zone.

Árbitro: Andrea Colombo (Italia).

TV: DSports y TV Pública.

Streaming: DGO, Telecentro Play y Flow.

Minuto a minuto: canchallena.com.

En la etapa de zonas la Argentina sobresalió con tres victorias y una diferencia de goles de +9. En el Grupo D lideró con 9 puntos gracias a los triunfos sobre Bélgica 3 a 2, Túnez 1 a 0 y Fiji 7 a 0. Así, quedó emparejado con el Tri, el peor elenco de la primera instancia con tres unidades y un dividendo de tantos de -2 en la zona F, en la que perdió con Corea del Sur 2 a 1 y Suiza 3 a 1 y solo venció a Costa de Marfil 1 a 0. Avanzó a los playoffs por fair-play sobre Arabia Saudita.

Más allá del presente de cada equipo, la historia ubica a los mexicanos por sobre los argentinos en el cara a cara de la Copa del Mundo Sub 17. Los sudamericanos nunca fueron campeones y su mejor posición fue el tercer lugar el en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003 mientras que los norteamericanos dieron la vuelta olímpica en las ediciones de Perú 2005 y México 2011. En la tabla de ganadores, comparten el tercer lugar con Ghana y están por detrás de Nigeria (5 estrellas) y Brasil (4).

#Sub17 | ¡Nos vemos el viernes, Incondicionales! 👏⚽



Nos enfrentaremos ante Argentina en la ronda de Dieciseisavos de Final en el Mundial de esta categoría.🇦🇷🆚🇲🇽#ProyectoSelecciones💚🤍❤️ pic.twitter.com/aBWU8g87SV — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 11, 2025

Argentinos y mexicanos se enfrentaron en dos de los últimos tres mundiales masculinos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), teniendo en cuenta todas las divisiones, por lo que el partido venidero será el tercero en tres años. La última vez fue en la Copa del Mundo Sub 20 que se realizó meses atrás en Chile y fue triunfo albiceleste en cuartos de final 2 a 0. Antes, en Qatar 2022 el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó 2 a 0 ante el Tri en la fase de grupos. La única cita ecuménica en la que no coincidieron fue la del Sub 20 Argentina 2023.

El equipo que se imponga en el cruce de 16avos de final del Mundial Sub 17 avanzará a los octavos de final y chocará con el ganador de Portugal vs. Bélgica, que juegan el mismo día pero a las 9.30 en la cancha 3 del complejo Aspire Zone.

La selección argentina Sub 17 fue el mejor equipo de la primera etapa del Mundial Qatar 2025 Mohamed Farag - FIFA - FIFA

Cronograma de los 16avos de final del Mundial Sub 17

Viernes 14 de noviembre

11.45: Argentina vs. México - Cancha N° 2.

9.30: Portugal vs. Bélgica - Cancha N° 3.

10: Suiza vs. Egipto - Cancha N° 5.

12.15: Irlanda vs. Canadá - Cancha N° 4.

12.45: Estados Unidos vs. Marruecos - Cancha N° 7.

9.30: Zambia vs. Mali - Cancha N° 8.

12.45: Brasil vs. Paraguay - Cancha N° 9.

10.30: Francia vs. Colombia - Cancha N° 1.

Sábado 15 de noviembre