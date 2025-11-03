LA NACION

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 17 Qatar 2025, tras la fecha 1

El combinado nacional debutó con un triunfo ante Bélgica 3 a 2 y tiene tres puntos, la misma cantidad de Túnez que vapuleó a Fiji 6 a 0

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La selección argentina debutó con un triunfazo ante Bélgica en el Mundial Sub 17
La selección argentina debutó con un triunfazo ante Bélgica en el Mundial Sub 17Jurij Kodrun - FIFA - FIFA

El Mundial Sub 17 Qatar 2025 comenzó este lunes con ocho partidos de la primera fecha en el complejo deportivo Aspire Zone y dos de ellos correspondieron a la zona D con victorias de la selección argentina y de Túnez sobre Bélgica y Fiji, respectivamente; por lo que lideran la tabla de posiciones.

El combinado nacional doblegó a los belgas 3 a 2 en un partidazo. Ramiro Tulián abrió el marcador para el equipo de Diego Placente, que luego se encontró en desventaja por las anotaciones de Arthur De Kimpe y Stan Naert. En tres minutos lo dio vuelta con festejos de Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel y dio un paso trascendental para la clasificación.

Los africanos, por su parte, vapulearon a los oceánicos 6 a 0 con dobletes de Wassim Slama y Fedi Tayechi más una anotación cada uno de Anisse Saidi y Sidi Abdallah Guech. Así, ocupan el primer lugar por encima de la Argentina por diferencia de anotaciones. Los dos combinados perdedores no tienen unidades.

Fixture, resultados y posiciones del grupo D del Mundial Sub 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

  • Argentina 3-2 Bélgica.
  • Túnez 6-0 Fiji.

Fecha 2

  • Argentina vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.
  • Fiji vs. Bélgica - Jueves 6 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Fecha 3

  • Fiji vs. Argentina - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.
  • Bélgica vs. Túnez - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en su grupo o ser uno de los ocho mejores terceros entre las 12 zonas, la selección argentina se clasificará a los 16avos de final y seguirá compitiendo por el título. De lo contrario, quedará eliminada.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para la cita ecuménica y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Tevez le ganó el duelo a Guillermo ante la mirada de Bianchi: el golazo de la "T", con potrero y oportunismo
    1

    Tevez le ganó el duelo a Guillermo ante la mirada de Bianchi: el golazo de la “T”, con potrero y oportunismo

  2. Stefano Di Carlo, de la pileta del club al sillón de presidente, un viaje circular de la mano del abuelo Titi
    2

    Stefano Di Carlo, de la pileta del club al sillón de presidente: un viaje circular de la mano del abuelo Titi

  3. Arranca el Sub 17 el Mundial en Qatar: debuta ante Bélgica con muchos que ya saben lo que es ser campeón
    3

    El título que falta en las vitrinas: el sueño Sub 17 de Argentina se pone en marcha en Qatar

  4. River va a la Bombonera hecho trizas y poniendo en riesgo la clasificación a la Libertadores
    4

    River vive un suplicio: va a la Bombonera hecho trizas y poniendo en riesgo la clasificación a la Libertadores

Cargando banners ...