Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 17 Qatar 2025, tras la fecha 1

El Mundial Sub 17 Qatar 2025 comenzó este lunes con ocho partidos de la primera fecha en el complejo deportivo Aspire Zone y dos de ellos correspondieron a la zona D con victorias de la selección argentina y de Túnez sobre Bélgica y Fiji, respectivamente; por lo que lideran la tabla de posiciones.

El combinado nacional doblegó a los belgas 3 a 2 en un partidazo. Ramiro Tulián abrió el marcador para el equipo de Diego Placente, que luego se encontró en desventaja por las anotaciones de Arthur De Kimpe y Stan Naert. En tres minutos lo dio vuelta con festejos de Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel y dio un paso trascendental para la clasificación.

Los africanos, por su parte, vapulearon a los oceánicos 6 a 0 con dobletes de Wassim Slama y Fedi Tayechi más una anotación cada uno de Anisse Saidi y Sidi Abdallah Guech. Así, ocupan el primer lugar por encima de la Argentina por diferencia de anotaciones. Los dos combinados perdedores no tienen unidades.

Fixture, resultados y posiciones del grupo D del Mundial Sub 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Argentina 3-2 Bélgica.

Túnez 6-0 Fiji.

Fecha 2

Argentina vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Fiji vs. Bélgica - Jueves 6 de noviembre a las 11.45 en la cancha 2.

Fecha 3

Fiji vs. Argentina - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Bélgica vs. Túnez - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 8.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en su grupo o ser uno de los ocho mejores terceros entre las 12 zonas, la selección argentina se clasificará a los 16avos de final y seguirá compitiendo por el título. De lo contrario, quedará eliminada.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para la cita ecuménica y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.