Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026: cuándo se juega

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará el último partido oficial en el país antes del Mundial del año próximo, al que ya está clasificado
- 3 minutos de lectura'
A la selección argentina le quedan dos partidos para finalizar su participación en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Ecuador. Con la tranquilidad de ya estar clasificada -lo consiguió con varias jornadas de anticipación y se aseguró el primer puesto-, estos encuentros le servirán a la albiceleste y al DT Lionel Scaloni para probar variantes tácticas y nuevos jugadores de cara a la Copa del Mundo, en la que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022.
El compromiso ante el seleccionado venezolano, que se mantiene en zona de repechaje y sueña con jugar un Mundial por primera vez en su historia, será el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. El encuentro frente al equipo dirigido por Sebastián Beccacece -ya clasificado-, está programado para el martes 9 a las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.
Ante la Vinotinto, ya sin necesidad de sumar puntos, todo adquiere una preponderancia especial para los argentinos: será el último partido oficial de Lionel Messi en el país, según él mismo aseguró. “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, dijo este miércoles tras pasar a la final de la Leagues Cup con Inter Miami siendo figura ante Orlando City.
Entradas de Argentina vs. Venezuela: precios y cómo comprar
Las entradas se pusieron a la venta este miércoles en la plataforma digital Deportick. Los precios son similares a los del partido que se disputó en junio vs. Colombia, por la fecha 15, con excepción del ingreso a las tribunas San Martín y Belgrano Alta, que bajó de $320.000 a $260.000. El sector más económico es la popular y cuesta $90.000, mientras que los más costosos son las plateas San Martín y Belgrano Media, con un valor de $480.000.
Convocados de la selección argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Defensores
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Juan Foyth – Villarreal
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Marcos Acuña – River Plate
- Julio Soler – AFC Bournemouth
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
- Alan Varela – FC Porto
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Nicolás Paz – Como 1907
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Claudio Echeverri – Bayer Leverkusen
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Valentín Carboni – Genoa
Delanteros
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Nicolás González – Juventus
- Lionel Messi – Inter Miami
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
#SelecciónMayor 🇦🇷 Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/CMMDzT19C6— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2025
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Selección argentina
- 1
El sorteo de la Champions League: se conocen los partidos de la primera fase
- 2
Política, economía y justicia: ¿qué pone en juego Conmebol en el fallo de Independiente vs. Universidad de Chile?
- 3
Aldosivi vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
River derrotó a Unión en los penales y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina