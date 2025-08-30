Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026: cuándo se juega

A la selección argentina le quedan dos partidos para finalizar su participación en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Ecuador. Con la tranquilidad de ya estar clasificada -lo consiguió con varias jornadas de anticipación y se aseguró el primer puesto-, estos encuentros le servirán a la albiceleste y al DT Lionel Scaloni para probar variantes tácticas y nuevos jugadores de cara a la Copa del Mundo, en la que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022.

El compromiso ante el seleccionado venezolano, que se mantiene en zona de repechaje y sueña con jugar un Mundial por primera vez en su historia, será el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. El encuentro frente al equipo dirigido por Sebastián Beccacece -ya clasificado-, está programado para el martes 9 a las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Ante la Vinotinto, ya sin necesidad de sumar puntos, todo adquiere una preponderancia especial para los argentinos: será el último partido oficial de Lionel Messi en el país, según él mismo aseguró. “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, dijo este miércoles tras pasar a la final de la Leagues Cup con Inter Miami siendo figura ante Orlando City.

Lionel Messi disputará su último partido oficial en la Argentina el jueves 4 de septiembre Aníbal Greco - La Nación

Entradas de Argentina vs. Venezuela: precios y cómo comprar

Las entradas se pusieron a la venta este miércoles en la plataforma digital Deportick. Los precios son similares a los del partido que se disputó en junio vs. Colombia, por la fecha 15, con excepción del ingreso a las tribunas San Martín y Belgrano Alta, que bajó de $320.000 a $260.000. El sector más económico es la popular y cuesta $90.000, mientras que los más costosos son las plateas San Martín y Belgrano Media, con un valor de $480.000.

El estadio Monumental albergará nuevamente un partido de la selección argentina: será ante Venezuela Marcelo Endelli - Getty Images South America

Convocados de la selección argentina

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – AFC Bournemouth

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela – FC Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Bayer Leverkusen

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Delanteros

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Nicolás González – Juventus

Lionel Messi – Inter Miami

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel López – Palmeiras