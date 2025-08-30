LA NACION

Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026: cuándo se juega

El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará el último partido oficial en el país antes del Mundial del año próximo, al que ya está clasificado

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Argentina's midfielder Rodrigo De Paul (L) and Venezuela's midfielder Yeferson Soteldo fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Venezuela and Argentina, at the Monumental de Maturin stadium in Maturin, Venezuela, on October 10, 2024. (Photo by JUAN BARRETO / AFP)
La selección argentina y Venezuela se enfrentarán el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental, en el marco de la penúltima fecha de EliminatoriasJUAN BARRETO - AFP

A la selección argentina le quedan dos partidos para finalizar su participación en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Ecuador. Con la tranquilidad de ya estar clasificada -lo consiguió con varias jornadas de anticipación y se aseguró el primer puesto-, estos encuentros le servirán a la albiceleste y al DT Lionel Scaloni para probar variantes tácticas y nuevos jugadores de cara a la Copa del Mundo, en la que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022.

El compromiso ante el seleccionado venezolano, que se mantiene en zona de repechaje y sueña con jugar un Mundial por primera vez en su historia, será el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. El encuentro frente al equipo dirigido por Sebastián Beccacece -ya clasificado-, está programado para el martes 9 a las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Ante la Vinotinto, ya sin necesidad de sumar puntos, todo adquiere una preponderancia especial para los argentinos: será el último partido oficial de Lionel Messi en el país, según él mismo aseguró. “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, dijo este miércoles tras pasar a la final de la Leagues Cup con Inter Miami siendo figura ante Orlando City.

Lionel Messi disputará su último partido oficial en la Argentina el jueves 4 de septiembre
Lionel Messi disputará su último partido oficial en la Argentina el jueves 4 de septiembreAníbal Greco - La Nación

Entradas de Argentina vs. Venezuela: precios y cómo comprar

Las entradas se pusieron a la venta este miércoles en la plataforma digital Deportick. Los precios son similares a los del partido que se disputó en junio vs. Colombia, por la fecha 15, con excepción del ingreso a las tribunas San Martín y Belgrano Alta, que bajó de $320.000 a $260.000. El sector más económico es la popular y cuesta $90.000, mientras que los más costosos son las plateas San Martín y Belgrano Media, con un valor de $480.000.

El estadio Monumental albergará nuevamente un partido de la selección argentina: será ante Venezuela
El estadio Monumental albergará nuevamente un partido de la selección argentina: será ante VenezuelaMarcelo Endelli - Getty Images South America

Convocados de la selección argentina

Arqueros

  • Emiliano Martínez – Aston Villa
  • Walter Benítez – Crystal Palace
  • Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

  • Cristian Romero – Tottenham Hotspur
  • Nicolás Otamendi – Benfica
  • Nahuel Molina – Atlético de Madrid
  • Gonzalo Montiel – River Plate
  • Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
  • Juan Foyth – Villarreal
  • Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
  • Marcos Acuña – River Plate
  • Julio Soler – AFC Bournemouth

Mediocampistas

  • Alexis Mac Allister – Liverpool
  • Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
  • Alan Varela – FC Porto
  • Leandro Paredes – Boca Juniors
  • Thiago Almada – Atlético de Madrid
  • Nicolás Paz – Como 1907
  • Rodrigo De Paul – Inter Miami
  • Giovani Lo Celso – Real Betis
  • Claudio Echeverri – Bayer Leverkusen
  • Franco Mastantuono – Real Madrid
  • Valentín Carboni – Genoa

Delanteros

  • Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
  • Julián Álvarez – Atlético de Madrid
  • Nicolás González – Juventus
  • Lionel Messi – Inter Miami
  • Lautaro Martínez – Inter de Milán
  • José Manuel López – Palmeiras

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Partidazos en primera fase: Real Madrid-Manchester City, Inter-Liverpool, Barcelona-PSGy más
    1

    El sorteo de la Champions League: se conocen los partidos de la primera fase

  2. ¿Qué pone en juego Conmebol en el fallo de Independiente vs. Universidad de Chile?
    2

    Política, economía y justicia: ¿qué pone en juego Conmebol en el fallo de Independiente vs. Universidad de Chile?

  3. Aldosivi vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    3

    Aldosivi vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  4. Como en la Libertadores, River avanzó en los penales en la Copa Argentina: lo espera Racing en cuartos
    4

    River derrotó a Unión en los penales y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina

Cargando banners ...