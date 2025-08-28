¿El último partido de Lionel Messi como local? Esto es lo que se sabe de la presencia del 10 en la Argentina

La recta final de la selección argentina en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 también implica mucho para el público albiceleste desde lo emocional: indefectiblemente, esa también es la recta final de Lionel Messi con la camiseta de su país. Y en este sentido, el partido que afrontarán el próximo jueves 4 de septiembre ante Venezuela, por la fecha 17 en el estadio Monumental de Buenos Aires, adquiere una preponderancia suprema. Será, de no mediar nada extraordinario, el último encuentro oficial del capitán en su casa, la Argentina. Justamente la Copa del Mundo del año próximo, podría convertirse en la estación final del recorrido de la ‘Pulga’ con la camiseta que más feliz se siente.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos. Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, dijo el propio ‘Leo’ este miércoles por la noche después de conseguir el pase a la final de la Leagues Cup con Inter Miami y tras ser figura ante Orlando City.

Lionel Messi está convocado para la fecha FIFA y jugaría su último partido como local Roberto Tuero� - SOPA Images via ZUMA Press Wire�

El capitán del seleccionado bicampeón de América y campeón del mundo, sabe que recorre el tramo final de su carrera, a los 38 años, y es consciente de que el retiro no está lejos. Todo indica que jugará el Mundial y tal vez luego, cierre la puerta. Estos datos encendieron las emociones de los hinchas albicelestes, que quieren verlo por última vez jugando en casa. Es que, tras este partido con Venezuela, el jueves 4, quedará una presentación de la selección argentina, pero siendo visitante de Ecuador, el martes 9. Si bien el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró hace rato su participación en la Copa del Mundo y no peligra su N° 1 en la tabla de posiciones de la clasificación, la presencia de Messi en este contexto, aumenta las expectativas.

Por ahora, lo que se sabe, es que después de las Eliminatorias, en octubre, entre los días 6 y 14, la albiceleste realizará una gira por Estados Unidos y, aunque no anunció los rivales, es sabido que uno de los amistosos que afrontará será ante México en el Soldier Field de Chicago o en el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El otro oponente, se rumorea, puede ser Corea del Sur aprovechando el desembarco al país de su capitán y figura, Heung-min Son, quien recientemente fue contratado por Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).

Cuando parecía que podía irse tras ganar el Mundial 2022, Messi sorprendió prolongando su estadía en la selección

Luego, en la fecha FIFA de noviembre programada para disputarse entre el 10 y 18, los destinos de la Argentina serán Angola e India. En el continente africano, aunque tampoco se oficializó, el rival sería el país anfitrión en Luanda, mientras que en Asia los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar en Kerala.

Ya en 2026, el plantel se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. Será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar el Mundial -al que la Roja aún no está clasificada-. La sede aún no se conoció, pero será neutral.

Luego, ya con la nómina oficial definida, la Argentina jugaría uno o dos amistosos más a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo, como hizo en 2022 ante Emiratos Árabes Unidos. En este sentido, si ninguno de ellos se organiza en el país o si, no se pauta un encuentro de despedida para Messi, el de este jueves será definitivamente el último acto en casa del máximo emblema del seleccionado nacional que jugó Eliminatorias durante 20 años.

Entradas de Argentina vs. Venezuela: precios y cómo comprar

Las entradas para el partido con Venezuela se pusieron a la venta este miércoles en la plataforma digital Deportick. El encuentro por la fecha 17 del torneo se disputará en el estadio Monumental desde las 20.30.

A través de ese medio, los usuarios deben registrarse con sus datos personales para hacer el trámite. Los clientes de la tarjeta bancaria American Express pudieron acceder a una preventa el martes.

Los precios son similares a los del partido que se disputó en junio vs. Colombia, por la fecha 15, con excepción del ingreso a las tribunas San Martín y Belgrano Alta que bajó de $320.000 a $260.000. El sector más económico es la popular y cuesta $90.000 mientras que los más onerosos son las gradas San Martín y Belgrano Media a $480.000. En el caso de las personas con discapacidad, deberán gestionar su acceso gratuito a través de Deportick. En todos los casos se le añade un costo de servicio a cada una de las entradas.

El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.