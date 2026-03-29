Argentina vs. Zambia, por un amistoso de fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online

Con la obligación de cambiar la cara que mostró en el triunfo sobre Mauritania 2 a 1, la selección argentina recibirá el próximo martes en la Bombonera a Zambia en su segundo amistoso de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales. El cotejo está programado a las 20.15 y se transmitirá en vivo por Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.06 contra 55.5 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitane. El empate llega a 18.0.

Para la albiceleste no es un juego más. Se trata del último antes de que el entrenador Lionel Scaloni defina la lista de convocados al Mundial 2026 y hay jugadores, los menos, que pelean por ganarse un lugar. Además, es probable que Lionel Messi vista la camiseta celeste y blanca por última vez en la Argentina ya que el combinado nacional no volverá tener participación ante su gente hasta, probablemente, luego de la cita ecuménica.

Y en medio de ese marco que oscila entre la ardua competencia interna de futbolistas y lo festivo, el equipo está obligado a elevar considerablemente su nivel. Luego del acotado triunfo vs. los mauritanos, el rival de turno es similar en cuanto al nivel y lo que podrá ofrecer en el campo de juego y, en ese contexto, se espera que la Argentina lo arrase.

Franco Mastantuono es uno de los futbolistas que pelean por ganarse un lugar en el Mundial 2026 Manuel Cortina

Scaloni manifestó que varios jugadores tendrán la chance de demostrar que merecen estar en la Copa del Mundo. No obstante, no dio demasiados indicios de qué futbolistas se juegan un su estadía en una lista que está en gran parte definida: “Todo dependerá de cómo lleguen y estén. Va más allá de las lesiones. Es importante que lleguen bien en todos los aspectos y lo más cercano a su potencial. A ellos ya se los dijimos. Son conscientes de lo que se juegan. Con los que nos han hecho ganar, estamos eternamente agradecidos, pero hay que afrontar otro Mundial. Necesitamos gente que esté bien”.

En la previa al Mundial 2026, la Argentina jugará otros dos amistosos en Estados Unidos frente a rivales a oficializar -uno de ellos sería Serbia- con la nómina de jugadores cerrada. Es por ello que el duelo ante Zambia y lo que puedan demostrar en sus clubes en los próximos dos meses será muy importante para convencer al entrenador de representar el país en el torneo donde la selección nacional es cabeza de serie del Grupo J y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

#SelecciónMayor El equipo de Lionel Scaloni realizó esta mañana un ensayo de fútbol ante el Sub 20 de Diego Placente.



📘 https://t.co/P9mtiHBKZa pic.twitter.com/xkeSFlDknq — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 28, 2026

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Zambia

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Juan Musso (Atlético Madrid).

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham).

Lucas Martínez Quarta (River Plate).

Marcos Senesi (Bournemouth).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).

Gabriel Rojas (Racing Club).

Marcos Acuña (River Plate).

Agustín Giay (Palmeiras).

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors).

Máximo Perrone (Como).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Chelsea).

Valentín Barco (Racing Estrasburgo).

Rodrigo De Paul (Inter Miami).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Nico Paz (Como).

Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami).

Gianluca Prestianni (Benfica).

Nicolás González (Atlético Madrid).

Giuliano Simeone (Atlético Madrid).

Thiago Almada (Atlético Madrid).

José López (Palmeiras).

Julián Álvarez (Atlético Madrid).

Julián Álvarez, el nueve de la selección argentina para el Mundial 2026 Manuel Cortina

Zambia, por su parte, no participará del Mundial. En las eliminatorias africanas estuvo en la zona E, en la que Marruecos se aseguró un boleto a la cita del año, y quedó cuarta. Cosechó nueve unidades producto de tres victorias y cinco derrotas y únicamente superó en la tabla de posiciones a Congo y Eritrea, que se retiró antes de que comience la competencia. En contrapartida, fue superado por los Leones del Atlas, Níger y Tanzania.

La Argentina nunca se enfrentó a Zambia. Sin embargo, disputó, incluido el de Mauritania, 25 partidos oficiales ante selecciones africanas. Nigeria es el país con el que más veces se cruzó, principalmente en Mundiales, con nueve enfrentamientos. El resto de los cruces se distribuyen entre Marruecos (tres partidos), Costa de Marfil, Sudáfrica, Angola y Camerún (dos veces con cada uno), y Egipto, Túnez, Libia y Argelia (una oportunidad).

Zambia llegará a la Bombonera con la ilusión de dar el gran golpe ante la Argentina Anadolu - Anadolu

El historial es de 18 victorias albicelestes, tres empates y tres triunfos africanos. La caída más abultada fue en 2017 ante Nigeria: fue 4 a 2 en Krasnodar, Rusia, en la previa del Mundial 2018. Ese día fue titular Nicolás Otamendi y Leandro Paredes estuvo en el banco de suplentes. Son los únicos dos que también están citados para el cotejo ante los zambianos.