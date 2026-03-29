Bolivia vs. Irak, por el repechaje al Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El último clasificado al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se definirá con la final del Repechaje 2 intercontinental entre Irak y Bolivia, programado para el próximo miércoles 1° de abril a las 00.00 (hora argentina) en el estadio BBVA de Monterrey, México con arbitraje del salvadoreño Iván Barton. El encuentro se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas y, en consiguiente, a ingresar a la cita ecuménica es el combinado asiático con una cuota máxima de 2.47 contra 3.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco sudamericano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, cotiza a 3.30.

Los iraquíes aguardaron por un oponente en la definición a raíz de que de los tres participantes del Repechaje internacional 2 -el otro fue Surinam- es el mejor ubicado en el ranking de la FIFA. Dirigido por el australiano Graham Arnold, accedió a la repesca tras derrotar a Emiratos Árabes Unidos en un partido de la quinta ronda de la Confederación Asiática de Fútbol (CAF) y sueña con volver a jugar una Copa del Mundo tras México 1986.

Irak tuvo inconvenientes para llegar a Monterrey porque su país está ubicado en la zona del conflicto bélico en Medio Oriente e, incluso, participa indirectamente en la contienda a favor de Irán. Su traslado incluyó un largo tramo vía terrestre para salir de Bagdad y poder llegar hasta un aeropuerto y, así, volar hasta México.

La selección nacional de Irak sueña con ser mundialista tras más de 40 años

La Verde, por su parte, venció en semifinales a Surinam 2 a 1 con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros y está a un paso de volver a jugar una cita ecuménica después de más de 30 años porque su última aparición fue, justamente, en Estados Unidos 1994.

En las Eliminatorias sudamericanas, el combinado dirigido por Óscar Villegas se ubicó séptimo con 20 puntos, 17 de ellos como local en la altura incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0.

La única vez que ambos países se enfrentaron fue en un amistoso internacional en noviembre de 2018 e igualaron 0 a 0 en Emiratos Árabes unidos.

Repechaje 2 de la FIFA

Semifinal

Bolivia 2-1 Surinam.

Final

Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.