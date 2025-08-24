Argentinos Juniors venció por 4-1 a Racing Club como local en el Torneo Clausura

Argentinos Juniors venció por 4-1 a Racing Club como local, en un partido de la jornada 6 del Torneo Clausura. Para Argentinos Juniors los goles fueron marcados por Alan Lescano (a los 28 minutos), Hernán López (a los 51 minutos), Matías Giménez (a los 60 minutos) y Nicolás Oroz (a los 70 minutos). Para Racing Club el gol fue marcado por Tomás Conechny (a los 26 minutos).

En la próxima fecha, Argentinos Juniors se medirá con Independiente Rivadavia, mientras que Racing Club tendrá como rival a Unión Santa Fe.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.