De la mística de Anfield a aroma a fin de ciclo: el ídolo que asoma como DT en el futuro de Liverpool

Liverpool tiene una montaña que escalar para destronar al vigente campeón, el París Saint-Germain, de la Champions League, pero confía en que el factor Anfield para remontar dos goles en la vuelta de los cuartos de final de este martes y renacer en una temporada decepcionante.

Coronados campeones de Inglaterra hace menos de un año, los Reds están en el quinto lugar en la Premier League.

Decepcionantes también en la FA Cup y la Copa de la Liga, la Champions representa su última oportunidad de ganar un título, pero es una apuesta complicada después de que el equipo fuera superado por 2-0 en el primer partido de la eliminatoria en el Parque de los Príncipes. Y porque el rendimiento colectivo, también en la Premier League, viene en declive.

Under the lights at Anfield ✊ pic.twitter.com/nmqZ2miBmV — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2026

Seis veces campeón de Europa, Liverpool sigue con vida en la competición gracias a la falta de puntería del PSG y ahora se aferra a la mística de su estadio para renacer.

“Depende de nosotros estar en la mejor forma posible para hacer que el martes sea una noche especial” dijo el capitán Virgil van Dijk. “Jugamos en casa y tenemos que demostrar que creemos que podemos lograrlo. Hace falta una actuación especial, pero tengo la suerte de haber formado parte de actuaciones especiales, así que intentaré transmitir eso al equipo”, añadió el neerlandés.

Van Dijk formó parte del equipo que venció al Barcelona de Lionel Messi por 4-0 en 2019, al remontar un 3-0 demoledor en las semifinales, camino del último título de Champions de Liverpool. Todos recuerdan el baile a un Barcelona dormido, con Messi que bajó los brazos rápidamente. Por Anfield apelan, también, a ese factor. “El factor Messi”.

Aquella noche quizá fue el punto álgido de la gloriosa etapa de Jürgen Klopp, que incluyó tres finales de Champions -un título- en cinco temporadas.

Salvo una remontada milagrosa, el martes podría ser el capítulo final para las últimas figuras que sobreviven de aquel equipo de Klopp.

Mohamed Salah y Andy Robertson ya confirmaron que dejarán Anfield al final de la temporada. Van Dijk y el arquero Alisson Becker por ahora siguen, pero no hay garantía de que el Liverpool dispute la próxima competición pese a que cinco equipos ingleses tienen garantizada la clasificación. El mal paso local también pesa en los dirigidos por Slot.

La victoria por 2-0 ante el Fulham el sábado pasado le dio a los jugadores dirigidos por Arne Slot un respiro respecto al pelotón perseguidor en la lucha por los puestos de Champions y, además, puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Mohamed Salah, el ídolo que se despide al final de temporada Peter Byrne - PA

Pero la situación de Slot sigue en el aire hacia el final de su segunda campaña.

Los aficionados del Liverpool corearon el nombre de su antiguo ídolo del centro del campo, Xabi Alonso, tras la goleada por 4-0 del fin de semana pasado ante el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup. Alonso, que fue despedido de Real Madrid en enero, es el principal candidato para tomar el relevo si Slot es destituido al final de la temporada.

El técnico neerlandés lanzó un llamado tras la victoria ante el Fulham para tratar de volver a ganarse a la gente de cara a la visita del campeón de Europa.

Xabi Alonso, con Kylian Mbappé, en su breve paso por Real Madrid Lynne Sladky - AP

“Esta ha sido una victoria enorme no solo para la liga, sino pensando en el martes. No solo para los jugadores, sino también para los aficionados. Después de una derrota por 4-0 y otra por 2-0, a todo el mundo le venía bien este triunfo”, afirmó el neerlandés.

“Hay una cosa clara: el martes necesitamos a nuestros hinchas. En París hubo aficionados, pero lo pasamos muy mal”, dijo. “Anfield ha demostrado muchas veces que puede impulsar al equipo a otro nivel y necesitamos que vuelva a hacerlo. Media hora antes del partido los jugadores necesitan ese apoyo y sentir que va a ser otra noche especial”, añadió.

Como mínimo, Slot necesita que su equipo salve el orgullo.

Arne Slot no pierde el buen humor Peter Byrne - PA

Otro bochorno como los sufridos recientemente en Manchester y París, pero esta vez en casa, podría ser decisivo. “Sabemos que necesitamos un rendimiento excepcional para pasar a la siguiente ronda, pero eso es completamente normal cuando te enfrentas a los campeones de Europa. “Mañana podemos lograr cosas especiales, pero tenemos que estar muy, muy, muy decididos para conseguirlo. Jugamos contra los campeones de Europa, lo que hace la tarea más difícil, pero no imposible”, afirmó el DT del Liverpool, el neerlandés Arne Slot a los periodistas el lunes.

“En los 49 partidos en casa que hemos jugado conmigo, 36 veces fuimos capaces de marcar dos goles o más”, se esperanzó el técnico neerlandés. “Sí, no hemos jugado estos 49 partidos contra el Paris Saint-Germain, soy consciente de ello, pero los rivales que hemos tenido en la Premier League y en la Champions fueron muy fuertes. Así que creemos que podemos hacer cosas especiales”, agregó Slot.

Luis Enrique, en Anfield, en la antesala del partido contra Liverpool PETER POWELL - AFP

El entrenador del PSG, Luis Enrique, afirmó que se trata de “un partido trampa”. Los campeones defensores hicieron respetar el Parque de los Príncipes en París la semana pasada con goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. “Para mí es un partido trampa, el fútbol y los partidos cambian muy rápido, hay que estar concentrado porque nos pueden convertir un gol muy rápido”, dijo el español.

“Sabemos de la dificultad de jugar en este estadio, pero para nosotros es una motivación”, advirtió el técnico español.

El 2-0 de PSG en la ida