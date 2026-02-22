Arsenal espantó los fantasmas con una goleada en el derbi del norte y mantiene su ventaja en la Premier League

Arsenal, líder de la Premier League, se quedó con los tres puntos en un tenso derbi del norte de Londres, este domingo en la cancha del Tottenham. El contundente 4 a 1 es una victoria que los Gunners necesitaban para alejar los fantasmas que habían aparecido.

El equipo conducido por Mikel Arteta ofreció una exhibición de autoridad competitiva para desactivar dudas y reafirmarse en la cima de la Premier League. Porque el contexto importaba. Dos empates consecutivos —uno de ellos ante el último— habían comprimido la tabla, porque el Manchester City, con su maquinaria aceitada, empezó a respirarle la nuca. Y en este campeonato que no da tregua, cualquier titubeo se convierte en un mensaje para el que persigue.

El escenario, el Tottenham Hotspur Stadium —una olla a presión cuando el vecino de siempre es el visitante—, planteaba un examen de carácter. Los Spurs, sumidos en una temporada irregular y con el interinato de Igor Tudor tratando de recomponer piezas, apelaba al orgullo. Pero no fue suficiente.

La victoria llegó en gran parte gracias a un doblete de Eberechi Eze, que no había anotado en la liga inglesa desde su hat-trick de la ida (también 4-1) en noviembre. Eze había estado a punto de fichar por los Spurs antes de llegar al Arsenal, procedente del Crystal Palace en agosto.

Eberechi Eze celebra uno de sus dos goles a Tottenham Ian Walton� - AP�

La apertura del marcador llegó superada la media hora, en una acción que condensó potencia y oportunismo. Justamente Eze, eléctrico entre líneas, atacó el área con determinación y resolvió con una acrobacia tras un rebote que desnudó la fragilidad defensiva local.

Sin embargo, la reacción fue inmediata. Dos minutos más tarde, Randal Kolo Muani encontró un resquicio, giró con calidad y definió con precisión para empatar. El derbi, como tantas veces, se negaba a la lógica lineal.

Ahí emergió la fortaleza mental del líder. Lejos de descomponerse, el equipo de Arteta reordenó sus circuitos. Declan Rice y Martín Zubimendi estabilizaron el mediocampo, Bukayo Saka ensanchó el campo con insistencia y el bloque volvió a inclinar el partido hacia el arco defendido por Vicario.

Viktor Gyokeres sella el 4 a 1 de Arsenal sobre Tottenham GLYN KIRK� - AFP�

Apenas iniciado el segundo tiempo, Viktor Gyökeres confirmó por qué es uno de los delanteros más determinantes de la temporada. El sueco atacó el espacio con fiereza, ganó la posición y definió con la contundencia de los centrodelanteros que no perdonan cuando huelen sangre. El 1-2 no solo devolvía la ventaja: reinstalaba la sensación de jerarquía.

El tercer tanto fue, otra vez, de Eze. Inteligente para detectar la segunda jugada e infalible para castigar la pasividad defensiva. A esa altura, el derbi ya tenía dueño. Tottenham intentó empujar desde el orgullo, pero cada intento chocaba contra una estructura visitante sólida y casi invulnerable. Ya en tiempo de descuento, Gyökeres rubricó su doblete y selló la goleada.

El resumen del partido

El 1-4 final deja lecturas múltiples. En lo inmediato, Arsenal alcanzó los 61 puntos y estiró a cinco la diferencia sobre Manchester City, aunque con un partido más disputado.

También hay una lectura anímica. Tras dos empates que habían sembrado interrogantes, el equipo de Arteta respondió con fútbol, personalidad y eficacia. No es menor hacerlo en el derbi, donde el componente emocional suele alterar los planes. Arsenal, lejos de traicionarse, profundizó su identidad: presión alta coordinada, circulación paciente hasta encontrar ventaja y contundencia en las áreas. El efusivo festejo de Gabriel Heinze, asistente técnico de Arteta, exhibió esa alegría generalizada para los Gunners.

Para Tottenham, en cambio, la jornada le deja cicatrices. La derrota lo mantiene en la zona baja, peligrosamente cerca del descenso, apenas cuatro puntos arriba de West Ham, el último en caer de categoría, y evidencia que el interinato necesita algo más que voluntad para recomponer un proyecto herido.

La temporada entra en su tramo decisivo. Y entonces Arsenal deberá administrar la ventaja, sostener la regularidad y convivir con esa presión, consciente de que Manchester City esperará el más mínimo tropiezo para arrebatarle la cima.