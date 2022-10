Ascendió Yupanqui: la historia del club que hizo historia y el curioso récord que comparte con Boca

escuchar

“De tí hablará la posteridad”. Eso significa el término quechua Yupanqui, el club que hace 20 años cobró popularidad dentro del ambiente del fútbol por el curioso mérito de ser considerado “el equipo con menos hinchas de la Argentina”, y que este domingo concretó un hecho histórico: por primera vez en sus 48 años de afiliado a la AFA, y después de 1237 partidos en Primera D, finalmente ascendió a la Primera C.

La fiesta se desató en su estadio, llamado Ciudad Evita y ubicado en la localidad bonaerense homónima, después de derrotar por 1 a 0 a Centro Español en tiempo suplementario, luego de igualar 0 a 0 tanto el partido de ida como el de este domingo.

El gran héroe de este ascenso épico fue Lucas Basso, autor del único tanto cuando solo faltaban 6 minutos para los penales. A los 9m del segundo tiempo extra, tras una jugada por izquierda y un centro rasante al área chica, Basso empujó la pelota a la red con un toque corto, casi debajo del arco, para sellar el ascenso del Trapero.

Yupanqui accedió a la definición por haber ganado el torneo Clausura, mientras que Centro Español se había quedado con el Apertura.

Apenas cuatro días después de celebrar el 87º aniversario de su fundación (con el nombre de Yupanqui Basquet Club), el equipo del barrio porteño de Villa Lugano concretó el ascenso a la C por primera vez en su historia, ya que desde que en 1974 compite oficialmente en la AFA nunca ascendió, pero tampoco quedó desafiliado y siempre actuó en la menor de las categorías de ascenso.

Fama internacional

En 2001, ya rebautizado como Club Social y Deportivo Yupanqui y enfocado en el fútbol, su historia traspasó los límites de la Argentina. Pero no para disputar alguna copa internacional, sino como consecuencia de una original campaña publicitaria de una de las empresas de bebidas más populares del mundo.

Según se cuenta, esta marca buscaba un equipo que resuma humildad y pasión. Y Yupanqui cumplía con esos requisitos. Era el club con menos hinchas y el que menos entradas vendía de todo el fútbol argentino. Además, por entonces aparecía en los últimos puestos de la tabla de Primera D. Combo completo.

Se grabaron varios anuncios. El más recordado es uno en el que todos los hinchas de Yupanqui llegan a la cancha dentro de un Fitito (Fiat 600). Así de pocos eran... Cuentan los que formaron parte de esas jornadas de filmación que el entusiasmo de ese puñado de fanáticos era genuino y muy contagioso. y lo sigue siendo.

Tras el rodaje, el director de la agencia, Maxi Anselmo, reconoció que el esfuerzo no siempre trae recompensas en la vida: “Yupanqui -escribió en un artículo- es una metáfora de Argentina: un equipo que se esfuerza por crecer, pero que siempre está en el mismo lugar”. Ahora, eso cambió.

En los meses posteriores a la serie de publicidades, Yupanqui cobró un popularidad inesperada, para el cual no estaba preparado como institución. “Recibimos cartas hasta de Japón pidiendo asociarse al club. Nos llamaba gente de todas partes”, recordó hace unos años Dante Majori, entonces arquero y actual presidente del club, en una entrevista con el diario español El Mundo. Y agregó entonces: “Cuando Coca-Cola vio que sólo vendíamos 40 o 50 entradas por partido, no lo dudaron. Éramos lo que estaban buscando. Ahora seguimos igual. Y hubo épocas peores. Cuando yo jugaba, hubo un partido en el que se vendieron cuatro entradas”.

El vínculo no terminó de la mejor manera. Si bien el club recibió una suma importante de dinero por las publicidades, la empresa no cumplió con la promesa de conseguirles un predio donde levantar su propia cancha. Sin embargo, Yupanqui sabe que su vida está signada por ponerle el pecho a las contingencias. Y entonces, salió a buscarlo. Ya no concebía no tener cancha propia.

Y finalmente lo logró. Mientras era vicepresidente, Majori gestionó y consiguió un predio ubicado en Ciudad Evita, La Matanza. La emoción fue total cuando el 14 de mayo de este año el Trapero disputó su primer partido oficial su estadio, en un terreno que también cuenta con un polideportivo.

“Es la primera vez en la historia del club que tenemos nuestro estadio en tierra propia, después de haber pasado por Flores y por Villa Lugano en el barrio Savio”, dijo entonces un emocionado Majori a la agencia Télam. Y agregó: “Después de tantas dificultades que se vivieron en estos últimos dos años, es una alegría poder inaugurar nuestra cancha en Ciudad Evita”.

Como tantos otros, Yupanqui es un club que contribuye un estilo de vida para la sociedad, en una zona postergada. “Si los pibes vienen a hacer deporte no andan en líos de droga”, resumía Majori en aquella nota de El Mundo. Además del fútbol, en sus instalaciones se practican distintas actividades deportivas y culturales. Tiene una pileta climatizada semiolímpica, un gimnasio, una sala de teatro, un taller de computación, una cancha de básquetbol y una confitería.

También hay espacio para agrandarse. Porque así de humilde como se presenta, Yupanqui comparte un curioso hito con Boca. Al igual que el Xeneize, el Trapero jamás perdió la categoría. Nunca descendió. Y es algo que suelen repetir con orgullo sus seguidores.

Más allá de su periplo eterno por la D, a nivel deportivo contabiliza seis partidos oficiales por la Copa Argentina. De ellos, ganó uno, empató otro y perdió los cuatro restantes. El 31 de agosto de 2011 se dio el gran gusto de avanzar a la segunda etapa de esa competencia, al derrotar 2 a 0 a Deportivo Paraguayo en la primera eliminatoria, con dos goles de Ignacio Bilbao. En la siguiente instancia, Zona Metropolitana, cayó con Temperley 2 a 1.

Dentro de lo complicado que es sostener un club de ascenso, Yupanqui sigue apostando a su semillero. De hecho, en el plantel que logró el soñado ascenso hay 11 chicos surgidos de las inferiores.

Son tiempos de brindis, de emoción y de satisfacción por el objetivo cumplido para Yupanqui, que desde el primer día de su existencia lo tiene bien claro: “De tí hablará la posteridad”.

