Finalissima: medios españoles afirman que el partido podría jugarse en el estadio Santiago Bernabéu

La Finalissima entre la Argentina y España sigue buscando sede, luego de todas las dudas que se generaron porque el escenario original, el estadio Lusail de Qatar, se ve afectado por el conflicto bélico en Medio Oriente.

De acuerdo con afirmaciones que realizan varios medios españoles, todo estaría encaminado a que el cruce entre los campeones de América y Europa se realice en el día estipulado (27 de marzo), pero en el Santiago Bernabéu, la casa de Real Madrid, pese a que se habían barajado otras alternativas como Roma, Paris y Lisboa. Ni UEFA ni Conmebol es expidieron oficialmente sobre el tema.

Sin embargo, fuentes de la AFA cercanas a la selección le confiaron a LA NACION que “no acepta a España como sede”. Para la Asociación Argentina, sería ceder la localía. Está claro que lo más probable es que se juegue en Europa, ya que la fecha está cerca y por cuestiones logísticas -la mayoría de los futbolistas intervinientes juegan en ligas del Viejo Continente- es lo más práctico.

Miami, Portugal y Marruecos eran otras posibilidades. Los dos últimos, porque son coorganizadores junto con España del Mundial 2030. Sin embargo, UEFA quiere que sea en España, que ya tiene cerrada la organización de la Supercopa de su liga en Doha, Qatar. A nivel contratos, el traslado de la Finalissima de Qatar a España facilitaría las cosas.

Ante la consulta de LA NACION, desde Conmebol creen que esta es una jugada de la UEFA, que siempre vio como principal alternativa jugar el partido en Europa.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Aleksander Ceferin, titular de la UEFA @agdws

La decisión sobre el escenario está en su etapa de definición tras la caída del plan original de disputarlo en Lusail, en Qatar, luego de que la Asociación de Fútbol de Qatar decidiera suspender todas las competiciones en el país debido a la inestabilidad generada por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Eso obligó a las autoridades del fútbol internacional a buscar rápidamente una sede alternativa. Durante los últimos días aparecieron varias ciudades en el radar. Entre ellas surgieron con fuerza Miami y Londres, aunque con el paso de las horas ambas opciones fueron perdiendo peso.

En medio de esas negociaciones contrarreloj, los medios españoles hablan de Madrid como la alternativa más viable. Destacan que el renovado Santiago Bernabéu reúne varios factores que lo convierten en una opción ideal: infraestructura moderna, capacidad para albergar un evento de alto impacto y una ubicación estratégica para los futbolistas, muchos de los cuales militan en clubes europeos.

Un duelo entre campeones continentales

La Finalissima enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica en un partido único. El torneo es heredero de la antigua Copa Artemio Franchi y fue relanzado en los últimos años gracias a una alianza institucional entre UEFA y CONMEBOL.

Lionel Messi y Lamine Yamal estarán cara a cara por primera vez en la Finalissima

La última edición se disputó en 2022 en el estadio Wembley, en Londres, donde la selección argentina venció a Italia por 3 a 0, unos meses antes de la consagración del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial realizado en Qatar.

En esta nueva edición, Argentina defenderá esa corona frente a una España que llega como una de las selecciones más dominantes del fútbol europeo. Ambos equipos lideran el ranking FIFA, con los ibéricos en la cima.

El hecho de que el mismo día de la Finalissima se juegue, también en Madrid, el cruce entre Marruecos y Ecuador en el Metropolitano hace que las medidas de seguridad y policiales deban ser consultadas y consensuadas con las autoridades. Según consigna el diario As, la capital de España tiene la capacidad de acoger dos eventos de esta magnitud en un mismo día, pero el despliegue debe ser organizado.

Cabe recordar que el Bernabéu ya tuvo un partido organizado de urgencia y completamente imprevisto. Fue cuando en su campo de juego se definió la final de la Copa Libertadores en 2018 después de los incidentes que hubo en Buenos Aires en la previa de la vuelta entre River y Boca, cuando simpatizantes locales atacaron el micro xeneize.